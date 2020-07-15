Объемные моторы – в Москве, а Picanto почти не ездят: статистика вторичного рынка за июль

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Automama проанализировала рынок автомобилей с пробегом и выяснила предпочтения автолюбителей из различных регионов России в июне. ​

Одно из исследований компаний – среднегодовой пробег. Специалисты изучают, сколько проехали машины конкретной марки и модели за год в регионах. По данным июня, на первом месте Ford Galaxy из Москвы. В мае автомобиль занимал только седьмую позицию, но снятие ограничений и возвращение к работе многих предприятий поспособствовали увеличению пробега коммерческого транспорта, и Galaxy возглавил рейтинг с результатом 36 570 км. На втором месте тоже комтранс – Lada Largus из Дагестана. Представители отечественного автопрома из южной республики проезжают за год в среднем 34 348 км. Замыкает тройку Datsun on-Do из Челябинской области. По данным на июнь, он показал среднегодовой пробег 31 683 км.



Меньше всего в свою очередь проехал автомобиль А-класса из Челябинской области Kia Picanto. В среднем он проезжает 10 000 км за год.



Еще одно исследование компании показывает максимальную разницу в цене между регионами. Примечательно, что в рейтинге два раза присутствует Nissan Serena.



Михаил Ерцев, операционный директор Automama :

«..В этот раз отличилась Nissan Serena – она дважды присутствует в Топ. Это связано с тем, что данные минивэны популярны в качестве «конструктора». Их привозят из Японии в виде запчастей по существующему ПТС. Такие предложения достаточно широко представлены в Приморском крае. Не берусь судить о честности подобной схемы, но цены на подобные автомобили часто в два раза меньше, чем на обычные. Что касается BMW 7 2006 г. в. и Toyota Camry 2008 г. в., то столь большое расхождение цен в различных регионах обусловлено большим разбросом технического состояния и особой любви к ним в отдельных регионах. Так, например, цена на Тойоту Камри 2008 г. в в Приморском крае начинаются от 350 тыс., а в Москве дешевле 500 тыс. нет ни одного предложения».



Также влияние Японии на приморский рынок мы видим в аналитике видов КПП по регионам. Приморье – лидер по количеству автомобилей с коробкой-вариатором. Это связано с тем, что CVT безальтернативно устанавливается в качестве автоматической КПП на многие модели Nissan и Toyota.

В исследовании регионов с самыми объемными двигателями первом место у столицы. В июне Москва победила, отодвинув традиционного лидера – Северную Осетию. По данным экспертов, это не удивительно, учитывая уровень доходов автолюбителей: столичный регион на равных борется за лидерство в Топе с регионами с самой низкой налоговой ставкой. Другие исследования вы можете посмотреть на нашем сайте в «Аналитическом отчете по рынку автомобилей с пробегом»