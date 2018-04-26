Проблемы с покупкой ОСАГО онлайн вызвали всплеск интереса у клиентов

Проблемы с покупкой ОСАГО онлайн вызвали всплеск интереса у клиентов

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В Российском союзе автостраховщиков рассказали об окончании проблем с покупкой электронных полисов.

Ранее в организации говорили о том, что с начала текущей недели, с 23 апреля 2018-го, у интернет-пользователей наблюдаются проблемы с оформлением е-ОСАГО через систему «Е-Гарант». В РСА это связали с блокировками Роскомнадзора части IP-адресов компании Google. По данным представителей рынка, в результате онлайн-продажи полисов сократились в четыре раза.

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Напомним, проблема была связана с нарушениями в работе сервиса, который отличает реальных людей от программ-роботов (reCAPTCHA). Однако крупные страховщики сбоя в продажах е-ОСАГО не заметили. Предположительно проблема в основном коснулась тех, кто был направлен в систему «Е-Гарант», которая призвана обеспечивать бесперебойность оформления документов автовладельцам.

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В Центробанке отметили, что проведут переговоры с Роскомнадзором в случае, если проблемы у пользователей не прекратятся. Однако они не понадобились: согласно сообщению Союза, сбоев в процедуре оформления полиса больше нет. Электронный аналог «Единого агента РСА» снова принимает данные от клиентов страховых компаний.

По мнению страховщиков, публичность проблемы способствовала её решению. Президент РСА Игорь Юргенс рассказал о том, что за время обсуждения в СМИ сложившейся ситуации популярность е-ОСАГО не только не уменьшилась, но даже выросла. Как сообщает «Коммерсант», по его словам, в отдельные моменты были достигнуты исторические максимумы по числу продаж полисов.

Услуга по оформлению «автогражданки» через интернет в РФ сейчас пользуется спросом. Ранее портал «Колёса.ру» сообщал о том, что за первый квартал 2018 года количество е-полисов выросло в 4,5 раза. За январь-март страховщики продали через интернет порядка 3 400 000 электронных договоров, на их долю пришлось около 42% от общего количества реализованных страховок.

В прошлом месяце стало известно об инициативе страховщиков по усложнению процедуры оформления е-ОСАГО. Речь, в частности, идёт о том, чтобы обязать клиентов вводить все данные вручную, исключив загрузку сканов документов. Помимо этого время покупки полиса должно быть ограничено 90 минутами. В РСА также заявили о необходимости снизить требования, касающиеся непрерывности работы официальных сайтов СК.

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При этом пользователи сообщают о проблемах с оформлением электронного ОСАГО и при ныне действующей процедуре: далеко не всем удаётся с первого раза купить е-полис «автогражданки». Так, клиенты сообщают о том, что на сайтах страховщиков нередко наблюдаются технические сбои, однако службы техподдержки их решать не спешат, вместо этого им предлагается перейти к системе «Е-Гарант».

Ранее портал «Колёса.ру» сообщал о том, что сейчас в России без «автогражданки» обходятся примерно 3 000 000 водителей. Всего по итогам 2017 года было реализовано примерно 39,2 миллиона полисов.

 

Теги: Авто и общество , В России , Страхование , автострахование , Е-ОСАГО , Е-полис , осаго , ОСАГО онлайн , страхование автомобиля , страховщики , страховые компании , страховые полисы , электронное ОСАГО , электронные документы , электронные полисы , электронный полис
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