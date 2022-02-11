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Протесты дальнобойщиков парализовали автозаводы в США и Канаде

11.02.2022 172 1 0

В Северной Америке набирает обороты движение «Конвой свободы», выступающее против ковидной политики властей, в том числе обязательной вакцинации. Протестующие, значительную часто которых составляют водители-дальнобойщики, перекрыли трассы на границе США и Канады, что привело к нарушению снабжения автозаводов и вынужденным простоям.

 

Протесты начались в Канаде 29 января в ответ на введение новых правил пересечения границы между США и Канадой, согласно которым беспрепятственный проезд разрешён только привитым водителям, а непривитые по возвращении из Канаду обязаны отсидеть двухнедельный карантин. Движение, имевшее изначально цель убрать эти и другие ковидные ограничения, быстро превратилось в политическое: протестующие стали требовать отставки правительства Джастина Трюдо, известного своими левыми идеями и сильно раздражающий консервативно настроенный рабочий класс. Сам премьер-министр при этом спрятался с семьёй в «бункере», что ещё больше разозлило протестующих, оккупировавших центр Оттавы.

Трюдо надеялся, что протесты сами рассосутся, но этого не случилось. На этой неделе ситуация стала критической, потому что протестующие начали перекрывать дороги: заблокирована в том числе главная транспортная артерия, мост Ambassador Bridge через реку Детройт, соединяющий американский город Детройт и канадский Виндзор, — на этот мост приходится примерно четверть грузопотока между двумя странами.

Детройт — главный концентратор автопрома США и он тесно завязан на поставку комплектующих из Канады и в Канаду. В общем, неудивительно, что автозаводы по обе стороны границы, и так сильно измождённые непрекращающимся глобальным дефицитом микрочипов, теперь встали из-за физического разрыва цепочек поставок. Об остановке либо частичных простоях уже объвили Ford, GM, Stellantis, Toyota и Honda.

Проблема усугубляется тем, что «Конвой свободы» успел стать международным движением — протесты дальнобойщиков против бездарного менеджмента властей во время пандемии COVID-19 начались в Европе, Австралии и Новой Зеландии, и к этому движению, как водится, примкнули всевозможные радикальные движения, усиливающие накал страстей и всеобщую неразбериху.

В России, напомним, в 2015-2017 годах дальнобойщики бастовали и перекрывали дороги из-за введения системы «Платон» (взимание с большегрузов покилометровой оплаты за проезд по федеральным трассам), но так и не добились её отмены.

США Канада авто и общество General Motors законы заводы Коронавирус COVID-19 Ford Toyota Honda

 

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1 комментарий
11.02.2022 19:07
Michelin

Молодцы Канадцы! Как же надоели эти ограничения (ограничения прав и свобод) связанные с кароной!

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