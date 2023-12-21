Посвежевший Lexus UX получит более мощную гибридную установку и станет быстрее

Cтало известно, что кроссовер с модернизированной системой появится не только в Европе, но и на других рынках, в том числе в США и Японии.

Lexus представил кроссовер UX в 2018 году, а обновился он в 2022-м. На сегодняшний день модель представлена в трёх версиях: есть чисто бензиновый UX 200, гибрид UX 250h и полностью «зелёный» вариант UX 300e. Теперь японская компания готовит посвежевший UX, которому присвоили 2025 модельный год. Изменения коснутся в том числе техники паркетника.

На фото: Lexus UX 300h F Sport (версия для американского рынка)

На прошлой неделе производитель рассказал о том, что на смену нынешней гибридной версии придёт новая – UX 300h. Тогда её анонсировали для Европы, а теперь сообщается, что аналогичные изменения ждут кроссовер Lexus UX на американском и японском рынках.



В основе модернизированной силовой установки находится прежний 2,0-литровый бензиновый четырёхцилиндровый атмосферник мощностью 152 л.с., работающий в тандеме с электромеханическим вариатором и более мощными электромоторами (спереди 113 л.с., у полноприводной версии e-Four на задней оси – 41 л.с.). В результате совокупная отдача гибридной установки увеличилась до 199 л.с. (на 15 л.с. больше).



На фото: салон Lexus UX 300h F Sport (версии для американского рынка) 1 / 3 На фото: салон Lexus UX 300h F Sport (версии для американского рынка) 2 / 3 На фото: салон Lexus UX 300h F Sport (версии для американского рынка) 3 / 3

Ещё систему Lexus UX 300h оснастили литий-ионной батареей, она пришла на смену никель-металлогидридному аккумулятору у UX 250h. Посвежевший кроссовер может похвастаться улучшившимися динамическими показателями – так, переднеприводной версии на разгон с еста почти до «сотни» (до 96 км/ч) требуется 8 секунд, этот показатель на 0,4 секунды меньше, по сравнению с актуальным гибридом.



На фото: Lexus UX 300h L (версия для японского рынка)

У полностью электрической версии Lexus UX 300e ёмкость батареи составляет прежние 72,8 кВт*ч, а запас хода у актуального кроссовера равен 512 км (при расчёте по циклу WLTC); отметим, изменения, которые позволили увеличить дальнобойность с 450 км, были внесены в марте 2023 года. Расположенный на передний оси единственный электромотор оставили без изменений, он выдаёт максимальные 204 л.с. и 300 Нм крутящего момента.



Ещё в списке обновок числится новый вариант цвета кузова Copper Crest, а также салон с декоративными хромированными вставками и иным блоков управления на дверных панелях. Варианты Premium и F Sport снабдили иным виртуальным щитком приборов, его диагональ составляет 12,3 дюйма (у нынешних аналогичных исполнений – 8 дюймов).



На фото: салон Lexus UX 300h L (версии для японского рынка)

Кроме того, автомобилю заменили комплекс водительских помощников Lexus Safety System+ 2.5 на более новую версию с индексом 3.0. В списке числятся: круиз-контроль с динамическим радаром на любой скорости, контроль за полосой движения, функции предупреждения о столкновении и обнаружения пешеходов, а также системы распознавания дорожных знаков, предупреждения о выезде с полосы движения и т.д.



На фото: Lexus UX 300e (версия для японского рынка)

На домашнем рынке Lexus UX300h появится в начале января 2024 года, а UX300e доберётся до дилеров в конце того же месяца. В Японии рекомендованная розничная цена посвежевшего гибрида варьируется в диапазоне от 4 559 000 до 5 657 000 иен, а за электрический кроссовер просят от 6 500 000 до 7 050 000 иен.

