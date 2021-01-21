Авторынок ×
  • Производство прекращено: Volkswagen лишает американцев базового хэтчбека Golf

Производство прекращено: Volkswagen лишает американцев базового хэтчбека Golf

21.01.2021 142 0 0

Выпуск «пятидверки» был налажен на заводе концерна VW, который располагается в мексиканской Пуэбле.

 

История Volkswagen Golf насчитывает уже восемь генераций, актуальное поколение было представлено в конце октября 2019 года. На рынке США по-прежнему продают «седьмой» Гольф. Продажи модели в Штатах постепенно снижались в течение последних нескольких лет: так, по итогам 2020-го дилеры продали 25 693 экземпляра, что на 31,3% меньше, чем годом ранее. Тогда как в пиковом для этой генерации 2017 году клиенты купили почти 70 тыс. машин.

На фото: «седьмой» Volkswagen Golf GTI
1 / 2
На фото: «седьмой» Volkswagen Golf GTI
2 / 2

Однако эра базового хэтчбека на американском рынке заканчивается: производство автомобиля на заводе немецкого концерна в мексиканской Пуэбле было прекращено на минувшей неделе. Как рассказали в местном представительстве бренда, запасов уже выпущенных автомобилей «Гольфов» седьмой генерации должно хватить для продаж в Штатах до конца года.

Этот хэтчбек оснащается 149-сильным турбомотором объёмом 1,4 литра, его максимальный крутящий момент составляет 249 Нм. Ему в пару предлагаются либо шестиступенчатая механическая коробка передач, либо восьмиступенчатый «автомат». Кроме того, американцам доступна версия GTI, у которой под капотом располагается 2,0-литровый TSI с отдачей 231 л.с. (350 Нм).

Стартовый ценник самого дешёвого «седьмого» Гольфа в Штатах (с 6МКП) равен 24 190 долларов (эквивалентно примерно 1,79 млн рублей по текущему курсу), за версию с автоматической коробкой придётся отдать 24 990 долларов (около 1,85 млн рублей), а на вариант GTI нужно потратить не менее 29 690 долларов (порядка 2,2 млн рублей).

На фото: «восьмой» Volkswagen Golf R
1 / 2
На фото: «восьмой» Volkswagen Golf R
2 / 2

Осенью 2021 года на американский рынок выйдет Volkswagen Golf восьмого поколения. Правда, здесь автомобиль будет представлен исключительно в «заряженных» исполнениях. Речь идёт о Golf GTI и Golf R, тогда как базовых версий хэтчбека не будет.

В США версия с приставкой GTI к названию получит 2,0-литровую «турбочетвёрку» мощностью 245 л.с. (370 Нм), которая может работать в комплекте либо с шестискоростной ручной коробкой передач, либо с 7DSG. А вариант Golf R получил под капот тот же двигатель, но форсированный до 320 л.с. (крутящий момент – до 420 Нм). У этого исполнения имеется система полного привода 4Motion, причём для модели нового поколения её доработали: «пятидверка» получила задний дифференциал с векторизацией тяги, система может переносить до 100% тяги на одно из задних колёс.

Как мы сообщали ранее, с места до «сотни» новый Golf R разгоняется за 4,7 секунды – такой же показатель и у предыдущего «заряженного» пятидверного «хэтча» с 7DSG. Максимальная скорость по-прежнему равна 250 км/ч, но при этом для автомобиля предусмотрен пакет R Performance, с ним «максималка» может быть увеличена до 270 км/ч.

хэтчбек США авторынок Volkswagen Volkswagen Golf

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Финвопрос От полутора до трех: на сколько подорожали автомобили с 2013 года Самые внимательные читатели помнят наш материал чуть более чем годовалой давности, где мы говорили о динамике цен на новые автомобили. С одной стороны, такие статистические выкладки интерес... 202 0 1 21.01.2021
Статьи / АВТОВАЗ Обрушение Xray и полная картина бедствия: чем закончился для Автоваза 2020 год? После того как менеджмент альянса Renault-Nissan озвучил планы по переформатированию российского бренда Lada, отечественный автогигант в одночасье утратил статус первоочередного российского... 23128 21 4 20.01.2021
Статьи / Авто недели По любви – дорого, по расчету – трудно: стоит ли покупать BMW 6 series II E63 за миллион рублей Вопрос поиска интересного купе – палка о двух концах. На одном – задний привод, мощность и драйв, а на другом – стоимость покупки и содержания. Соответственно, и решается этот вопрос по-разн... 2788 4 1 19.01.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 10,5 тонн железа и 60 «лошадок»: тест-драйв трактора С-60 «Сталинец» Первый раз я этот трактор увидел где-то около года назад. Тогда он не был похож на трактор. В мастерской у реставраторов из Retrotruck стояли две гусеничные тележки, прикрученные к блоку кор... 178022 10 103 11.09.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Кожа, V6 и постоянный (!) полный привод: опыт владения Toyota Sienna 2007 года Найти минивэн на 7-8 полноценных посадочных мест, с богатейшей комплектацией, полным приводом, да который при этом не тошнит, а отлично едет – задача непростая. Toyota Sienna – один из редки... 73676 2 31 25.09.2020
Тест-драйвы / Военная техника Три моста, 12 колёс: тест-драйв ГАЗ-ААА 1937 года Я не думал, что когда-нибудь получится покататься на ГАЗ-ААА. На ГАЗ-А ездил, на ГАЗ-АА – тоже, но вот на ГАЗ-ААА… Это всегда казалось несбыточной мечтой и лежало на полке подсознания рядом... 59584 8 63 18.09.2020
Обсуждаемое
86 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
83 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
75 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
Больше
Change privacy settings