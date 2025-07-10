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  • «Приподнятый» хэтчбек Honda Fit Crosstar получил скромные обновки и подорожал

«Приподнятый» хэтчбек Honda Fit Crosstar получил скромные обновки и подорожал

10.07.2025 14 0 0

Продажи посвежевшей пятидверки в исполнении Crosstar на домашнем рынке, в Японии, начнутся завтра, 11 июля 2025 года.

Пятидверка Honda Fit (на некоторых рынках – Jazz) дебютировала ещё в 2001 году, а модель актуального четвёртого поколения была представлена в октябре 2019-го. Обновление этот хэтчбек пережил в 2022-м, тогда в семейство вошёл вариант RS, который имеет в том числе визуальные отличия от обычного Fit и «приподнятого» Fit Crosstar. А сейчас в компании рассказали об обновках, которые достались кросс-версии.

На фото: актуальный Honda Fit в новом синем цвете

Список обновок на самом деле довольно скромный. Так, Honda Fit Crosstar получил пересмотренную палитру, в гамму вошёл эксклюзивный для версии тёмно-зелёный цвет кузова. Кстати, стандартному Fit тоже достался новый оттенок – «Синий перламутровый». Ещё у кросс-варианта верхушки корпусов наружных зеркал теперь серебристые, а не чёрные, как у дореформенного высокого хэтчбека.

На фото: посвежевший Honda Fit Crosstar

Ещё Honda Fit Crosstar освежили за счёт дверных ручек, которые теперь не чёрные, а окрашены в цвет кузова. Модель по-прежнему доступна как в «однотонном», так и в двухцветном варианте – с чёрными передними и задними стойками крыши, а также с аналогичным верхом (рейлинги в любом из вариантов оформления остаются чёрно-серебристыми). Кроме того, кросс-версия хэтчбека обзавелась серебристой планкой с логотипом по центру, которая расположена между фонарями над местом для крепления автономера на багажной двери.

В салоне тоже есть несколько изменений. Fit Crosstar имеет полностью чёрное двухспицевое рулевое колесо, двухцветную переднюю панель, причём серый оттенок был заменён тёмно-синим. Кресла имеют комбинированную отделку (в серо-сине-чёрной гамме), по бокам можно увидеть белую и ярко-жёлтую прострочку.

На фото: салон посвежевшего хэтчбека Honda Fit Crosstar

Техника у Honda Fit во всех версиях осталась прежней, все исполнения предлагаются как с передним, так и с полным приводом. На домашнем рынке исполнения попроще оснащаются 1,5-литровым четырёхцилиндровым двигателем i-VTEC, максимальная мощность которого равна 118 л.с., а максимальный крутящий момент – 142 Нм. В комплект к нему предлагается вариатор.

Второй вариант «начинки» актуального хэтчбека Honda Fit – гибридная установка e:HEV. В состав этой системы входят 106-сильный атмосферный четырёхцилиндровый мотор объёмом 1,5 литра (крутящий момент – 127 Нм), который работает в тандеме с eCVT и электромотором мощностью 123 л.с. и 253 Нм.

Продажи посвежевшего Honda Fit Crosstar на домашнем рынке стартуют завтра, 11 июля. Кстати, в компании заявили, что решили пересмотреть рекомендованную розничную стоимость всех версий модели «в ответ на рост глобальных трат на сырьё и логистику». Так что теперь цена стартовой переднеприводной версии с бензиновым мотором в Японии равна 1 776 500 иен (эквивалентно примерно 899,6 тыс. рублей по текущему курсу), что на 56 100 иен больше. За посвежевший вариант Crosstar с передним приводом просят не менее 2 363 900 иен (около 1,2 млн рублей), покупка «полноприводника» обойдётся в 2 574 000 иен (около 1,3 млн рублей).

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