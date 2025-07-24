Посвежевшие купе и кабриолет Lexus LC 500 обзавелись спецверсией Pinnacle

Как Kolesa.ru сообщал ранее, купе Lexus LC с посадочной формулой 2+2 дебютировало в 2016 году, а кабриолет пополнил семейство в 2019-м. Несмотря на то, что главным рынком сбыта для этой модели являются Штаты, в домашней линейке Лексуса она тоже присутствует. Сегодня в компании рассказали о том, какие «обновки» получили двухдверки, предназначенные для домашнего рынка.

На фото: купе Lexus LC 500 Pinnacle

Как рассказали в пресс-службе Lexus, изменения имеются у версий LC500h, LC500 и LC500 Convertible. Производитель не вдавался в подробности, но отметил, что модификациям двухдверок повысили жёсткость, улучшили курсовую устойчивость и отзывчивость на рулевое управление.

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На японском рынке цена посвежевшего купе Lexus LC 500 варьируется от 14 100 000 до 14 930 000 иен (эквивалентно примерно 7,59 – 8,04 млн рублей по текущему курсу). За гибридный вариант LC500h просят от 14 550 000 до 15 380 000 иен (около 7,84 – 8,29 млн рублей). А покупка кабриолета обойдётся в 15 550 000 иен (порядка 8,38 млн рублей). Продажи здесь стартуют в начале следующего месяца, 4 августа.

На фото: салон купе Lexus LC 500 Pinnacle 1 / 3 На фото: салон купе Lexus LC 500 Pinnacle 2 / 3 На фото: салон купе Lexus LC 500 Pinnacle 3 / 3

Ещё купе и кабриолет Lexus LC 500 в рамках скромного обновления обзавелись спецверсией Pinnacle, название переводится как «вершина горы» и таким образом намекает на топ-версии двухдверок. Они получили иную заднюю подвеску, фиксированное антикрыло из углепластика на крышке багажника, слегка иначе оформленный передний бампер, накладки на пороги, а также оригинальные 21-дюймовые колёсные диски.

На фото: кабриолет Lexus LC 500 Pinnacle 1 / 4 На фото: кабриолет Lexus LC 500 Pinnacle 2 / 4 На фото: кабриолет Lexus LC 500 Pinnacle 3 / 4 На фото: кабриолет Lexus LC 500 Pinnacle 4 / 4

Купе получило кузов в тёмно-сером цвете, кабриолет – в светло-сером, причём он дополнен коричнево-серебристым мягким верхом. В первом случае салон оформлен в сочетании чёрного и белого, во втором – коричневого и белого оттенков. Ещё особенным двухдверкам положен особый декор в салоне, а также металлическая табличка с указанием на эксклюзивность версии, расположенная на центральной консоли.

На фото: салон кабриолета Lexus LC 500 Pinnacle 1 / 4 На фото: салон кабриолета Lexus LC 500 Pinnacle 2 / 4 На фото: салон кабриолета Lexus LC 500 Pinnacle 3 / 4 На фото: салон кабриолета Lexus LC 500 Pinnacle 4 / 4

Под капотом у переднеприводных купе и кабриолета Lexus LC 500 Pinnacle находится стандартный 5,0-литровый V8, мощность которого составляет 477 л.с., а максимальный крутящий момент – 539 Нм. Цена у этих двухдверок на домашнем рынке едина – 17 800 000 иен (эквивалентно примерно 9,65 млн рублей по текущему курсу). Lexus намерен выпустить 100 экземпляров купе и столько же кабриолетов. Продажа особенных автомобилей будет традиционно организована через аукцион, торги пройдут с 24 июля по 7 августа.

На днях Lexus LC 500 обновился в том числе на американском рынке. Здесь модель обзавелась очень похожей на Pinnacle особенной версией, но ей присвоили название Inspiration (в переводе с английского «вдохновение»). Они тоже появятся в США в ограниченном количестве – 200 купе и 350 кабриолетов.