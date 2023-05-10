Porsche 718 Spyder RS: самый мощный, быстрый и дорогой кабриолет в семействе

Рыночная карьера бензиновых Porsche 718 движется к закату, уже в 2025 году на рынок выйдут полностью электрические преемники , но у петролхедов ещё есть время насладиться шедеврами уходящей эпохи — представлен кабриолет Porsche 718 Spyder RS с 500-сильным атмосферным мотором.

Porsche со спокойной душой принесёт 718 на алтарь электрификации, потому что это среднемоторное семейство давно подтачивает славу иконы марки — заднемоторной модели 911. Porsche 718 доступнее и зачастую приятнее в управлении, чем близкие по оснащению версии Porsche 911, а открытые версии 718 ещё и выглядят элегантнее. Базовый Porsche 718 Boxster с 4-цилиндровым 300-сильным мотором — это идеальный прогулочный автомобиль по довольно доступной цене (от 65 968 евро в Германии), а версии 718 Spyder сделаны скорее для автогурманов и коллекционеров. Spyder отличается от Boxster более замысловатым дизайном кормы и складываемой вручную «плащ-палаткой» вместо электрифицированного мягкого верха. Вдобавок именно Спайдерам положены наиболее мощные моторы.

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В техническом плане топовый Porsche 718 Spyder RS во многом повторяет дебютировавшее в 2021 году купе Porsche 718 Cayman GT4 RS: здесь установлен 4,0-литровый 6-цилиндровый атмосферный «оппозитник» от Porsche 911 GT3, его максимальная отдача — 500 л.с. при 8400 об/мин и 450 Нм при 6750 об/мин. Вся мощность передаётся на задние колёса через 7-ступенчатый «автомат» PDK (с двумя сцеплениями) и самоблокирующийся дифференциал. До 100 км/ч Porsche 718 Spyder RS разгоняется за 3,4 с, максимальная скорость — 308 км/ч.



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Аэродинамический обвес из углепластика Porsche 718 Spyder RS также позаимствовал у родственного купе, но вместо массивного фиксированного антикрыла на корме установлен более аккуратный «утиный хвостик». Заниженная на 30 мм адаптивная подвеска с шаровыми опорами на кабриолете по умолчанию настроена мягче, чем на купе, но у водителя есть возможность отрегулировать её по собственному вкусу. Снаряженная масса 718 Spyder RS — 1410 кг против 1365 кг у базового 718 Boxster с коробкой PDK, и это притом, что складной мягкий верх у 718 Spyder RS весит всего 18,3 кг — на 16,5 кг меньше, чем у 718 Boxster.



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В базовое оснащение Porsche 718 Spyder RS входят облегчённые спортивные кресла с углепластиковым каркасом, а за доплату предлагается пакет Weissach с облегчёнными 20-дюймовыми колёсами из магниевого сплава, титановыми выхлопными патрубками и особым наружным декором из карбона.



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Минимальная цена Porsche 718 Spyder RS в Германии составляет 155 575 евро, то есть в два с лишним раза больше, чем просят за базовый 718 Boxster, который способен набрать первую «сотню» за 5,1 с и разогнаться до максимальных 275 км/ч. В общем, наценка получилась большая и едва ли оправданная с потребительской точки зрения, но коллекционеры в любом случае купят, ведь нового бензинового 718 Spyder RS не будет, дальше — «одно сплошное электричество».

