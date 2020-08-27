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Против незаконного ТО: операторов техосмотра ждут новые проверки

27.08.2020 101 0 0

Новый порядок для проведения проверок опубликован в проекте приказа МВД. Он станет частью масштабной реформы техосмотра.

 

Раньше автовладельцы получали талоны ТО в ГИБДД, однако в 2011 году контроль за техосмотром перешёл к страховщикам. С тех пор операторы выдают по итогам осмотра диагностические карты, подтверждающие, что транспортное средство находится в исправном состоянии. Однако не все участники рынка действительно проводят проверку машин, некоторые просто «рисуют» нужный документ и получают за это деньги. Ранее власти сообщали, что таким образом диагностическую карту в России получает около 80% собственников автомобилей.

Из-за этого законодатели начали разрабатывать масштабную реформу техосмотра. Некоторые из её норм уже вступили в силу, другие пришлось отложить из-за пандемии коронавируса. Часть нововведений всё ещё разрабатывается. Сейчас на сайте regulation.gov.ru опубликован проект приказа МВД, который предполагает введение «индикаторов риска нарушения», которые должны помочь в поиске недобросовестных операторов техосмотра.

Судя по документу, ГИБДД придёт с внеплановыми проверками к тем участникам рынка, у которых зафиксируют «систематические нарушения правил в области ТО». Такие нарушения ведомство выявляет уже сейчас: как сообщает «Коммерсант», в 2019 году инспекторы зафиксировали более 2,7 млн фактов эксплуатации технически неисправных машин, а за прошедшие месяцы 2020-го – свыше 1,7 млн. Сейчас операторов-нарушителей наказывают штрафами (по статье 14.4.1 КоАП): взыскание для должностных лиц – от 3 тыс. рублей, для юрлиц – до 300 тыс. рублей.

Компания, предоставляющая услуги ТО, окажется в «зоне риска», если оператор три или более раз за год оформил диагностическую карту на автомобиль, который не проверялся (при этом фирма была за это оштрафована). Сюда же войдут операторы техосмотра, которые три или более раз «разрешат ездить» машинам с неисправными тормозами или рулевым управлением. Ещё к списку прибавят тех, кто пять раз превысит максимальную пропускную способность линии (каждая компания рассчитывает этот показатель индивидуально, исходя из возможностей своего оборудования), а также тех, кто нарушит правила осмотра автобусов. Таким компаниям в первую очередь стоит ждать внеплановой проверки от ГИБДД.

Результатом такой внезапной проверки станет вынесение предписания по устранению нарушения. В случае, если компания не успеет это сделать в срок или проигнорирует предписание, на фирму наложат штраф (по статье 19.5 КоАП) – до 200 тыс. рублей. Кроме того, ГИБДД может также лишить оператора ТО аккредитации.

Напомним, ранее ГИБДД пригрозила водителям уголовной ответственностью за «серый» техосмотр: в ведомстве подчеркнули, что автовладельцев можно привлекать к уголовной ответственности (по части 3 статьи 327 УК РФ) в случае, если удастся доказать, что обращение к организациям, проводящим ТО без аккредитации, было сознательным. Наказанием является ограничение или лишение свободы на срок до одного года или же принудительные работы на тот же срок.

По данным РСА, в стране на данный момент официально работают 4999 операторов техосмотра, на них приходится 5571 пункт ТО. С начала текущего года союз приостановил действие аккредитации у 332 операторов, они могут восстановить лицензию, а у 195 операторов аттестаты были аннулированы за нарушения. Кстати, чтобы выявлять нарушителей ГИБДД наделили в том числе правом проводить контрольные закупки в сфере техосмотра.

Россия авто и общество техосмотр законы

 

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