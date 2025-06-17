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Chery анонсировала ещё один бренд для российского рынка: iCaur появится в 2026 году

17.06.2025 72 0 0

Линейку составят полностью электрические модели и последовательные гибриды. В компании считают, что продукция этой марки заинтересует «молодых, амбициозных и интересующихся технологиями» покупателей.

В обширный список мультибрендовой компании Chery марка iCar вошла в 2023 году, под ней предполагается выпуск исключительно электрифицированных моделей. Стоит отметить, что на глобальном сайте написание бренда иное – iCaur – именно под ним китайский производитель намерен продавать свои машины на некоторых экспортных рынках, причём, как выяснилось, в том числе и в РФ. Сегодня местный офис Чери официально анонсировал выход марки на российский рынок.

Логотип бренда iCaur

Известно, что продукция iCaur появится в РФ в 2026 году. Как отметили в компании, модельная линейка бренда включает в себя электрические кроссоверы (BEV) и последовательные гибриды (REEV). Производитель считает, что машины этой марки заинтересуют «молодых, амбициозных и интересующихся технологиями» покупателей, которые «ценят персонализированный подход».

В местном представительстве компании Chery рассказали о том, что в течение ближайших трёх лет бренд iCaur будет представлен в более чем сотне стран мира, при этом отмечается, что Россия входит в ТОП-10 приоритетных рынков.

На фото: iCar 03

Как Kolesa.ru сообщал ранее, первенцем китайской марки ещё в 2023 году стал полностью электрический кроссовер iCar 03, отличающийся брутальной внешностью, позже появилось топовое исполнение iCar 03T. Базовому паркетнику положен единственный 184-сильный электромотор, расположенный на задней оси. Версиям побогаче досталась двухмоторная установка (и соответственно, полный привод), совокупная отдача равна 279 л.с. Есть три варианта тяговых батарей – 50,63, 65,69 и 69,77 кВт*ч (зависит от версии), запас хода – от 401 до 501 км (при расчёте по используемому в Поднебесной циклу CLTC).

На фото: iCar 03T

Второй моделью китайской марки стал электрический паркетник iCar V23. Дебют этой новинки состоялся весной 2024 года, а в продажу на домашнем рынке модель поступила в конце прошлой осени. Отметим, за первые пять месяцев 2025-го этот кроссовер разошёлся на домашнем рынке тиражом 22 923 экземпляра.

На фото: iCar V23
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На фото: iCar V23
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На фото: iCar V23
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На фото: iCar V23
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У стартовых исполнений V23 единственный 136-сильный электромотор расположен на задней оси, а аккумулятор имеет ёмкость 59,93 кВт*ч. Дальнобойность без подзарядки составляет 401 км. Версии подороже оснастили двухмоторной силовой установкой, суммарная отдача которой равна 211 л.с. Таким SUV положена батарея ёмкостью 81,76 кВт*ч, запас хода – 501 км.

На фото: салон iCar V23
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На фото: салон iCar V23
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Отметим, пока что в линейке марки нет последовательные гибриды (REEV), но, судя по всему, такие модели скоро пополнят гамму iCar / iCaur (кстати, в любом случае читается как «айкар»). На данный момент нет информации о том, какой окажется стоимость моделей нового бренда в РФ. На домашнем рынке цена iCar 03 и iCar V23 варьируется в диапазоне от 109 800 до 149 800 юаней, что эквивалентно примерно1,2 – 1,6 млн рублей по текущему курсу.

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