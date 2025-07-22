Lexus LC 500 лишился гибридной версии и получил исполнение Inspiration

Купе Lexus LC с посадочной формулой 2+2 было представлено в 2016 году, кабриолет присоединился к нему в 2019-м. Для этой модели главным рынком сбыта стали Штаты. Сейчас продажи двухдверок на американском рынке стали падать: по данным Goodcarbadcar.net, за 2024 год здесь всего было реализовано 1464 экземпляра (почти на 17% меньше), а за первую половину 2025-го дилерам удалось реализовать 790 единиц (спад на 18%). Теперь в компании рассказали об «обновках», которые Lexus LC получил к 2026 модельному году.

На фото: Lexus LC 500h 2025 модельного года

Одним из изменений стало то, что из линейки исчез гибридный вариант Lexus LC 500h: в американском офисе бренда «не заявили» его на грядущий модельный год. Напомним, это исполнение оснащалось установкой, в основе которой лежал двигатель V6 объёмом 3,5 литра, работающий в тандеме с двумя электромоторами и небольшой литий-ионной батареей. Совокупная отдача этой системы – 359 л.с., на разгон с места почти до «сотни» (до 96,6 км/ч) такое купе разгонялось за 4,7 секунды, а его максимальная скорость составляла 250 км/ч.

Теперь в Штатах купе и кабриолет Lexus LC 500 предлагаются только с 5,0-литровым двигателем V8, максимальная отдача которого составляет 477 л.с., а крутящий момент – 539 Нм. Этот мотор работает в паре с десятиступенчатой гидромеханической автоматической коробкой передач, привод – задний. До 60 миль в час (почти до «сотни») двухдверка с этой «начинкой» разгоняется за 4,4 секунды, а его максимальная скорость достигает 270 км/ч.

На фото: салон Lexus LC 500h 2025 модельного года

«Обновкой» к 2025 году стало возвращение исполнения Inspiration (в переводе с английского «вдохновение»). Такие автомобили выйдут на американский рынок лимитированным тиражом: дилеры намерены продать 200 особенных купе и 350 кабриолетов.

1 / 2 2 / 2

Купе получило кузов в тёмно-сером цвете Smoke Matte Gray с крышей из углеволокна (из него же выполнено антикрыло на корме), а вариант с прибавкой Convertible окрашен в цвет Wind в сочетании с коричнево-серебристым откидным верхом. Автомобилям положены 21-дюймовые кованые легкосплавные колёсные диски – у «закрытой» двухдверки матовые чёрные, у кабриолета – глянцевые серебристые. На кузове есть дополнительные чёрные вставки, в этом же цвете оформлены корпуса боковых зеркал.

На фото: купе Lexus LC 500 серии Inspiration

Двухдверки получили красные тормозные суппорты. Интерьер купе Lexus LC 500 Inspiration оформлен в чёрно-белой гамме, кабриолета – в коричнево-белой. Модели положены спортивные кресла, особые накладки на пороги, рулевое колесо с подогревом, премиальную аудиосистему Mark Levinson, а для варианта с открытым верхом предусмотрен ещё климат-контроль с обогревом верхней части кузова.

На фото: кабриолет Lexus LC 500 серии Inspiration

Стоимость спорткаров серии Inspiration в США уже известна, такие купе и кабриолеты доберутся до дилерских центров этой осенью. Стартовый ценник купе Lexus LC 500 Inspiration составляет 101 700 долларов (эквивалентно примерно 7,97 млн рублей по текущему курсу), а за кабриолет придётся заплатить как минимум 109 200 долларов (около 8,56 млн рублей).