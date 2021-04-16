Прогноз по автопарку РФ: на долю автомобилей на электротяге к 2030 году будет приходиться 16%

Во всем мире постепенно растёт популярность «батарейных» машин. За прошлый год продажи электрокаров на глобальном авторынке выросли на 17%. Любопытно, что такая ощутимая прибавка отмечена на фоне 14-процентного падения рынка новых машин в целом (спад вызван последствиями пандемии коронавируса). Как отмечает 110km.ru, лидером среди «зелёных» брендов по-прежнему остаётся Tesla. Только на домашнем рынке дилеры марки в 2020-ом реализовали 235 тыс. машин, что на 22,2% больше, чем годом ранее.



На фото: Nissan Leaf

В России тоже отмечен прирост продаж новых электромобилей, причём по процентам он внушительный, хотя в количественном выражении результаты довольно скромные. По данным «Автостата», в прошлом году было реализовано 687 «батарейных» машин, что на 95% больше, чем в 2019-ом. В первом квартале текущего года к ним прибавилось ещё 307 электрокаров, что почти в шесть раз больше, чем за первые три месяца 2020-го.

Судя по статистике регистраций в ГИБДД, на момент конца 2020 года в России на учёте стояло 10 836 электрокаров. В нашей стране насчитывается 18 моделей 14 различных брендов. Однако «львиная доля» по-прежнему остаётся за Nissan Leaf – на этот автомобиль приходится 83% от общего числа зарегистрированных в РФ электрокаров.



На фото: Porsche Taycan

Власти в РФ предполагают, что в дальнейшем рынок электрокаров в стране продолжит расти. Так, по прогнозам Министерства экономического развития, на долю автомобилей на электротяге к 2030 году будет приходиться 16% от российского автопарка в целом. Причём в количественном выражении результат составит внушительные 395 тыс. машин.

Способствовать росту спроса на электрокары в дальнейшем будет удешевление технологий. По словам председателя Ассоциации развития электромобильного беспилотного подключенного транспорта и инфраструктуры Ии Гордеевой, за прошедшее десятилетие цена киловатт-часа аккумуляторной батареи сократилась примерно в 10 раз – с 1160 рублей в 2010 году до нынешних 100 рублей.



На фото: Audi e-tron

Предполагается, что в дальнейшем электрокары должны дать новый виток развития каршерингу в РФ. Правда, многие из нынешних представленных в РФ «зелёных» моделей не подходят из-за высокой стоимости. К примеру, ценник Audi e-tron стартует с отметки 6,28 млн рублей, а Porsche Taycan можно купить минимум за 6,78 млн рублей. Цена Mercedes-Benz EQS, который планируется привезти в РФ, пока неизвестен, но очевидно, что службам каршеринга он тоже вряд ли окажется по карману.

Если в российской столице с электрозаправками проблем, в целом, нет, то во многих других регионах инфраструктура для «зелёного» транспорта почти не развита. К примеру, в крупном мегаполисе, Санкт-Петербурге, насчитывается всего 54 зарядных станции. До конца года планируется открыть примерно 20-30 новых таких «заправок». Кстати, сейчас с пользователей денег не берут, однако со второй половины текущего года за зарядку электрокаров в Северной столице придётся платить.

