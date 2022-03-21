Проблемы на рынке автокредитования в РФ: высокие процентные ставки и нехватка машин

У российского авторынка продолжают накапливаться проблемы на фоне текущей геополитической ситуации и экономических санкций. Дефицит новых машин, вызванный нехваткой комплектующих для производства и отказами от импорта, оказались не последними в списке поставленных ребром вопросов. Так, сейчас уже половина работающих в РФ кэптивных банков автопроизводителей прекратила выдавать россиянам кредиты на покупку автомобилей.



Как сообщает «Коммерсант», это решение было принято в связи как с приостановкой деятельности материнских автоконцернов на рынке РФ, так и с опасениями банков работать при нынешних высоких процентных ставках. Поясняется, что большинство банков на данный момент выдаёт автокредиты под 20-30% годовых (это так называемый «заградительный уровень», то есть клиенты не захотят оформлять договор на таких невыгодных для них условиях).

Как мы отметили выше, часть тех банков, которые принадлежат автоконцернам, на данный момент не выдают новые автокредиты. По данным издания, из шести соответствующих кредитных организаций, работающих в РФ, три уже не предоставляют займы: речь идёт о Фольксваген-банк, Мерседес-банк Рус и БМВ-банк. По словам предправления РГС-банка Алексея Токарева, пока что эти банки не уходят с рынка, однако они зависят от тех решений, которые примут материнские концерны касательно российского рынка.



Он считает, что в РФ будут пытаться остаться те автоконцерны, которые инвестировали средства в локализацию и производство автомобилей своих брендов в России. Стоит отметить, что все три производителя, банки которых уже заморозили автокредитование россиян, ранее объявили о том, что поставки поставлены «на паузу», а производство в РФ приостановлено. Пока что продолжают выдавать новые автокредиты Тойота-банк, РН-банк и МС-банк, у них также процентные ставки весьма высоки – от 18,9% до почти 30% годовых. Кстати, универсальные банки предлагают оформить договоры на покупку машин примерно на тех же условиях.

По мнению проектного лидера Frank RG Станислава Сухова, нет смысла в работе кэптивных банков в условиях отсутствия новых машин на рынке. Он пояснил, что в 2021 году на Фольксваген-банк, Мерседес-банк Рус и БМВ-банк приходилось около 9% от общего объёма выданных кредитов: этот показатель, по его словам, не критичен для рынка. Спикер предполагает, что восполнить «нишу» смогут китайские компании.



Как отметил управляющий директор брендов BMW Mini Motorrad «Автодома» Сергей Плетнев, комментируя нынешние процентные ставки, «покупать автомобиль в кредит под такие высокие ставки может или перспективный банкрот, или сумасшедший». Станислав Сухов подтвердил, что за последние две недели после повышения ключевой ставки ЦБ объём выдачи автокредитов в среднем упал на 80%. Не предоставляют соответствующие услуги в том числе и некоторые розничные банки.

По расчетам аналитика банковских рейтингов НРА Наталии Богомоловой, по итогам 2022 года в базовом сценарии стоит ожидать снижения количества автокредитов на 15%, а в пессимистичном сценарии – на 30%. Эксперт считает, что повлиять на прогнозируемый показатель может государственная поддержка автопрома.

