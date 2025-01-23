Предложение мотоциклов с пробегом выросло более чем на 30% за год

Эксперты Авито Авто проанализировали данные за 2024 год по предложению и ценам на мотоциклы, а также интерес к ним со стороны пользователей платформы. Статистика показала, что самым востребованным мотоциклом с пробегом стал ИЖ Планета-5.

По данным Авито Авто, в 2024 году предложение на мотоциклы росло более высокими темпами, чем интерес к этому виду транспорта. Количество объявлений о продаже мотоциклов с пробегом год к году выросло на 30,4%, а интерес к ним – на 12,8%. Средняя цена байка с пробегом в 2024 году составила 183 000 рублей.

В сегменте мотоциклов с пробегом по популярности среди пользователей платформы Авито Авто лидируют ИЖ, KAYO, Honda, Motoland и Yamaha – вместе они привлекли чуть более трети от интереса (35,5%). Среди моделей по востребованности лидирует дорожный мотоцикл среднего класса ИЖ Планета-5, чья доля в интересе составила 3%. Наиболее динамично год к году рос спрос на питбайк KAYO Basic TT125 – в 3,6 раза.

Что касается доли в предложении, то среди мотоциклов с пробегом лидером стал ИЖ Юпитер-5, чья доля составила 1,8%.

Мы видим, что китайские производители, ранее лидировавшие только в категории новых мотоциклов, теперь активно наращивают присутствие и в сегменте техники с пробегом. Показательный пример – бренд KAYO, чье предложение в этом сегменте выросло на 54,2%, что позволило ему обойти такие традиционно сильные марки, как Honda и Yamaha. Учитывая растущее разнообразие предложений и увеличение спроса на мототехнику, особенно в преддверии мотосезона, мы стремимся сделать процесс покупки максимально удобным для пользователей. Именно поэтому на платформе доступен сервис онлайн-кредитования мототехники, который позволяет отправить заявку на кредит на покупку мотоциклов прямо в мобильном приложении, без посещения банка. Илья Зарембо руководитель категории «Мототехника» на Авито Авто

Топ-10 мотоциклов с пробегом по интересу пользователей платформы Авито Авто, 2024 г., Россия

Марка Модель Доля в интересе Средняя цена 1 , руб. ИЖ Планета-5 3% 40 000 ИЖ Юпитер-5 2,9% 40 000 Урал ИМЗ-8.103-10 1,2% 80 000 IRBIS TTR 125 1% 50 000 Orion 50 0,9% 24 000 KAYO K1 250 MX 0,8% 136 000 KAYO Basic TT125 0,8% 80 000 ММВЗ Минск 0,8% 35 000 Урал M-67 0,7% 50 000 Minsk 125 0,7% 30 000

1 Рассчитана как медианная цена по объявлениям о продаже – цена по объявлению, для которого число объявлений с большей ценой будет равно числу объявлений с меньшей ценой.