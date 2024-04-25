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Представлен седан Volkswagen Magotan нового поколения: уже не клон Passat

25.04.2024 93 0 0

Крупная четырехдверка отличилась более «острым» дизайном, а в салоне появился отдельный дисплей для пассажира. По предварительным данным, модель будет доступна с двумя турбомоторами на выбор.

Внешность предназначенного для Китая седана Volkswagen Magotan нового поколения раскрыли на сертификационных снимках еще в начале этого года. Теперь же состоялась публичная премьера – ее провели в рамках открывшегося сегодня Пекинского автосалона. Как и прежде, модель производят локально, за выпуск отвечает СП FAW Volkswagen. Напомним, предыдущая четырехдверка является клоном VW Passat серии B8. Однако свежий Magotan отдалился от нового Пассата. Во-первых, у модели для КНР свой дизайн экстерьера. А во-вторых, в Европе Volkswagen Passat B9 отныне доступен исключительно в виде универсала. Хотя новый Пассат-седан тоже будет – в Китае, его выпуском займется СП SAIC Volkswagen, презентацию этой четырехдверки проведут позже.

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Magotan получил оригинальные радиаторную решетку и бамперы. Вдобавок у него более «острые» матричные фары, тогда как оптика VW Passat (и европейского, и китайского) имеет «плавные» линии. Длина нового Маготана равна 4990 мм против 4886 мм у предшественника. Колесная база – прежние 2871 мм. Для сравнения, размеры «старосветского» универсала VW Passat B9 – 4917 и 2841 мм соответственно. А вот объем багажника VW Magotan стал меньше – теперь 520 литров (было 533 л).

Внутри новый седан в целом повторил универсал. В салоне установили отдельные дисплеи приборки и мультимедийной системы, при этом центральный планшет возвышается над передней панелью. Впрочем, у Magotan все-таки есть собственная фишка – третий экран, он расположен перед передним пассажиром. К слову, интерьер с тремя экранами достался и китайскому кроссоверу Volkswagen Tiguan L последней генерации. 

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В списке оборудования четырехдверки также заявлены массажер и вентиляция кресел, проекционный дисплей, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения.

По предварительной информации, Volkswagen Magotan нового поколения будет доступен с бензиновыми турбочетверками 1.5 и 2.0 мощностью 160 и 220 л.с. соответственно. Оба мотора сочетаются с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. У предшественника аналогичный двухлитровый двигатель, вдобавок прежний VW Magotan доступен с младшей версией этого мотора (186 л.с.), плюс предусмотрены движок 1.4 TSI (150 л.с.) и гибридная версия. Не исключено, что новый седан станет гибридом позже.

На китайский рынок свежий VW Magotan выйдет до конца текущего года. Впоследствии седан вполне может добраться и до России – «параллельными» путями.

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