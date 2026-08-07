Представлен внедорожник GAC Yue 7: брутальная внешность и необычный салон

Первый показ внедорожника Trumpchi Yue 7 (бренд Trumpchi используют только в Китае) концерн GAC провел весной на Пекинском автосалоне. А теперь на родине состоялась отдельная презентация модели. Более того, там уже принимают заявки на новинку, хотя все характеристики производитель пока так и не раскрыл, цен тоже еще нет. Зато рассекречен интерьер, вдобавок в GAC рассказали об оснащении.

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GAC Trumpchi Yue 7 имеет раму, интегрированную в кузов, пневмоподвеску, адаптивные амортизаторы и три блокировки дифференциалов. Как и положено, у внедорожника брутальный облик. Yue 7 получил «прямоугольный» кузов, внушительные бамперы, массивные колесные арки и распашную багажную дверь, на которой может быть запаска или «рюкзак».

По бокам от основных блоков фар расположены выстроившиеся столбиками квадратные светодиодные секции. Фары вдобавок объединены между собой плашкой, на которой вместо привычной эмблемы красуется крупная надпись GAC. Задние фонари сделали в виде «песочных часов». В арсенале новинки также значится автопилот с лидаром над лобовым стеклом.

Длина внедорожника равна 5045 мм (с учетом запаски), ширина – 2004 мм, высота – 1933 мм, колесная база – 2900 мм. Предусмотрены 20-дюймовые диски. Паспортный дорожный просвет – аж 310 мм. Угол въезда составляет 30 градусов, угол съезда – 33 градуса. Объем багажника еще не озвучен.

В пятиместном салоне перед водителем установлена приборка, состоящая из трех небольших экранов. Дублирует показатели гигантское и узкое табло практически во всю ширину передней панели, причем оно установлено впритык к лобовому стеклу. По центру — основной планшет мультимедийной системы диагональю 15,6 дюйма. Мультимедиа – с искусственным интеллектом.

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Под главным сенсорным дисплеем находится ряд физических кнопок. Клавиши есть и в верхней части двухэтажного тоннеля, там же расположены крупная шайба, лоток для беспроводной зарядки и подстаканники. В подлокотнике между сиденьями спрятан холодильник. Перед передним пассажиром – открытая полка. Также предусмотрены отдельные крепления для телефона и даже рации. Кресла – с подогревом, вентиляцией и массажером. В списке оборудования еще значится аудиосистема с 20 динамиками.

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GAC Trumpchi Yue 7 представляет собой подзаряжаемый гибрид, для внедорожника предусмотрен полный привод. Силовая установка включает бензиновый турбомотор 1.5 мощностью 170 л.с. Про электрическую начинку сама компания пока не рассказала. Китайские СМИ пишут, что два электромотора полноприводной версии вместе выдают 544 л.с. По предварительным данным, вездеход будет доступен с батареей емкостью 28,3 кВт*ч, 38,88 кВт*ч или 45,97 кВт*ч.

Ожидается, что цены внедорожника GAC Trumpchi Yue 7 в Китае объявят в сентябре. После того, как новинка освоит домашний рынок, ее должны отправить на экспорт. То есть у этой модели GAC есть все шансы добраться до России.