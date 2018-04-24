Речь идёт о том, что Роскомнадзор заблокировал часть IP-адресов компании Google, из-за чего была нарушена работа сервиса, отличающего реальных людей от программ-роботов (reCAPTCHA). Как сообщалось вчера, по этой причине появились проблемы с подключением клиентов к системе «Е-Гарант», обеспечивающий бесперебойные продажи электронных полисов «автогражданки».
Однако, как сообщают «РИА Новости», представители ряда крупных российских страховщиков, судя по своим показателям продаж е-ОСАГО, не заметили негативных последствий от деятельности Роскомнадзора по блокировке мессенджера.
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Из тех, с кем пообщалось издание, только представитель компании «АльфаСтрахование» отметил, что проблема есть. По его словам часть клиентов «могут испытывать временные трудности», однако при этом оформление электронных полисов на сайте по-прежнему продолжается.
Об отсутствии проблем заявили представители «Ингосстраха», «Ренессанс страхования» и «Росгосстраха». В пресс-службе последнего отметили, что нет сбоев ни в продаже е-полисов, ни в работе с другими страховыми продуктами.
При этом вчера, 23 апреля, сообщалось о том, что продажи электронных полисов в целом снизились в четыре раза по сравнению со средними показателями. Можно предположить, что проблема действительно связана только с системой «Е-Гарант» (где страховая присваивается в соответствии с номером ПТС), но не отражается на самих сайтах страховщиков.
Известно, что Роскомнадзор готов обсудить возможное влияние процесса блокировки мессенджера на продажу е-полисов с представителями Центробанка и РСА. Однако, как отметили в пресс-службе ведомства, обращений от представителей этих организаций пока не поступало.
По словам заместителя председателя Центробанка РФ Владимира Чистюхина, обращение к Роскомнадзору от ЦБ последует, в случае, если проблемы с оформлением электронных полисов ОСАГО не прекратятся в ближайшее время.
На сегодняшний день такая услуга, как оформление «автогражданки» через интернет в России довольно востребована. За первый квартал 2018 года количество электронных полисов выросло в 4,5 раза. В общей сложности за январь-март страховщики оформили через интернет 3,4 миллиона договоров «автогражданки» (доля – примерно 42% от общего количества проданных ОСАГО).
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