Porsche патентует систему смены цвета кузова в тон любого предмета на вас или вокруг вас

29.12.2025 161 0 0
Кузов под цвет любимого платья или дедушкиного свитера? Porsche работает над этим! Патентная заявка от Porsche на систему управления изменением цвета кузова автомобиля появилась в электронной базе WIPO (Всемирная организация интеллектуальной собственности).

Мечты об изменяемом цвете кузова не оставляют автопроизвоизводителей и их клиентов, ведь это так классно и удобно — можно каждый день и даже чаще перекрашивать машину в соответствии со своим текущим настроением, женщинам эта идея особенно нравится.

Существуют несколько действующих технологий смены цвета кузова, однако ни одна из них пока не стала серийной. Например, BMW уже несколько лет упражняется на своих концептах с поверхностями на базе электронных чернил — такая технология даёт максимально широкое цветовое разнообразие, можно даже при желании формировать рисунки на кузове, а не ограничиваться однотонным покрытием, как в случае с красками, меняющими цвет под действием электрического напряжения, света и температуры.

Porsche хочет запатентовать не саму технологию смены цвета, а способ управления ей. Предполагается использовать встроенные камеры автомобиля и смартфон клиента для съёмки объекта, цвет которого необходимо скопировать на кузов. Если картинка сложная, можно использовать инструмент типа «пипетка» и указать конкретную область или, грубо говоря, ткнуть пальцем в нужный цвет. Затем электроника подстроит цвет кузова под выбранный объект.

Система управления изменением цвета кузова вряд ли в ближайшие годы появится на серийных машинах Porsche, однако немецкая компания хочет использовать её в своих шоу-румах, чтобы показывать различные цвета на живых машинах, а не в виртуальном симуляторе или на карточках, как это происходит сейчас. Клиенту будет проще определиться с цветом, если он показан непосредственно на машине, которую он хочет купить.

Езда на машинах с меняющимися цветами рано или поздно станет возможной — для этого нужно, чтобы соответствующие технологии были достаточно надёжными и получили одобрение на законодательном уровне, что будет непросто, но это вполне решаемая задача, в отличие от задачи по легализации полноценного автопилота.

