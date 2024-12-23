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  • Предложение на авто с пробегом от дилеров выросло почти на четверть за год

Предложение на авто с пробегом от дилеров выросло почти на четверть за год

23.12.2024 46 0 0

Эксперты Авито Авто проанализировали данные по предложению, спросу и ценам на авто с пробегом от дилеров стоимостью более 1,5 миллионов рублей. Оказалось, что осенью 2024 года количество объявлений о продаже таких автомобилей было на 23,4% больше, чем осенью прошлого года, а интерес к ним на платформе вырос на 10,1%. 

По данным Авито Авто, осенью 2024 лидером по спросу в этом сегменте среди марок стала Toyota: ее доля составила 12,6%. Также в число лидеров вошли Kia (9,74%), Mercedes-Benz (8,08%), BMW (8,06%) и Hyundai (7,78%).

Первые три места по доле в спросе среди моделей достались автомобилям бренда Toyota. На первой строке – Camry с 3,73%, на второй – RAV4 с 2,26%, а на третьем – Land Cruiser с 1,92%. Далее идет единственный в пятерке представитель другой марки – Kia Sportage, который делит четвертое и пятое место с еще одной Toyota – Land Cruiser Prado (по 1,83%).

По количеству объявлений осенью 2024 года лидировала также Toyota Camry: ее доля составила 2,18% от предложения. На втором месте – Kia Sportage с долей 2,11%, а на третьем – Hyundai Creta (1,94%). Наиболее заметную динамику год к году показало предложение на Toyota RAV4: оно выросло на 43,7% по сравнению с осенью прошлого года.

Доля предложений от дилеров на Авито Авто в сегменте автомобилей с пробегом сегодня составляет 22%, и мы видим большие перспективы этого канала продаж. Результаты нашего опроса, проведенного в этом году, показали, что порядка 60% респондентов готовы купить авто с пробегом у дилера при наличии желаемых условий: уверенность в хорошем состоянии автомобиля, юридическая чистота сделки и другие. Поэтому Авито Авто активно развивает инструменты и сервисы на платформе, обеспечивающие эти условия. Например, в запущенном нами сервисе Селект покупателям предлагаются автомобили от проверенных дилеров, а также помощь эксперта в процессе осмотра авто, совершения сделки и отчет Автотеки.
Антон Воронов
директор по развитию сегмента автодилеров Авито Авто

Топ-10 дилерских авто по доле в спросе Россия, сентябрь-ноябрь 2024 г., Авито Авто

МаркаМодельДоля в спросеСредняя цена, руб.
ToyotaCamry3,73%2 700 000
ToyotaRAV42,26%2 629 000
ToyotaLand Cruiser1,92%5 548 000
KiaSportage1,83%2 200 000
ToyotaLand Cruiser Prado1,83%3 950 000
HyundaiCreta1,69%1 830 000
MazdaCX-51,55%2 299 000
BMWX51,44%7 060 000
VolkswagenTiguan1,44%2 549 000
Mercedes-BenzE-класс1,41%3 750 000
авторынок авто с пробегом
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