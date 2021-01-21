Производство прекращено: Volkswagen лишает американцев базового хэтчбека Golf

История Volkswagen Golf насчитывает уже восемь генераций, актуальное поколение было представлено в конце октября 2019 года. На рынке США по-прежнему продают «седьмой» Гольф. Продажи модели в Штатах постепенно снижались в течение последних нескольких лет: так, по итогам 2020-го дилеры продали 25 693 экземпляра, что на 31,3% меньше, чем годом ранее. Тогда как в пиковом для этой генерации 2017 году клиенты купили почти 70 тыс. машин.



На фото: «седьмой» Volkswagen Golf GTI 1 / 2 На фото: «седьмой» Volkswagen Golf GTI 2 / 2

Однако эра базового хэтчбека на американском рынке заканчивается: производство автомобиля на заводе немецкого концерна в мексиканской Пуэбле было прекращено на минувшей неделе. Как рассказали в местном представительстве бренда, запасов уже выпущенных автомобилей «Гольфов» седьмой генерации должно хватить для продаж в Штатах до конца года.



Этот хэтчбек оснащается 149-сильным турбомотором объёмом 1,4 литра, его максимальный крутящий момент составляет 249 Нм. Ему в пару предлагаются либо шестиступенчатая механическая коробка передач, либо восьмиступенчатый «автомат». Кроме того, американцам доступна версия GTI, у которой под капотом располагается 2,0-литровый TSI с отдачей 231 л.с. (350 Нм).

Стартовый ценник самого дешёвого «седьмого» Гольфа в Штатах (с 6МКП) равен 24 190 долларов (эквивалентно примерно 1,79 млн рублей по текущему курсу), за версию с автоматической коробкой придётся отдать 24 990 долларов (около 1,85 млн рублей), а на вариант GTI нужно потратить не менее 29 690 долларов (порядка 2,2 млн рублей).



На фото: «восьмой» Volkswagen Golf R 1 / 2 На фото: «восьмой» Volkswagen Golf R 2 / 2

Осенью 2021 года на американский рынок выйдет Volkswagen Golf восьмого поколения. Правда, здесь автомобиль будет представлен исключительно в «заряженных» исполнениях. Речь идёт о Golf GTI и Golf R, тогда как базовых версий хэтчбека не будет.



В США версия с приставкой GTI к названию получит 2,0-литровую «турбочетвёрку» мощностью 245 л.с. (370 Нм), которая может работать в комплекте либо с шестискоростной ручной коробкой передач, либо с 7DSG. А вариант Golf R получил под капот тот же двигатель, но форсированный до 320 л.с. (крутящий момент – до 420 Нм). У этого исполнения имеется система полного привода 4Motion, причём для модели нового поколения её доработали: «пятидверка» получила задний дифференциал с векторизацией тяги, система может переносить до 100% тяги на одно из задних колёс.

Как мы сообщали ранее, с места до «сотни» новый Golf R разгоняется за 4,7 секунды – такой же показатель и у предыдущего «заряженного» пятидверного «хэтча» с 7DSG. Максимальная скорость по-прежнему равна 250 км/ч, но при этом для автомобиля предусмотрен пакет R Performance, с ним «максималка» может быть увеличена до 270 км/ч.

