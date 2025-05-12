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  • Представлен рестайлинговый «премиальный» компакт Tata Altroz: по-прежнему бензин или дизель

Представлен рестайлинговый «премиальный» компакт Tata Altroz: по-прежнему бензин или дизель

12.05.2025 139 1 0

Индийский хэтчбек Tata Altroz получил более солидную внешность после рестайлинга, обновки есть и внутри. Кроме того, расширен список оборудования «простых» комплектаций. Как и прежде, гамма модели включает бензиновый, газовый или дизельный моторы.

Тизеры обновленного компактного хэтча Tata Altroz были опубликованы в начале мая. Теперь же индийский автопроизводитель полностью раскрыл дизайн модернизированной пятидверки, а также поделился подробностями об оснащении. Напомним, серийный Altroz дебютировал в 2019-м, на домашний рынок модель вышла в январе 2020 года. В Индии хэтчбек считается «премиумом». Впрочем, там к этому сегменту относят и довольно простенькие хэтчи Maruti Suzuki Baleno и Hyundai i20.

Обновленный Tata Altroz

После рестайлинга Altroz стал выглядеть солиднее. Хэтч обрел новые бамперы и радиаторную решетку. Головная оптика осталась двухъярусной, но фары имеют другую начинку (начиная со второй комплектации фары – светодиодные), а расположенные ниже секции противотуманок приняли более строгую форму и стали меньше. Задние фонари тоже заменили, вдобавок они теперь объединены между собой светящейся полоской. Ручки передних дверей сделали выдвижными (ручки задних дверей по-прежнему спрятаны сверху).

Обновленный Tata Altroz
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Обновленный Tata Altroz
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Обновленный Tata Altroz
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Обновленный Tata Altroz
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Размеры обновленного Tata Altroz еще не раскрыты. Хотя длина хэтчбека наверняка все так же не превышает четырех метров (показатель дореформенной модели – 3990 мм), ведь таким машинам в Индии положены существенные налоговые льготы. Колесная база тоже, очевидно, не изменилась (2501 мм).

Обновленный Tata Altroz

В салоне установили новый руль, плюс отныне уже в базе идут шесть подушек безопасности (в «простых» исполнениях дореформенного хэтча было два «эйрбэга»). Кроме того, больше версий Altroz имеют оборудование, которое прежде было положено только топовому хэтчбеку. Так, начиная со второй по старшинству комплектации в оснащение модели входят климат-контроль (блок управления «климатом» теперь сенсорный), мультимедиа с 7-дюймовым экраном, камера заднего вида и круиз-контроль. Следующая версия – это планшет на 10,25 дюйма и камеры кругового обзора. А самые богатые комплектации имеют новую виртуальную приборку (7 или 10,25 дюйма), люк в крыше с функцией голосового управления (для остальных версий это опция) и беспроводную зарядку для смартфона. Наконец, топовый Tata Altroz – это еще система мониторинга «слепых» зон.

Обновленный Tata Altroz

В Tata Motors заявили о том, что хэтчбек по-прежнему будет доступен с бензиновым, дизельным или газовым моторами. И хотя подробностей о технике не раскрыли, судя по всему, она перешла с дореформенной пятидверки. Гамма старого Altroz включает бензиновые трехцилиндровый атмосферник 1.2 (88 л.с.) и турботройку аналогичного объема (110 л.с.), четырехцилиндровый турбодизель 1.5 (90 л.с.), а также атмосферную «тройку», работающую на метане (74 л.с.). Базовый двигатель сочетается с пятиступенчатой механикой или шестиступенчатой роботизированной коробкой, остальные моторы комплектуются 5МТ. К слову, у прежнего хэтча еще есть особая версия Racer с турбомотором 1.2 на 120 л.с. и 6МТ, но для обновленного хэтча такая модификация пока не заявлена.

Дореформенный Tata Altroz
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Дореформенный Tata Altroz
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Дореформенный Tata Altroz
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В продажу рестайлинговый Tata Altroz поступит до конца мая. Прайс-лист еще не опубликован. Скорее всего, цены вырастут, но местные СМИ полагают, что не сильно. Дореформенный хэтчбек стоит где-то от 665 000 рупий, что эквивалентно примерно 625 000 рублей по актуальному курсу.

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1 комментарий
12.05.2025 21:20
Ярослав

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