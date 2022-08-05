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  • Обновлён отстающий от Note компакт Honda Fit: к «люксу» и «кроссу» присоединился «спортсмен»

Обновлён отстающий от Note компакт Honda Fit: к «люксу» и «кроссу» присоединился «спортсмен»

05.08.2022 296 0 0

От прочих исполнений версия RS отличается более агрессивным обликом, есть и другие особенности. А еще на родине «пятидверкам» обещан новый мотор.

 

Компактный хэтчбек Honda Fit актуального поколения дебютировал в 2019-м (в Европе модель зовется Jazz). В родной Японии, по данным местных СМИ, лучшем годом для такой «пятидверки» стал 2020-й: тогда там было реализовано чуть более 98 000 единиц. Но в 2021-м продажи рухнули до 58 780 штук. Для сравнения, Nissan Note/Aura, один из главных конкурентов Fit, в прошлом году разошелся на японском рынке тиражом 90 177 экземпляров (+25%). В году нынешнем компакт Ниссана тоже гораздо популярнее: с января по июнь в Японии продано 56 948 автомобилей Note/Aura, тогда как хэтч Хонды за тот же период обрел 29 617 владельцев. И вот на этом фоне Honda Fit пережил рестайлинг.

Обновленное семейство Honda Fit
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Обновленное семейство Honda Fit
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Обновленное семейство Honda Fit
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Обновленное семейство Honda Fit
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Как и прежде, хэтчбек предложат в комплектациях Basic, Home, Luxe и Crosstar. У первых трех версий появился новый передний бампер. У «кроссовера» бампер менять не стали, зато на нем теперь красуется серебристая накладка, вдобавок у «внедорожного» Honda Fit Crosstar радиаторная решетка отныне с крупными ячейками вместо горизонтальных полосок. Интерьер перечисленных выше исполнений марка еще не показала, но, судя по всему, внутри обновок нет.

Honda Fit RS

Версия Ness с цветными декоративными вставками из гаммы исключена, ей на смену пришел «заряженный» Honda Fit RS, у такого хэтча – агрессивный обвес и собственная решетка. В салоне «спортсмена» — трехспицевое рулевое колесо (у остальных хэтчей двухспицевый руль) и контрастная прострочка. Также объявлено, что все варианты Honda Fit по умолчанию имеют улучшенный комплекс систем безопасности Honda Sensing (адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе и т.д.). Эксклюзивное оборудование RS-версии – «селектор замедления» (реализован в виде подрулевого лепестка) и система выбора режимов движения (Normal, Sport, Econ).

Honda Fit RS

В компании также объявили о том, что обновленное семейство получило иной двигатель, но подробностей Хонда пока не раскрыла. Некоторые японские профильные медиа полагают, что речь идет о «традиционных» версиях: якобы им достался бензиновый «атмосферник» 1.5, хотя и СМИ отдачу не приводят (дореформенные машины оснащаются двигателем 1.3 мощностью 98 л.с.). Ну и не исключено, что выросла мощность гибридной установки e:HEV, в состав которой входят полуторалитровый атмосферный мотор и пара электродвигателей (совокупная отдача дорестайлинговых гибридов – 109 л.с.). К слову, японцы пишут, что Fit RS исключительно переднеприводный, тогда как для всех остальных комплектаций предусмотрен полный привод.

Дореформенные Honda Fit Home и Fit Crosstar
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Дореформенные Honda Fit Home и Fit Crosstar
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Дореформенные Honda Fit Home и Fit Crosstar
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Дореформенные Honda Fit Home и Fit Crosstar
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В Японии продажи модернизированных «пятидверок» Honda Fit стартуют осенью текущего года. Следом обновится и европейский Jazz (в Старом Свете представлен только гибрид).

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