«Престижную» линейку Changan скоро пополнит ещё один кроссовер с необычным салоном

Новый паркетник получил изогнутое табло, все экраны которого ориентированы на водителя. Внешность же вполне себе заурядная по нынешним меркам, в плане техники кросс тоже не удивил.

Четыре года назад компания Changan превратила свое занимавшееся прежде простенькими легковушками и легким коммерческим транспортом подразделение Oshan (оно же Auchan или Oushang) в «премиальный» суббренд. Под ним производят кроссоверы и MPV, при этом, что любопытно, продолжается выпуск дешевых вэнов A600 и A800 и кросса X70A, хотя в статистику продаж «премиума» от Changan их все же не включают. Как бы то ни было, гамму «престижных» моделей скоро вновь расширят: к старту продаж готовится паркетник Oshan X5 Plus.

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Кроссовер представляет собой разновидность «просто» X5, который дебютировал в 2020 году, причем исходная «пятидверка» в отставку не собирается. У Плюса оригинальные головная светотехника (этот кросс получил привычные фары, тогда как у Oshan X5 двухэтажная оптика), радиаторная решетка, бамперы и задние фонари. Длина X5 Plus равна 4540 мм, что на 50 мм больше, чем у донорского SUV, высота увеличена на 30 мм до 1610 мм (без рейлингов), а колесную базу растянули на 5 мм до 2715 мм. Ширина – прежние 1860 мм.



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Интерьер у Плюса тоже свой, главная «фишка» — изогнутое табло, состоящее из тачскрина мультимедийной системы, виртуальной «приборки» и прилепленного к последней слева еще одного небольшого дисплея, на котором могут отображаться продолжение карт навигатора, дорожные знаки или картинка с установленной в левом наружном зеркале камеры. В Oshan раскрыли лишь общий размер табло – 30 дюймов. Кроме того, X5 Plus получил двухъярусный центральный тоннель и спортивные передние кресла.



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Двигатель для нового паркетника пока заявлен один – бензиновая «турбочетверка» 1.5 мощностью 188 л.с. Исходный Oshan X5 тоже предложен с полуторалитровым турбомотором, но с отдачей в 180 л.с., на этом кроссе движок сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. «Просто» X5 еще доступен с «атмосферником» 1.6 (128 л.с.), который работает в паре с пятиступенчатой «механикой» или вариатором. Полного привода у донорской модели нет, Плюс, видимо, тоже исключительно переднеприводный.



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До китайских дилеров Changan Oshan X5 Plus должен добраться уже в этом году.



Напомним, в 2022-м Oshan также вывел на домашний рынок новый паркетник Z6, и он тоже отличился необычным салоном.