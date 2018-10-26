«Прикрыли лавочку»: BlaBlaCar должен заблокировать нелегальных перевозчиков

На этот раз прокуратура города Брянска оказалась недовольна тем, что BlaBlaCar допускает нелегальные коммерческие перевозки маршрутками и автобусами. От руководителей онлайн-сервиса потребовали заблокировать профили таких водителей. По мнению юристов, в этой ситуации BlaBlaCar не пострадает, наказаны будут лишь перевозчики.

Российское представительство французского сервиса BlaBlaCar получило очередное письмо из прокуратуры, на этот раз из Брянска. Претензии появились у ассоциации «Региональный автотранспортный союз», в итоге от онлайн-сервиса потребовали обновить условия регистрации и пользования ресурсом.

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Это обновление условий должно «исключить возможность допуска» коммерческих перевозчиков, у которых нет разрешений, к сервису по поиску попутчиков. Также в прокуратуре настаивают на блокировке профилей водителей нелегальных маршруток и автобусов.

По данным «Коммерсанта», письмо из прокуратуры получил и партнёр BlaBlaCar, транспортная компания «Клен 2». Как оказалось, предложения о поездках от имени этой компании публикуются не только собственно от неё (соглашение с BlaBlaCar было заключено в апреле 2018 года), но и от физических лиц, не являющихся представителями «Клен 2». В прокуратуре посчитали, что поездки, которые они предлагают, могут не отвечать требованиям безопасности.

Однако, история оказалась ещё интереснее. Дело в том, что BlaBlaCar действительно весной текущего года начал тестировать так называемые «профессиональные аккаунты» для коммерческих перевозчиков. Тогда компания «Клен 2» стала одним из первых партнёров, однако позже договор был расторгнут (когда именно, представители онлайн-сервиса не пояснили).

Можно предположить, что транспортная компания, хоть и расторгла соглашение, но решила не отказываться от использования платформы сервиса. Хотя гендиректор «Клен 2» Александр Сергеев считает, что виной тому ошибки штатных диспетчеров. Представитель BlaBlaCar сказал, что будет проведена дополнительная проверка.

По мнению юристов, онлайн-сервису санкции не грозят, ведь от него прокуратура Брянска потребовала только обновить условия регистрации и пользования. А вот тем, кто использует ресурс для нелегальной коммерческой деятельности, стоит задуматься: наказанием для физлиц, размещающих объявления от компании, станут штрафы от 1 000 до 1 500 рублей, перевозчику грозит либо взыскание в размере 50 000 – 100 000 рублей, либо приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Онлайн-сервис не впервые общается с прокуратурой. Так, BlaBlaCar уже обвиняли в «способствовании незаконному предпринимательству». В сентябре 2017 года его, по решению суда, хотели заблокировать в России. Однако владельцы ресурса сумели оспорить блокировку, поэтому он продолжает работать. Не так давно Kolesa.ru сообщал о том, что BlaBlaCar начал брать деньги с пассажиров.