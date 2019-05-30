Прокачай свои выходные! Приезжай на Tuning Open Fest!

Зарядись энергией драйва в лучших традициях пляжных вечеринок среди заряженных авто на берегу озера!

13 и 14 июля в Подмосковье пройдет 5-ый автомобильный фестиваль нового формата Tuning Open Fest!

Автомобиль – это зеркало души, а тюнинг автомобиля – это ее состояние! Когда хочется, чтобы тебя услышали, ты делаешь это с размахом: яркие цвета, космические формы и главное – ни на что не похожий стиль и почерк владельца. Tuning Open Fest соберет самых ярких представителей автомобильной культуры!

Tuning Open Fest – это первый в своем роде автомобильный фестиваль в формате пляжной вечеринки, который ежегодно собирает более 200 тюнингованных автомобилей. Пляж, киловаты звука, заряженные тачки, известные блоггеры и артисты, нон-стоп шоу программа – фестиваль проходит в лучших традициях вечеринок в формате Open Air.

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В этом году фестиваль становится ещё лучше и собирает всё самое интересное в одном месте. Сцена Tuning Open Fest будет отдавать тонны звука и громкой музыки! На ней выступит целая команда ди-джеев — резидентов радио SoulliveFM, финалистка шоу «Голос» Екатерина Кузина и множество других ярких артистов.

На открытой площадке фестиваля помимо самых разнообразных и нестандартных автомобилей, будет организована выставка картин современных художников, а если вы захотите почувствовать себя художником, то у вас будет возможность расписать выделенный для этого автомобиль, чей кузов послужит вам в качестве холста.

Какой пляж без активного отдыха? На территории фестиваля будут организованы игры на воде и песке – водное сап-поло и пляжный волейбол, также будет работать школа винд-серфинга и вейкборда.

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В завершении фестиваля будут выбраны лучшие представители тюнинг индустрии в объявленных номинациях, после чего прогремит яркий салют. Tuning Open Fest пройдет сутки без перерыва в режиме нон-стоп на базе отдыха «Круглое озеро» в 18 км от Москвы.

Tuning Open Fest 2019 — это вечеринка для автовладельцев, любителей прокаченных автомобилей и отличного отдыха!