Правительство РФ снова прокатило Haval. Почему завод в Тульской области – не системообразующий?

На предпраздничной неделе снова появился повод вспомнить об антикитайском лобби в нашем правительстве. Мы который год слышим о его существовании, и который год оно выступает тормозом в вопросах предоставления льгот китайскому автомобильному заводу Great Wall, что в Тульской области. Напомним, что китайская сторона начала стройку российского завода на территории Индустриального парка «Узловая», поскольку было известно, что именно здесь Правительство РФ организует одноимённую Особую экономическую зону. Китайцы очень надеялись стать её резидентом, однако остались только резидентами Индустриального парка, то есть без тех льгот, которые позволяли им не заключать СПИК с Правительством РФ. Границы ОЭЗ «Узловая» в 2016 году провели аккурат по забору строящегося на тот момент завода Great Wall.

В прошлом году дело у китайского завода дошло до СПИКа, но наше правительство выставило драконовские условия, при этом ни Генеральный секретарь ЦК Компартии Китая Си Цзиньпин, ни даже бывший охранник Путина, занимающий ныне кресло губернатора Тульской области, не смогли их смягчить. В итоге о СПИКе не объявили на торжественном открытии завода «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» в июне прошлого года. Кроме того, в пуске завода не участвовали ни Путин, ни Си Цзиньпин, которые по первоначальному плану должны были с помощью телемоста «разрезать» красную ленточку. В начале августа 2019 года условия СПИКа всё же согласовали на межведомственной комиссии в Правительстве РФ, однако китайская сторона до сих пор не подписала документ! И это единственный случай на сегодняшний день, когда автомобильный завод, имея на руках СПИК, не желает его подписывать.

В чём же дело? Дело в том, что Промышленные субсидии (ПС), получение которых и есть цель СПИКа, обошлись бы Great Wall слишком дорого. Мало того, что СПИК обязывает инвестора локализовать сложные агрегаты – двигатели и коробки, которые сейчас приходят из Китая, равно как и практически всю штамповку, так ещё нужно взять на себя обязательства по налоговым поступлениям. И тут вырисовывается интересная картина: от только-только запущенного завода Хавейл потребовали 90 млрд рублей, притом что весь АВТОВАЗ и его партнёры-подписанты (Nissan, Renault, Mitsubishi) должны только 132 млрд. От завода «Хёнде» тоже попросили немало – 224 млрд, ну так это предприятие и до коронавирусного кризиса и без того выпускало более чем по 200 000 машин в год. Короче говоря, губернатор Тульской области ездил в Китай, пытаясь найти компромисс с руководством Great Wall, однако, как мы знаем, ситуация по СПИКу так и не сдвинулась с места.

«Каникулы Путина», нагрянувшие в конце марта, снова сделали актуальными списки системообразующих предприятий. Напомним, впервые их ввели в кризисном 2008 году для льготного финансирования наиболее важных заводов и компаний, «оказывающих существенное влияние на формирование ВВП, занятость населения и социальную стабильность». Так вот, в первый вариант «коронавирусного» списка вошли почему-то не все автомобильные заводы. Скажем, не было калининградского «Автотора», калужского «Пежо-Ситроен-Мицубиси». Затем список стал пополняться, и вот в понедельник, 27 апреля, Минпромторг опубликовал новый вариант. Его «автомобильная» часть интересна тем, что в ней наконец-то оказались все автомобильные холдинги или заводы РФ (даже бесполезное ФГУП «НАМИ»), за исключением одного предприятия. Какого? Правильно – «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус».

Это означает, что завод не сможет, к примеру, получить кредит «на пополнение оборотных средств и сохранение занятости» по льготной ставке (до 5%), размер которого может составить до 3 млрд рублей. Предприятие Great Wall, самое молодое из российских автомобильных производств, запущенное менее года назад, ему ещё далеко до выхода на рентабельность, окупаемость – словом, ни о каких резервах и речи не идёт. Очевидно, что именно ему льготный кредит нужнее остальных. Зарплата на заводе – чрезвычайно низкая, скажем, оператор сборочной линии может рассчитывать на 25 тыс. рублей чистыми. При этом, по данным заместителя губернатора Тульской области Вячеслава Федорищева, средняя зарплата в Тульской области составляет 34 тыс. рублей – об этом замгубернатора сообщил нам как раз на церемонии открытия завода. Стало быть, если люди идут на зарплату ниже среднего по области – у них просто нет других возможностей. Так что же, «занятость населения и социальная стабильность» в Тульской области не так важна, как в среднем по России? Во вторник, 28 апреля, то есть на следующий день после публикации обновлённого списка системообразующих предприятий, губернатор Тульской области Алексей Дюмин принимал участие в совещании под председательством В. Путина, однако этого вопроса не задал. Зато попросил жителей не выходить на улицу в майские праздники.

Между тем у внимательных читателей правительственных документов может возникнуть вопрос: а все ли условия сложились на «ХММР» для попадания завода в этот список? Условий два. Первое, очевидно, выполняется: не менее 1000 работающих. На момент пуска завода там уже было 800 сотрудников, а с постановкой ещё трёх моделей (H9, F7 и Н5) людей, очевидно, прибавилось. Не прошёл китайско-тульский завод по другому признаку – по выручке. Она должна составить не менее 20 000 миллионов рублей. То есть 20 000 000 000 рублей. В открытом доступе отчётных документов за 2019 год ещё нет, но даже за 2018 год выручка завода составила 1 088 887 000 рублей. В 2019 году она, очевидно, стала существенно выше, но, вероятно, до установленной планки не дотянула. Получается, что Правительство РФ выставило условия, которые оказались заградительными только для китайцев?