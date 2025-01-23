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Предложение мотоциклов с пробегом выросло более чем на 30% за год

23.01.2025 36 0 0

Эксперты Авито Авто проанализировали данные за 2024 год по предложению и ценам на мотоциклы, а также интерес к ним со стороны пользователей платформы. Статистика показала, что самым востребованным мотоциклом с пробегом стал ИЖ Планета-5.

По данным Авито Авто, в 2024 году предложение на мотоциклы росло более высокими темпами, чем интерес к этому виду транспорта. Количество объявлений о продаже мотоциклов с пробегом год к году выросло на 30,4%, а интерес к ним – на 12,8%. Средняя цена байка с пробегом в 2024 году составила 183 000 рублей.

В сегменте мотоциклов с пробегом по популярности среди пользователей платформы Авито Авто лидируют ИЖ, KAYO, Honda, Motoland и Yamaha – вместе они привлекли чуть более трети от интереса (35,5%). Среди моделей по востребованности лидирует дорожный мотоцикл среднего класса ИЖ Планета-5, чья доля в интересе составила 3%. Наиболее динамично год к году рос спрос на питбайк KAYO Basic TT125 – в 3,6 раза.

Что касается доли в предложении, то среди мотоциклов с пробегом лидером стал ИЖ Юпитер-5, чья доля составила 1,8%.

Мы видим, что китайские производители, ранее лидировавшие только в категории новых мотоциклов, теперь активно наращивают присутствие и в сегменте техники с пробегом. Показательный пример – бренд KAYO, чье предложение в этом сегменте выросло на 54,2%, что позволило ему обойти такие традиционно сильные марки, как Honda и Yamaha. Учитывая растущее разнообразие предложений и увеличение спроса на мототехнику, особенно в преддверии мотосезона, мы стремимся сделать процесс покупки максимально удобным для пользователей. Именно поэтому на платформе доступен сервис онлайн-кредитования мототехники, который позволяет отправить заявку на кредит на покупку мотоциклов прямо в мобильном приложении, без посещения банка.
Илья Зарембо
руководитель категории «Мототехника» на Авито Авто

Топ-10 мотоциклов с пробегом по интересу пользователей платформы Авито Авто, 2024 г., Россия

МаркаМодельДоля в интересеСредняя цена1, руб.
ИЖПланета-53%40 000
ИЖЮпитер-52,9%40 000
УралИМЗ-8.103-101,2%80 000
IRBISTTR 1251%50 000
Orion500,9%24 000
KAYOK1 250 MX0,8%136 000
KAYOBasic TT1250,8%80 000
ММВЗМинск0,8%35 000
УралM-670,7%50 000
Minsk1250,7%30 000

1 Рассчитана как медианная цена по объявлениям о продаже – цена по объявлению, для которого число объявлений с большей ценой будет равно числу объявлений с меньшей ценой.

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