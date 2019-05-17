Портативный транспорт: к владельцам электросамокатов начнут предъявлять требования

Портативный транспорт: к владельцам электросамокатов начнут предъявлять требования

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В российские Правила дорожного движения предложили внести изменения касающиеся электросамокатов, сегвеев, моноколёс и т.д.
 

Речь о необходимости ввести законодательные ограничения для владельцев портативного транспорта на электротяге зашла в ходе слушаний в Мосгордуме, с ней выступил спикер городского парламента Алексей Шапошников. Он предлагает решить вопросы, касающиеся перевозки, хранения и использования электросамокатов, сегвеев, моноколёс и т.д. на дорогах и в парках.

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По словам депутата, в Москве многие пользуются портативным транспортом. Как правило, он движется бесшумно, пешеходы его не видят и не слышат, а значит, могут попасть в «аварию» на тротуаре. Вопрос о хранении тоже был поднят неспроста: в апреле текущего года из-за взрыва аккумулятора электросамоката произошёл пожар в жилом здании в Хамовниках. Помимо этого регулирования требует и проблема перевозки такой техники в метро, на этом настаивает глава думской комиссии по безопасности Инна Святенко.

Конкретных предложений от депутатов пока не поступало. Как напомнил «Коммерсант», в ноябре 2017 года в Мосгордуме также проходили слушания, где те же депутаты опять же без определённых идей говорили о необходимости регулирования движения техники на электрическом ходу.

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Однако оформленные инициативы есть у главы общественного движения «Союз пешеходов России» Владимира Соколова. Так, он предлагает обязать владельцев электроскутеров, моноколёс, сегвеев и другого подобного транспорта оформлять страховку, помимо этого нужно урегулировать статус ДТП с их участием. Также он выступает за введение запрета на сдачу в аренду техники, которая способна разгоняться до скорости более 20 км/ч. Он считает, что в парках им можно будет передвигаться только по специальным маршрутам.

К мотоциклам предложили приравнять личный электротранспорт мощностью свыше 250 Вт. Это значит, что на федеральном уровне его признают механическим транспортным средством. В итоге владельцам, например, электросамокатов смогут выписывать административные штрафы в случае их вины в ДТП.

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В стране в 2018 году было зафиксировано 39 аварий с участием личного электротранспорта. В них пострадало в общей сложности 40 человек. На наезды на пешехода пришлось 12 инцидентов, на столкновения – 21 случай. Каждое пятое ДТП произошло в столице РФ. За начало 2019-го случилось 7 подобных аварий.

По словам главы научного центра БДД МВД Дмитрия Митрошина, у портативного транспорта на электротяге нет серийных номеров и идентификационных документов, в отличие от тех же мотоциклов. Это, скорее всего, вызовет проблемы с оформлением страховки.

В других странах, например, в США, Испании и Германии альтернативный транспорт уже вписали в ПДД. Скоро к ним присоединится также Франция: в этой стране с осени 2019-го владельцам электросамокатов позволят ездить лишь по велодорожкам или небольшим улицам, где установлено ограничение скорости до 50 км/ч.

Авто и общество В России Закон ПДД правила дорожного движения электросамокат
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8 комментариев

по рейтингу сначала новые по хронологии
67olgerd78

Есть машина,но большую часть времени гоняю по Питеру на велике.Ловить и штрафовать велосипедистов бесполезно,если только не стрелять по ним очередями из АК.Если я еду и мне кто то будет махать полосатой палочкой я даже внимания на него не обращу-просто неинтересно,что он там продает.Ловить велосипедистов можно,но сложно.Это надо на машине научиться скакать по поребрикам и прочей пересеченке.Скорее задавишь несколько безмятежных бабушек и мамочек с колясками,чем поймаешь очередного велосипедиста.
Так что надо расширять велосипедную сеть и конкретно для Питера уже давно пора вводить платный веьзд в центр города для автомобилистов.Хочешь ехать в центр на своем авто,плати деньги и едь.Это поможет разгрузить центр и убрать загазованность.Машины главная проблема города,а не велосипедисты.

diver alex

Ага и зимой по сугробам тоже на велике? 😉
Любят у нас на Европу кивать что там великов много, но там и климат другой. В той же Германии и я на велике в феврале спокойно катался.
А смысл велосипедной сети если велосезон в Питере от силы полгода?
Ловить велосипедистов проще пареной репы если использовать тот же велосипед. 😉
Платный въезд в центр? А на тот же Проклятый остров тогда как попадать? Туда кроме центра только платная ЗСД ведет.

67olgerd78

Представь себе зимой тоже на велике.Во первых сугробы далеко не в каждую зиму в Питере( гораздо чаще просто слякоть),а во вторых если дорога чистая,то зимой ничто не мешает ехать.Знаю о чем говорю:3 года ездил в центр к эрмитажу с ул. замшина на работу круглогодично.На Ваську сам знаешь как ехать в обход центра:через петроградку или через мост Лейтенанта Шмидта.В конце концов это все административно решаемо.В том числе бесплатный проезд жителям ВО по ЗСД.Все можно организовать при желании.

diver alex

На Петроградке вечные пробки... а если центр станет платным то там вообще движение встанет. Так же как и все вокруг центра включая мост Шмидта.

vectro73

Тут куда не плюнь - все козлы на самом деле 🙂 Велосипедисты, когда едут по дороге, напрочь плюют даже на светофоры. Особенно они любят игнорить пешеходные светофоры или стрели для поворота направо. Пешеходы упорно ходят по велодорожками и агрятся, если их попросить уступить тебе дорогу там, когда ты едешь на велике. Электросамокатчики вообще гоняют как бешенные по тротуарам.
Однако, тупым регулированием и страховкой тут можно решить абсолютно нифига.
По идее, шаги должны быть такими: 1) нормальная инфраструктура для велосипедистов и скутеристов, чтобы с помощью нее можно было доехать из точки а в точку б в любом районе, а не та показная дичь, что делается сейчас. 2) карать автомобилистов и пешеходов, которые используют инфраструктуру не по назначению. 3) а вот уже потом можно будет о страховках и регулировании думать подробнее.

diver alex

В Китае видел, нормально сделано. Для скутеристов и велосипедистов отведена часть дороги - отгорожена бетонным отбойником и там они себе ездят как хотят, правда и аварии часто. Один зацепил другого - тот упал, на него налетел следующий. Но главное что с пешеходами и автомобилями они могут столкнутся только на перекрестке.

diver alex

Так, он предлагает обязать владельцев электроскутеров, моноколёс, сегвеев и другого подобного транспорта оформлять страховку, помимо этого нужно урегулировать статус ДТП с их
участием

Велосипедистов на порядок больше чем этих электрических игрушек и соответственно проблем от них куда больше. Это и нарушение ПДД, ДТП однако ничего не делается - велопидоры безнаказанны, они же типа пешеходы.

miroshnikoffal

Именно что "типа". На самом деле они пешеходы только когда ВЕДУТ велосипед. А вот что ничего не делается - согласен, бардак.

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