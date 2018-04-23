О том, что в продажах электронного ОСАГО произошёл сбой из-за блокировки Роскомнадзором IP-адресов Google, сообщили в Российском союзе автостраховщиков. В службе эту информацию опровергают. Как сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники, сегодня, 23 апреля 2018 года, объём продаж е-полисов «автогражданки» снизился примерно в четыре раза по сравнению со средними показателями.

При этом ситуация ухудшается с каждым часом. Так, в период с 12:00 до 13:00 часов в общей сложности по всей стране было продано всего 49 электронных полисов. При этом в среднем в это время обычно оформляется порядка 300 договоров.

Новости / Авто и общество Оформление электронного полиса ОСАГО могут усложнить РСА предлагает изменить требования к использованию электронных документов и порядок обмена информацией при оформлении е-ОСАГО, а также требования к бесперебойности и непрерывности работы официальных сайтов страховщиков....

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Под удар попали те IP-адреса Google, которые отвечают за сервис reCAPTCHA, он используется в том числе страховщиками для того, чтобы отличить человека от программы-робота. Из-за этого есть проблемы с идентификацией пользователей, а также с подключением клиентов к системе «Е-Гарант».

Напомним, «Е-гарант» представляет собой электронный аналог «Единого агента РСА». То есть это система, которая помогает пользователю оформить е-полис ОСАГО, в случае, если на выбранном им сайте произошёл какой-либо технический сбой. При этом страховая компания в этом случае присваивается произвольно по номеру ПТС.

Благодаря системе бесперебойных продаж е-полисов, страховые компании не могут отказать в продаже так называемым «проблемным клиентам», а также не могут искусственно ограничить присутствие в «убыточных» регионах России, то есть в тех, где мошенники ведут активную деятельность.

Известно, что Роскомнадзор внёс в реестр запрещённой информации ряд IP-адресов Google в связи с тем, что компания, по словам представителей службы, не выполняет требования по блокировке мессенджера Telegram на территории РФ и позволяет ему использовать IP-адреса. В Google отметили, что ищут пути решения проблемы.

Продажа полисов ОСАГО через интернет в России стала весьма востребована. За первый квартал 2018 года количество электронных полисов выросло в 4,5 раза. Всего за указанный период страховщики оформили через интернет 3,4 миллиона договоров «автогражданки». На их долю пришлось около 42% от общего количества проданных полисов.

При этом в России увеличилось количество штрафов за отсутствие ОСАГО. Показатель по итогам 2017 года вырос на 40%. Всего сотрудники ГИБДД выявили примерно 2 800 000 водителей без «страховки». В общей сложности в прошлом году было продано примерно 39,2 миллиона полисов. По подсчётам страховщиков без «автогражданки» решили обойтись примерно 3 000 000 автовладельцев в РФ.