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Преемник Mitsubishi ASX снова попался шпионам

08.05.2023 466 0 0

В серийном виде новый кроссовер японской марки может дебютировать уже нынешним летом. Кое-где модели прочат полуторалитровый мотор.

Первые кадры с грядущим паркетником Mitsubishi выложили в Сеть в феврале текущего года. И вот новый улов папарацци: эти фото были сделаны во Вьетнаме, их растиражировали многие местные медиа, среди которых оказалось и издание AutoPro. Напомним, кроссовер станет серийным воплощением концепта Mitsubishi XFC, дебютировавшего осенью 2022-го. Предполагается, что товарный SUV будут позиционировать в качестве ASX следующего поколения («новый» ASX для Европы в расчет не берем, ведь это почти стопроцентный клон Renault Captur), ну или как прямого наследника.

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Судя по снимкам, кросс сохранит стилистику предвестника, хотя конвейерный вариант, конечно, упростят. Так, у радиаторной решетки уже не будет мозаичного узора, с бамперов уберут светящиеся элементы, вместо камер установят обычные зеркала, а на дверях появятся ручки. Габариты еще неизвестны. Для сравнения, длина нынешнего глобального Mitsubishi ASX равна 4365 мм, колесная база – 2670 мм.

В салон шпионам заглянуть пока не удалось. Скорее всего, серийному кроссоверу достанется табло, как у концепта XFC, то есть объединенные виртуальная приборка и тачскрин мультимедийной системы.

О технике шоу-кара компания Mitsubishi не рассказывала. В Юго-Восточной Азии конвейерному SUV прочат бензиновый четырехцилиндровый «атмосферник» 1.5 (мощность не раскрывается). Впоследствии кросс также может получить гибридную версию.

Концепт Mitsubishi XFC
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Концепт Mitsubishi XFC
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Концепт Mitsubishi XFC
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Концепт Mitsubishi XFC
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Концепт Mitsubishi XFC
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Концепт Mitsubishi XFC
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По неофициальным данным, новый серийный паркетник Mitsubishi – ну или близкий к производству вариант – представят на автосалоне в Индонезии, который заработает в первой половине августа.

Отметим, об уходе с российского рынка японская марка официально не объявляла. Но производство в Калуге после начала всем известных событий не осуществляется, поставок новых машин тоже, очевидно, нет (не считая параллельного импорта). Кроме того, на момент публикации новости местный сайт Mitsubishi не функционировал.

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