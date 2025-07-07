Porsche подготовила юбилейную спецверсию 911 Club Coupe для избранных

Выпуск особенной двухдверки приурочен к 70-летию Porsche Club of America. Тираж спецверсии ограничен всего 70 экземплярами, возможность купить такой автомобиль есть не у всех.

Спорткар Porsche 911 нынешнего поколения (индекс – 992) дебютировал осенью 2018-го. Плановое обновление всего семейства модели стартовало весной 2024 года, а посвежевшая модификация 911 Carrera T, которая теперь предлагается только с механической коробкой передач, дебютировала в конце октября того же года. Теперь немецкий производитель объявил о появлении спецверсии Porsche 911 Club Coupe, в основу которой легло исполнение Carrera T.

На фото: Porsche 911 Club Coupe

Появление Porsche 911 Club Coupe приурочили к 70-летию Porsche Club of America. Напомним, особенные автомобили марки выпускались к юбилеям организации и ранее: так, в 50-летию клуба владельцев была выпущена двухдверка 911 Carrera S Club Coupe (2006 модельного года), а в честь 60-летия была создана спецверсия 911 Carrera GTS Club Coupe. Теперь настала очередь пересмотреть декор экстерьера и интерьера 911 Carrera T (индекс – 992.2), купе присвоили 2026 модельный год.

Porsche 911 Club Coupe выпустят лимитированным тиражом, он будет насчитывать всего 70 экземпляров, купить которые могут только действующие члены Porsche Club of America, в свободной продаже такой версии не появится. Все особенности касаются оформления экстерьера и интерьера, техники изменения не коснулись.

«Праздничное» купе получило новый синий цвет кузова, получивший название Sholar Blue Metallic: в компании отметили, что он является данью уважения Биллу Шолару, который основал Porsche Club of America в 1955 году. В списке визуальных деталей, разработанных Porsche Exclusive Manufaktur, числятся: ярко-красные акценты на переднем бампере и крышке двигателя, а также шильдики, посвящённые 70-летию клуба и серебристые надписи на передних дверях с названием спецверсии.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Кроме того, такое купе получило новые оригинальные легкосплавные колёсные диски размером 20 дюймов спереди и 21 дюйм сзади. «Катки» выполнены в матово-чёрном цвете с контрастными серебристыми вставками, в том же цвете выполнен логотип бренда на ступицах колёс.

На фото: салон Porsche 911 Club Coupe 1 / 7 На фото: салон Porsche 911 Club Coupe 2 / 7 На фото: салон Porsche 911 Club Coupe 3 / 7 На фото: салон Porsche 911 Club Coupe 4 / 7 На фото: салон Porsche 911 Club Coupe 5 / 7 На фото: салон Porsche 911 Club Coupe 6 / 7 На фото: салон Porsche 911 Club Coupe 7 / 7

В салоне спецверсии 911 Club Coupe предусмотрен декор с надписями, посвящёнными Porsche Club of America, юбилею этого клуба, а также названию лимитированного исполнения. Эти элементы можно увидеть на порогах, передней панели, подлокотнике. Модели оставили спортивное трёхспицевое рулевое колесо GT и «ореховый» рычаг механической коробки передач. В салоне есть вставки из ткани в клетку, основной материал отделки – чёрная кожа с синей и красной прострочкой.

1 / 2 2 / 2

Техника у особенного исполнения такая же, как у Porsche 911 Carrera T. Это значит, что модель оснащается 3,0-литровой бензиновой оппозитной битурбошестёркой, максимальная отдача которой составляет 394 л.с., а крутящий момент – 450 Нм. В пару к ней предлагается безальтернативная шестиступенчатая механика. На разгон с места до «сотни» такому купе требуется 4,5 секунды, а его максимальная скорость равна 295 км/ч. Старт производства Porsche 911 Club Coupe намечен на осень 2025-го, цены станут известны позже.