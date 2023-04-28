Пора переходить на 4К!

Качество съемки видеорегистратора можно резко улучшить, сменив старый гаджет на модель с разрешением съемки 4К. Камера высокого разрешения поймает те мелкие, но важные детали, которые обычные Full HD-регистраторы просто «утопят в мыле» и не дадут рассмотреть, если вдруг случится ДТП.

Однотипные автомобильные комбо-устройства, в которых уже давно есть все-все-все и лишь несущественно отличается дизайн, надоели. Качество съемки видеорегистратора этих гаджетов уже несколько лет практически не растет, чем сфера комбо-устройств напоминает… китайские кроссоверы: их на рынке все больше, они получают все новые и новые второстепенные прибамбасы, а двигатели как были «полторашками», так и остаются.

Однако сейчас мы с вами присутствуем при смене эпохи – в видеорегистраторы и «комбики» активно начали проникать матрицы камер высокого разрешения, позволяющие снимать в 4К – а точнее, 3840х2160 пикселей. Это радикально больше привычного нам Full HD 1920×1080 и заметно качественнее всяких там Super HD или Ultra HD 2304х1296, которые так и не смогли стать популярными, поскольку чаще всего представляли собой интерполированный Full HD: с увеличением «веса» видеоролика, но почти без прироста качества.

iBOX RoadScan 4K WiFi GPS Dual – первая 4K-новинка в ассортименте iBOX, и с ней производитель, что называется, «зашел с козырей»! Возможность съемки в 4K, причем честном 3840х2160p (без всякой липовой интерполяции), вложили в корпус весьма функционально-насыщенного устройства.

iBOX RoadScan 4K WiFi GPS Dual – комбо-гибрид: в его состав входит видеорегистратор и GPS/ГЛОНАСС-информер с обновляемой по воздуху через Wi-Fi базой камер, радаров и засад.

Процессор – Mstar 8629.



Разрешение видео – 4К, 3840х2160 пикселей (30 к/с).

Матрица – Sony Starvis IMX415; 8 МП, угол обзора по диагонали 170 градусов.

Дисплей – 3,0 дюйма, IPS.

Память – карта MicroSD до 128 ГБ.

За видео тут отвечает 8-мегапиксельная (в системах Full HD использовались всего лишь 2-мегапиксельные камеры) матрица Sony Starvis IMX415, разработанная изначально для профессионального применения – для уличных камер систем «Умный город». В стеклянном объективе RoadScan 4K WiFi GPS Dual эта матрица показывает себя наилучшим образом! Вдобавок штатно в комплекте поставляется и специальный CPL-фильтр, позволяющий убрать на видео отражения торпедо и блики от лобового стекла, сделав изображение четче и контрастнее.

Регистратор своевременно предупредит вас голосом и экранными оповещениями обо всех видах дорожных неприятностей – всех стационарных камерах, радарах, работающих в парной связке, городских ограничениях типа выделенных линий и камер на перекрестках, временных мобильных засадах, постах ДПС и т.п. Все типы опасностей можно гибко настраивать, отключать ненужные, регулировать скоростные пределы оповещений и типы звучания. База координат дорожных объектов обновляется еженедельно и бесплатна для владельцев устройств iBOX без ограничений по времени.

Для обновления базы камер в RoadScan 4K WiFi GPS Dual имеется Wi-Fi модуль, через который гаджет подключается к фирменному мобильному приложению iBOX Drive для Android или Apple. Плюс через приложение также всегда можно оперативно скачать видео из памяти гаджета для сохранения на смартфон или планшет.

В комплекте с устройством идет два варианта магнитных креплений, на присоске и на двустороннем скотче, чтобы можно было использовать прибор как в своем постоянном автомобиле, так и в прокатной или подменной машине. В качестве источника питания применяется не аккумулятор, который может вздуться или даже загореться от экстремально высоких для литий-иона температур в салоне автомобиля, а суперконденсатор-ионистор, который работает в диапазоне температур

от -35 до +55!

Отдельным бонусом является возможность в дальнейшем расширить функционал RoadScan 4K WiFi GPS Dual с помощью подключения дополнительно приобретаемых аксессуаров. Комбо-устройство поддерживает подключение камеры заднего вида iBOX RearCam FHD11 и внутрисалонной камеры iBOX RearCam FHD4 (какой-то одной на выбор). После подключения любой из камер видео с них будет автоматически записываться параллельно с основным, что повышает безопасность при езде и перевозке пассажиров.

Несмотря на функциональную насыщенность, гаджет очень компактен: он весит 100 граммов при габаритах 90х52х18 мм. Что весьма удобно, если уносить прибор с собой, не оставляя его на парковке для вандалов, тем более что для этого в комплекте есть удобный чехол!

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