Будьте внимательны! Многие производители масел придумывают фишечки, чтобы удержать покупателей масел от покупки подделок и усложнить копирование своей продукции. У некоторых производителей на сайте можно проверить подлинность. Например, ЛУКОЙЛ открыто рассказывает покупателям, как определить оригинальную канистру: этикетку не наклеивают, а вплавляют в упаковку, а с обратной стороны на нее нанесена термо-маркировка с индивидуальным номером.
«По результатам проведенного исследования можно сказать, что на полках магазинов Москвы, Московской и Калужской областей в основном представлены качественные автомоторные масла», – говорят в «Союзэкспертизе». Но если все же возникли подозрения, можно обратиться на горячую линию производителя для проверки подлинности продукции. А у ЛУКОЙЛа, например, есть фирменный онлайн-магазин, где гарантированно можно приобрести не только оригинальные фирменные масла, но и автохимию.
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Лукойл сам сейчас производит подделки под то, что они производили до 2022г. Качество масла в первую очередь определяется применяемыми присадками. А европейских присадок давно уже нет. Что они закупают в китае - одному китайскому богу известно.