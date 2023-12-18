Электрический кроссовер iCar 03 от Chery выходит на рынок: дешевле, чем ожидалось

Весной этого года компания Chery запустила в Китае очередной дочерний бренд, он называется iCar и адресован молодым горожанам, любящим зависать в соцсетях, но при этом готовым в любой момент отправиться с друзьями на отдых за город. Первой моделью нового бренда стал компактный кроссовер iCar 03, сегодня в Китае начались его предварительные продажи.

Бренд iCar позиционируется как глобальный, его фирменный сайт уже доступен как на английском, так и на китайском языках, к дизайну этого бреда компания Chery подошла особенно тщательно. Эмблему iCar в виде буквы «i» разработал Цао Сюэ — автор талисмана (панды) прошлогодних зимних Олимпийских игр в Пекине. Эта эмблема воспроизведена в светотехнике кроссовера iCar 03 и некоторых элементах его салона, то есть является стилеобразующей.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Презентация iCar как самостоятельного бренда состоялась в апреле (прежде он был одним из суббрендов Chery), тогда же был рассекречен дизайн кроссовера iCar 03 и спорткара iCar GT, далее в модельном ряду нового бренда появятся ещё два кроссовера, ещё один спорткар и минивэн. Первым на рынок вышел угловатый кроссовер iCar 03, он уже доступен для заказа в Китае, цены пока предварительные, при этом поставки должны начаться в самое ближайшее время, производство iCar 03 уже началось.



1 / 3 2 / 3 3 / 3

Кузов у iCar 03 несущий, подвеска — пружинная: спереди — типа McPherson, сзади — независимая многорычажная. Габаритная длина с учётом висящего на распашной багажной двери «рюкзачка» — 4406 мм, ширина — 1910 мм, высота — 1715 мм, колёсная база — 2715 мм. Дорожный просвет — 200 мм (с полной нагрузкой — 170 мм), угол въезда — 26 градусов, угол съезда — 29 градусов. Снаряженная масса — 1679-1992 кг в зависимости от модификации. Штатные колёса — 18- либо 19-дюймовые.



1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

Салон отделан дорогими на вид материалами. На передней панели может быть до трёх экранов, в том числе индивидуальный для переднего пассажира. В мультимедийную систему интегрирован виртуальный ассистент i-VA — генеративный ИИ в виде девушки, своеобразный аналог ChatGPT. Центральный тоннель огорожен двумя массивными поручнями, между которыми размещены два подстаканника, лоток беспроводной зарядки для смартфона и хрустальная шайба выбора ездовых режимов. Топ-версия кроссовера щеголяет передними сиденьями с массажёрами и вентиляцией, мощной аудиосистемой с 12 громкоговорителями и автопилотом второго уровня по классификации SAE.



В «базе» iCar 03 имеет единсвтенный электромотор на задней оси, его максимальная отдача — 135 кВт (184 л.с.) и 220 Нм. Ёмкость батареи — 50,63 либо 65,69 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 401 и 501 км по циклу CLTC соответственно.



1 / 3 2 / 3 3 / 3

У полноприводного двухмоторного iCar 03 задний мотор такой же, как у моноприводного, отдача переднего электромотора — 70 кВт (95 л.с.) и 165 Нм, максимальная совокупная отдача силовой установки — 205 кВт (279 л.с.) и 385 Нм. Ёмкость батареи — 65,69 либо 69,77 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 472 и 501 км по циклу CLTC соответственно. До 100 км/ч двухмоторный кроссовер разгоняется за 6,5 с, максимальная скорость всех версий ограничена на отметке 150 км/ч.



1 / 3 2 / 3 3 / 3

Минимальная предпродажная цена одномоторного iCar 03 в Китае — 129 800 юаней (1,64 млн рублей в переводе по текущему курсу), тогда как на стадии анонса ожидалось, что она составит около 150 000 юаней. Двухмоторный iCar 03 стоит от 159 800 юаней (2,02 млн рублей), топ-версия с самой большой батарей и «полным фаршем» — 185 800 юаней (2,35 млн рублей).



В России бренд iCar пока официально не представлен, зато у нас компания Chery сейчас запускает суббренд Tiggo, под которым через отдельную дилерскую сеть будет продавать гибридные и электрические автомобили, первые модели под этим суббрендом выйдут на российский рынок в следующем году.

