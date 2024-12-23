Предложение на авто с пробегом от дилеров выросло почти на четверть за год

По данным Авито Авто, осенью 2024 лидером по спросу в этом сегменте среди марок стала Toyota: ее доля составила 12,6%. Также в число лидеров вошли Kia (9,74%), Mercedes-Benz (8,08%), BMW (8,06%) и Hyundai (7,78%).
Первые три места по доле в спросе среди моделей достались автомобилям бренда Toyota. На первой строке – Camry с 3,73%, на второй – RAV4 с 2,26%, а на третьем – Land Cruiser с 1,92%. Далее идет единственный в пятерке представитель другой марки – Kia Sportage, который делит четвертое и пятое место с еще одной Toyota – Land Cruiser Prado (по 1,83%).
По количеству объявлений осенью 2024 года лидировала также Toyota Camry: ее доля составила 2,18% от предложения. На втором месте – Kia Sportage с долей 2,11%, а на третьем – Hyundai Creta (1,94%). Наиболее заметную динамику год к году показало предложение на Toyota RAV4: оно выросло на 43,7% по сравнению с осенью прошлого года.
Доля предложений от дилеров на Авито Авто в сегменте автомобилей с пробегом сегодня составляет 22%, и мы видим большие перспективы этого канала продаж. Результаты нашего опроса, проведенного в этом году, показали, что порядка 60% респондентов готовы купить авто с пробегом у дилера при наличии желаемых условий: уверенность в хорошем состоянии автомобиля, юридическая чистота сделки и другие. Поэтому Авито Авто активно развивает инструменты и сервисы на платформе, обеспечивающие эти условия. Например, в запущенном нами сервисе Селект покупателям предлагаются автомобили от проверенных дилеров, а также помощь эксперта в процессе осмотра авто, совершения сделки и отчет Автотеки.
Топ-10 дилерских авто по доле в спросе Россия, сентябрь-ноябрь 2024 г., Авито Авто
|Марка
|Модель
|Доля в спросе
|Средняя цена, руб.
|Toyota
|Camry
|3,73%
|2 700 000
|Toyota
|RAV4
|2,26%
|2 629 000
|Toyota
|Land Cruiser
|1,92%
|5 548 000
|Kia
|Sportage
|1,83%
|2 200 000
|Toyota
|Land Cruiser Prado
|1,83%
|3 950 000
|Hyundai
|Creta
|1,69%
|1 830 000
|Mazda
|CX-5
|1,55%
|2 299 000
|BMW
|X5
|1,44%
|7 060 000
|Volkswagen
|Tiguan
|1,44%
|2 549 000
|Mercedes-Benz
|E-класс
|1,41%
|3 750 000
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