Предложение мотоциклов с пробегом выросло более чем на 30% за год

По данным Авито Авто, в 2024 году предложение на мотоциклы росло более высокими темпами, чем интерес к этому виду транспорта. Количество объявлений о продаже мотоциклов с пробегом год к году выросло на 30,4%, а интерес к ним – на 12,8%. Средняя цена байка с пробегом в 2024 году составила 183 000 рублей.
В сегменте мотоциклов с пробегом по популярности среди пользователей платформы Авито Авто лидируют ИЖ, KAYO, Honda, Motoland и Yamaha – вместе они привлекли чуть более трети от интереса (35,5%). Среди моделей по востребованности лидирует дорожный мотоцикл среднего класса ИЖ Планета-5, чья доля в интересе составила 3%. Наиболее динамично год к году рос спрос на питбайк KAYO Basic TT125 – в 3,6 раза.
Что касается доли в предложении, то среди мотоциклов с пробегом лидером стал ИЖ Юпитер-5, чья доля составила 1,8%.
Мы видим, что китайские производители, ранее лидировавшие только в категории новых мотоциклов, теперь активно наращивают присутствие и в сегменте техники с пробегом. Показательный пример – бренд KAYO, чье предложение в этом сегменте выросло на 54,2%, что позволило ему обойти такие традиционно сильные марки, как Honda и Yamaha. Учитывая растущее разнообразие предложений и увеличение спроса на мототехнику, особенно в преддверии мотосезона, мы стремимся сделать процесс покупки максимально удобным для пользователей. Именно поэтому на платформе доступен сервис онлайн-кредитования мототехники, который позволяет отправить заявку на кредит на покупку мотоциклов прямо в мобильном приложении, без посещения банка.
Топ-10 мотоциклов с пробегом по интересу пользователей платформы Авито Авто, 2024 г., Россия
|Марка
|Модель
|Доля в интересе
|Средняя цена1, руб.
|ИЖ
|Планета-5
|3%
|40 000
|ИЖ
|Юпитер-5
|2,9%
|40 000
|Урал
|ИМЗ-8.103-10
|1,2%
|80 000
|IRBIS
|TTR 125
|1%
|50 000
|Orion
|50
|0,9%
|24 000
|KAYO
|K1 250 MX
|0,8%
|136 000
|KAYO
|Basic TT125
|0,8%
|80 000
|ММВЗ
|Минск
|0,8%
|35 000
|Урал
|M-67
|0,7%
|50 000
|Minsk
|125
|0,7%
|30 000
1 Рассчитана как медианная цена по объявлениям о продаже – цена по объявлению, для которого число объявлений с большей ценой будет равно числу объявлений с меньшей ценой.
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