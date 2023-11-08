С середины октября СМИ громко заговорили о росте подделок моторных масел. По словам эксперта «Союзэкспертизы» ТПП РФ, «сильно растет проблема с подделками ведущих известных брендов продукции». В первую очередь речь идет о маслах иностранных производителей, но достается и отечественным.

Будьте внимательны! Многие производители масел придумывают фишечки, чтобы удержать покупателей масел от покупки подделок и усложнить копирование своей продукции. У некоторых производителей на сайте можно проверить подлинность. Например, ЛУКОЙЛ открыто рассказывает покупателям, как определить оригинальную канистру: этикетку не наклеивают, а вплавляют в упаковку, а с обратной стороны на нее нанесена термо-маркировка с индивидуальным номером.

«По результатам проведенного исследования можно сказать, что на полках магазинов Москвы, Московской и Калужской областей в основном представлены качественные автомоторные масла», – говорят в «Союзэкспертизе». Но если все же возникли подозрения, можно обратиться на горячую линию производителя для проверки подлинности продукции. А у ЛУКОЙЛа, например, есть фирменный онлайн-магазин, где гарантированно можно приобрести не только оригинальные фирменные масла, но и автохимию.

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