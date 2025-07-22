ДВС ×
  • Lexus LC 500 лишился гибридной версии и получил исполнение Inspiration

Lexus LC 500 лишился гибридной версии и получил исполнение Inspiration

22.07.2025 229 1 0

Японская марка освежила до 2026 модельного года купе и кабриолет, предназначенные для американского рынка.

Купе Lexus LC с посадочной формулой 2+2 было представлено в 2016 году, кабриолет присоединился к нему в 2019-м. Для этой модели главным рынком сбыта стали Штаты. Сейчас продажи двухдверок на американском рынке стали падать: по данным Goodcarbadcar.net, за 2024 год здесь всего было реализовано 1464 экземпляра (почти на 17% меньше), а за первую половину 2025-го дилерам удалось реализовать 790 единиц (спад на 18%). Теперь в компании рассказали об «обновках», которые Lexus LC получил к 2026 модельному году.

На фото: Lexus LC 500h 2025 модельного года

Одним из изменений стало то, что из линейки исчез гибридный вариант Lexus LC 500h: в американском офисе бренда «не заявили» его на грядущий модельный год. Напомним, это исполнение оснащалось установкой, в основе которой лежал двигатель V6 объёмом 3,5 литра, работающий в тандеме с двумя электромоторами и небольшой литий-ионной батареей. Совокупная отдача этой системы – 359 л.с., на разгон с места почти до «сотни» (до 96,6 км/ч) такое купе разгонялось за 4,7 секунды, а его максимальная скорость составляла 250 км/ч.

Теперь в Штатах купе и кабриолет Lexus LC 500 предлагаются только с 5,0-литровым двигателем V8, максимальная отдача которого составляет 477 л.с., а крутящий момент – 539 Нм. Этот мотор работает в паре с десятиступенчатой гидромеханической автоматической коробкой передач, привод – задний. До 60 миль в час (почти до «сотни») двухдверка с этой «начинкой» разгоняется за 4,4 секунды, а его максимальная скорость достигает 270 км/ч.

На фото: салон Lexus LC 500h 2025 модельного года

«Обновкой» к 2025 году стало возвращение исполнения Inspiration (в переводе с английского «вдохновение»). Такие автомобили выйдут на американский рынок лимитированным тиражом: дилеры намерены продать 200 особенных купе и 350 кабриолетов.

1 / 2
2 / 2

Купе получило кузов в тёмно-сером цвете Smoke Matte Gray с крышей из углеволокна (из него же выполнено антикрыло на корме), а вариант с прибавкой Convertible окрашен в цвет Wind в сочетании с коричнево-серебристым откидным верхом. Автомобилям положены 21-дюймовые кованые легкосплавные колёсные диски – у «закрытой» двухдверки матовые чёрные, у кабриолета – глянцевые серебристые. На кузове есть дополнительные чёрные вставки, в этом же цвете оформлены корпуса боковых зеркал.

На фото: купе Lexus LC 500 серии Inspiration

Двухдверки получили красные тормозные суппорты. Интерьер купе Lexus LC 500 Inspiration оформлен в чёрно-белой гамме, кабриолета – в коричнево-белой. Модели положены спортивные кресла, особые накладки на пороги, рулевое колесо с подогревом, премиальную аудиосистему Mark Levinson, а для варианта с открытым верхом предусмотрен ещё климат-контроль с обогревом верхней части кузова.

На фото: кабриолет Lexus LC 500 серии Inspiration

Стоимость спорткаров серии Inspiration в США уже известна, такие купе и кабриолеты доберутся до дилерских центров этой осенью. Стартовый ценник купе Lexus LC 500 Inspiration составляет 101 700 долларов (эквивалентно примерно 7,97 млн рублей по текущему курсу), а за кабриолет придётся заплатить как минимум 109 200 долларов (около 8,56 млн рублей).

купе кабриолет США авторынок ДВС Lexus Lexus LC
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
1 комментарий
22.07.2025 18:59
eeeMan.rg Rori

кому они это всё делали, если китайские электрички изи дадут защеку этому лексусу?

Новые статьи

Статьи / Мнение без фильтров Уходя – уходи: кто на самом деле покинет российский рынок Наряду с новостями о мифическом возвращении автомобильных марок, покинувших наш рынок, с завидной регулярностью появляются слухи прямо противоположного толка – о том, что некоторые китайские... 1257 13 0 21.07.2025
Статьи / Выбор авто Если не подарили Porsche: выбираем первый автомобиль не дороже 500 тысяч рублей Все хлопоты и волнения позади, сданы и теория, и вождение, и в руках – вожделенная заламинированная карточка водительского удостоверения. Остается приобрести свой первый автомобиль. Вот толь... 1040 17 0 20.07.2025
Статьи / Авто с пробегом 30 тысяч километров на Газель Next с дизелем G 2,5: доверяй, но проверяй Прошло чуть больше года с начала нашего длительного теста Газели Next. За это время машина по меркам коммерческого транспорта пробежала совсем немного – всего чуть больше тридцати тысяч кило... 2269 4 2 19.07.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Пиратский фрегат с системой распознавания знаков: экстремальный тест-драйв Changan CS95 New Changan явно не скромничает на нашем рынке: линейка моделей у этого производителя одна из самых широких, так что покупатель может выбрать машину на любой вкус, от бюджетного седана Changan A... 27947 4 2 25.02.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Крыша, как у Maybach, и внезапная локализация: тест-драйв Voyah Free EVR Кроссовер Free, который был первенцем марки Voyah, вышел на российский рынок в ноябре 2022 года. С тех пор прошло лишь чуть больше двух лет, а в наших руках уже оказалась рестайлинговая верс... 7666 1 2 25.03.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв 45 сил, шины из цветочных клумб и мотор из армейского генератора: опыт владения Москвич-403 Эта относительно редкая переходная модель практически неотличима от куда более массового Москвича-407. Однако на любом фестивале автомобилю гарантировано внимание знатоков и фанатов марки, к... 6984 3 6 03.07.2025
Обсуждаемое
17 Если не подарили Porsche: выбираем первый автомобиль не дороже 500 тыс...
13 АВТОВАЗ готовится к скорому старту продаж Lada Iskra. Полный прайс-лис...
13 Уходя – уходи: кто на самом деле покинет российский рынок
Новые комментарии
Change privacy settings