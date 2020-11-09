Проблема наездов на стоящие машины: правила оформления аварий в РФ могут изменить

В стране за первые три квартала текущего года произошло 105 932 серьёзных ДТП. Этот результат на 10,3% меньше, по сравнению с результатом января-сентября 2019-го. В этих авариях погибло 11 396 человек (-3,9%), травмы получили 134 547 участников (-11,9%). Несмотря на снижение общих показателей, в некоторых категориях заметен прирост, к ним относятся так называемые «повторные» ДТП: речь о случаях, когда водители врезаются в автомобили, ранее попавшие в аварию.



С начала этого года в РФ произошло более 3 тыс. аварий, связанных с наездом на стоящие автомобили (-12,3%). В Москве число таких ДТП снизилось: за 9 месяцев было зафиксировано лишь 235 инцидентов, что на 29,4% меньше, чем годом ранее. Однако количество погибших в этих авариях возросло сразу на 24,1% (до 36 человек). В Подмосковье на 124 ДТП пришлось 40 лишённых жизни, что соответствует приросту на 29%.

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на дептранс Москвы, от общего количества аварий, связанных с наездом на другую машину, порядка 40% приходится на случаи оформления другого ДТП. Из них большинство происходят на МКАД (Московской кольцевой автодороге). При этом в ГИБДД не считают, что можно говорить о негативном тренде. Судя по актуальной статистике, 13% всех погибших на столичных дорогах оказались жертвами аварий, связанных с наездами на стоящие машины. А по данным ЦОДД, жертвами именно во время оформления ДТП стали 10% погибших на дорогах Москвы.



Согласно сегодняшним нормам, водитель после аварии обязан «немедленно остановить и не трогать с места» автомобиль, а также выставить знак аварийной остановки. В случае, если в аварии нет жертв и раненых, при этом машина стала помехой для движения, водителю предписано освободить дорогу. При этом так называемое «несерьёзное ДТП» можно оформить по упрощённой схеме (по европротоколу). В таких случаях нет необходимости вызывать на место сотрудника полиции и можно убрать транспорт с дороги (перед этим понадобится быстро сделать снимки и видео обстоятельств произошедшего).

Однако многие водители в РФ опасаются уезжать, так как боятся, что инспекторы воспримут это как оставление места ДТП: провинившимся грозит до 15 суток административного ареста (согласно статье 12.27 КоАП). По мнению руководителя Probok.net Александра Шумского, который участвует в разработке поправок в порядок оформления ДТП, нужно внести изменения в Кодекс, чтобы разделить те случаи, когда две машины слегка задели друг друга, и те, когда водитель умышленно уехал после того, как сбил человека. Помимо этого, он выступает за то, чтобы водители не останавливались на месте после несерьёзной аварии (когда нет пострадавших), а доезжали до ближайшей «безопасной площадки», где могли бы разобраться в случившемся. Также менять надо и правила страхования, ведь сейчас водители, застрахованные по каско, вынуждены ждать сотрудника ГИБДД, чтобы компания потом приняла у него документы.



В ЦОДД считают, что в порядке оформления ДТП нужно предусмотреть случаи, когда водитель имеет право покинуть место аварии и оформить её на обочине. К ним относятся инциденты, произошедшие на магистрали с высоким ограничением скорости. При этом в Центре отметили, что используемый нынешний знак аварийной остановки «не выполняет свою функцию и не информирует других участников движения из-за конструкции, размера и недостаточной отражающей способности».

В ближайшее время власти проведут анализ статистики аварий с наездом на стоящие автомобили и смертности в таких ДТП. После этого станет ясно, нуждаются ли нынешние правила оформления в корректировках. Отметим, если мнение окажется положительным, поправки придётся внести в ПДД, КоАП, нормы страхования и т.д. Вероятнее всего, этот процесс затянется надолго.

