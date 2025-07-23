Принадлежащий Chery бренд iCAUR готовится к скорой презентации новинки для РФ

В компании пока не раскрыли название будущего среднеразмерного SUV (хотя его можно подглядеть на тизере). Известно, что модель оснастят последовательной гибридной установкой.

В список брендов, которыми владеет китайская компания Chery, марка iCar вошла в 2023 году, под ней предполагается выпуск исключительно электрифицированных моделей. Как Kolesa.ru отмечал ранее, на глобальном сайте название бренда пишется иначе – iCaur – под ним производитель намерен продавать свои машины на некоторых экспортных рынках, в том числе и в России. Местный офис поднебесного производителя официально анонсировал выход этого бренда на авторынок РФ в середине прошлого месяца.

Логотип бренда iCAUR

Теперь стало известно о том, что компания намерена представить некий новый среднеразмерный SUV в рамках мероприятия «iCAUR brand night», которое пройдёт 1 августа 2025 года в Дубае (ОАЭ). В компании сразу отметили, что эта глобальная новинка появится в том числе на российском рынке, правда, сроки её выхода в местном офисе Чери пока не назвали.

Тизер новинки марки iCAUR (высветленный вариант)

Об автомобиле пока известно немного. Сообщается, что его длина составит почти 5 метров, а также о том, что он окажется последовательным гибридом, то есть ДВС выступит в роли генератора для батареи, а за движение колёс будут отвечать электромоторы. Производитель пообещал «внушительный запас хода и высокую энергоэффективность», но показатели пока не раскрыл. Известно, что модель, которая пока засвечена только на тизере, получит элементы ретро-стиля, а адресована будет в первую очередь молодой аудитории.

На фото: прототип iCar V27

Ещё в российском представительстве подчеркнули, что версии нового SUV марки iCAUR, предназначенные для РФ, будут адаптированы для местных условий эксплуатации, в частности, обещаны иные настройки подвески. Помимо этого, сообщается, что новинка с технологией REEV (Range-Extended Electric Vehicle) может стабильно работать и не имеет проблем с запасом хода даже в условиях экстремально низких температур.

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Судя по затемнённому изображению, в роли глобальной новинки, которая дебютирует в Дубае, выступит пока не представленный даже на домашнем рынке SUV – iCar V27 (название модели даже можно разглядеть на тизере). Кстати, фотошпионы уже успели поймать прототипы будущей новинки как в маскировочной плёнке, так и без неё, снимки были опубликованы на китайском сайте autohome.com.cn.

Судя по снимкам, у модели будут брутальные «оквадраченные» формы, выполненная в ретро-стиле головная оптика круглой формы, массивный обвес по периметру кузова из некрашеного пластика, включая накладки на расширенные колёсные арки, традиционные наружные зеркала на обычных ножках, обычные дверные кучки, полноценные рейлинги на крыше, а также спойлер и «рюкзак» на пятой двери.

На фото: прототип iCar V27 без маскировки

Информация о стоимости новинки появится позже. По данным китайских СМИ, ориентировочный ценник будущего флагмана марки на домашнем рынке будет варьироваться в диапазоне от 200 000 до 250 000 юаней, что эквивалентно примерно 2,19 – 2,73 млн рублей по текущему курсу.