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  • Porsche расширит «батарейный» модельный ряд за счёт конкурента BMW i4

Porsche расширит «батарейный» модельный ряд за счёт конкурента BMW i4

01.06.2021 101 0 0

По предварительным данным, в основу новинки ляжет та же платформа, на которой базируется Audi A4 e-tron.

 

Показатели Porsche на старосветском рынке в 2020-ом снизились: по данным Carsalesbase, дилеры реализовали 73 840 машин (на 5,4% меньше, чем годом ранее). Отметим, этот спад весьма скромный на фоне «минуса» авторынка в целом, вызванного последствиями пандемии коронавируса. Сейчас многие автопроизводители продолжают двигаться дальше, многие из них меняют стратегии развития, в том числе в пользу электрификации модельного ряда. Porsche не исключение.

На фото: Porsche Taycan

Как сообщает британское издание Autocar со ссылкой на собственные источники, немецкая марка, выпускающая спортивные премиальные автомобили, намерена расширить линейку за счёт очередной новинки. Ожидается, что ей станет полностью электрический фастбек, которому, по слухам, могут присвоить имя Cajun. Это название компания зарегистрировала ещё в 2021 году (пока что она его так и не использовала).

Предполагается, что новинка разделит платформу с Audi A4 E-tron (на данный момент модель находится в разработке, её планируют представить в 2023 году). Ожидается, что очередной электрокар Porsche окажется на ступеньку ниже, чем Taycan. Предполагается, что его цена в Великобритании составит около 50 тыс. фунтов стерлингов (эквивалентно примерно 5,19 млн рублей по текущему курсу). Отметим, сейчас за Taycan на этом рынке просят не менее 70 690 фунтов стерлингов (около 7,34 млн рублей).

На фото: BMW i4
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На фото: BMW i4
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Ожидается, что новая полностью электрическая модель Porsche будет использовать ключевые компоненты платформы, трансмиссии и батареи с предстоящей электроверсией кроссовера Macan. Кстати, над проектами по разработке «зелёного» Macan, а также Q6 E-tron Порше трудится совместно с Ауди: выпускать эти автомобили планируется на заводе Porsche в Лейпциге (Германия).

Не исключено, что новый электрокар Porsche разделит с Audi A4 E-tron не только «тележку», но и моторную гамму. Скорее всего, клиентам позволят выбрать фастбек с предполагаемым названием Cajun либо с одним электродвигателем, расположенным на задней оси, либо с двухмоторной силовой установкой и полным приводом. Предполагаемая мощность этих вариантов пока не называется.

На фото: Tesla Model 3
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На фото: Tesla Model 3
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Как отметили в издании, окончательного решения касательно разработки пятидверной новинки в компании пока не приняли. В случае, если этой «батарейной» модели Porsche всё-таки дадут «зелёный свет», ей придётся побороться за покупателей с Tesla Model 3 и BMW i4 (автомобиль пока не вышел на рынок). Отметим, американский электрокар уже успел освоиться на европейском рынке: с момента начала продаж в январе 2019-го до марта 2021 года дилеры продали 211 456 экземпляров.

Ранее зарубежные СМИ предположили, что Porsche Panamera следующего поколения окажется электрокаром. Ожидается, что эта новинка выйдет на рынок в 2024 году. Недавно мы публиковали рендер этого автомобиля: вариант внешности будущей Панамеры создал дизайнер испанского издания motor.es.

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