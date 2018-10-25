Пробки на транспорте разгонят повышением тарифов на проезд

В крупных городах пробки на дорогах и в общественном транспорте часто взаимосвязаны: например, если утром или вечером у вестибюля станции метро рядом с дорогой выстраивается толпа людей, то «скучают» все: и скопившиеся в одной точке десятки автобусов, которые не могут переварить огромный пассажиропоток, и машины, объезжающие очередь из этих самых автобусов, стоящих порой в два или даже в три ряда. Выделенные полосы, уменьшение интервалов между рейсами и отмена турникетов, на которую, в частности, наконец-то решились московские власти, помогают не всегда: если город большой и с плохо организованной дорожной сетью (а Москва как раз из таких), то пассажиров в часы пик всегда будет больше, чем мест в транспорте.

Что делать? Чиновники из Минтранса предложили радикальное решение, подсмотренное в передовых западных странах, например в столице Великобритании – Лондоне: тарифы на проезд должны варьироваться в течение суток – утром/вечером дороже, днём дешевле. Об этой правительственной инициативе сегодня сообщила газета «Известия» со ссылкой на собственный источник в Минтрансе. Предполагается, что определять разницу в тарифах будут региональные и муниципальные власти, исходя из текущей дорожно-транспортной ситуации на подведомственных территориях. По задумке властей, если снизить тарифы на проезд днём, то пенсионеры, домохозяйки и прочие граждане со свободным или нетипичным расписанием перестанут загружать собой транспорт в часы пик, и дышать станет легче.

Такую инициативу, разумеется, можно только приветствовать, вот только есть и другой, менее радужный сценарий: власти взвинтят плату за проезд в часы пик, и тем, кто работает в режиме стандартной дневной пятидневки (а таких в России пока большинство) ничего не останется, как раскошелиться. При этом рассчитывать со стороны властей на какие-то дополнительные удобства за более дорогой билет не приходится: сидячих мест в часы пик всё равно всем не хватит. Даже просто увеличивать частоту рейсов утром и вечером можно лишь до известного предела, и здесь опять-таки показателен опыт Москвы и Подмосковья: в некоторых очагах транспортной напряженности автобусы буквально следуют один за одним, но посадка-высадка, даже без турникетов, занимает слишком много времени, а потому всё равно возникают пробки. При этом московские власти различными мерами (расширением зоны платной парковки, например) стараются пересадить автомобилистов на общественный транспорт, то есть планомерно увеличивают нагрузку на него.

Если кабинет министров поддержит предложение Минтранса, то первые динамические тарифы на общественном транспорте могут появиться в отдельных регионах России уже в 2019 году и стать обычным явлением по все стране к 2025 году.