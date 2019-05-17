Портативный транспорт: к владельцам электросамокатов начнут предъявлять требования

В российские Правила дорожного движения предложили внести изменения касающиеся электросамокатов, сегвеев, моноколёс и т.д.

Речь о необходимости ввести законодательные ограничения для владельцев портативного транспорта на электротяге зашла в ходе слушаний в Мосгордуме, с ней выступил спикер городского парламента Алексей Шапошников. Он предлагает решить вопросы, касающиеся перевозки, хранения и использования электросамокатов, сегвеев, моноколёс и т.д. на дорогах и в парках.

По словам депутата, в Москве многие пользуются портативным транспортом. Как правило, он движется бесшумно, пешеходы его не видят и не слышат, а значит, могут попасть в «аварию» на тротуаре. Вопрос о хранении тоже был поднят неспроста: в апреле текущего года из-за взрыва аккумулятора электросамоката произошёл пожар в жилом здании в Хамовниках. Помимо этого регулирования требует и проблема перевозки такой техники в метро, на этом настаивает глава думской комиссии по безопасности Инна Святенко.

Конкретных предложений от депутатов пока не поступало. Как напомнил «Коммерсант», в ноябре 2017 года в Мосгордуме также проходили слушания, где те же депутаты опять же без определённых идей говорили о необходимости регулирования движения техники на электрическом ходу.

Однако оформленные инициативы есть у главы общественного движения «Союз пешеходов России» Владимира Соколова. Так, он предлагает обязать владельцев электроскутеров, моноколёс, сегвеев и другого подобного транспорта оформлять страховку, помимо этого нужно урегулировать статус ДТП с их участием. Также он выступает за введение запрета на сдачу в аренду техники, которая способна разгоняться до скорости более 20 км/ч. Он считает, что в парках им можно будет передвигаться только по специальным маршрутам.

К мотоциклам предложили приравнять личный электротранспорт мощностью свыше 250 Вт. Это значит, что на федеральном уровне его признают механическим транспортным средством. В итоге владельцам, например, электросамокатов смогут выписывать административные штрафы в случае их вины в ДТП.

В стране в 2018 году было зафиксировано 39 аварий с участием личного электротранспорта. В них пострадало в общей сложности 40 человек. На наезды на пешехода пришлось 12 инцидентов, на столкновения – 21 случай. Каждое пятое ДТП произошло в столице РФ. За начало 2019-го случилось 7 подобных аварий.

По словам главы научного центра БДД МВД Дмитрия Митрошина, у портативного транспорта на электротяге нет серийных номеров и идентификационных документов, в отличие от тех же мотоциклов. Это, скорее всего, вызовет проблемы с оформлением страховки.

В других странах, например, в США, Испании и Германии альтернативный транспорт уже вписали в ПДД. Скоро к ним присоединится также Франция: в этой стране с осени 2019-го владельцам электросамокатов позволят ездить лишь по велодорожкам или небольшим улицам, где установлено ограничение скорости до 50 км/ч.