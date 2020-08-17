Водителям пригрозили уголовной ответственностью за «серый» техосмотр

Техосмотр ранее проводили подразделения ГИБДД, тогда водителям выдавали талоны ТО. В 2011 году контроль за техническим состоянием машин перешёл к страховщикам, по итогам проверки начали выдавать диагностические карты. В итоге многие автовладельцы стали воспринимать плату за этот документ, как ещё один обязательный платёж, вроде транспортного налога. Ранее власти сообщали, что около 80% собственников машин не отправляют свои ТС на осмотр, а просто покупают карты.



В итоге в РФ решили изменить систему техосмотра машин – ввести обязательную фотофиксацию процедуры, ужесточить наказание для компаний, которые «рисуют» ненастоящие диагностические карты, а также ввести штрафы для автовладельцев, которые ездят на машинах, не прошедших ТО. Предполагалось, что размер взыскания для таких водителей составит 2 тыс. рублей, а ловить их предполагалось с помощью дорожных камер.

Однако теперь сообщается и о более суровом наказании, которое распространяется на автовладельцев. Предполагается, что их будут привлекать к уголовной ответственности (по части 3 статьи 327 УК РФ) в случае, если удастся доказать, что обращение к организациям, проводящим ТО без аккредитации, было сознательным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр Министерства внутренних дел РФ.



В МВД также отметили, что в случае, если автовладелец сам не пытался купить заведомо поддельный официальный документ, а стал жертвой мошенников, ему нужно обратиться в территориальный орган внутренних дел. Здесь ему надо будет подать заявление о том, что по отношению к нему были совершены противоправные действия при проведении ТО.

Вероятно, в случае, если такого заявления зарегистрировано не будет, собственникам автомобилей с фальшивой диагностической картой придётся доказывать свою невиновность иными способами. Отметим, наказание для нарушителей (судя по статье Уголовного кодекса РФ) – это ограничение или лишение свободы на срок до одного года или же принудительные работы на тот же срок.



Как мы сообщали ранее, с 27 июля текущего года в силу вступил пункт об уголовной ответственности для организаций за проведение техосмотра автомобилей без требуемой по закону аккредитации. Нарушителям грозит либо штраф до 300 тыс. рублей (или в размере зарплаты или иного дохода осуждённого за период до двух лет), либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо же арест на срок до 6 месяцев. При этом для применения уголовной ответственности необходимо, чтобы «это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству», либо оно должно быть «сопряжено с извлечением крупного дохода».

По сведениям Российского союза автостраховщиков, в стране на данный момент официально работают 4999 операторов техосмотра, на них приходится 5571 пункт ТО. С начала текущего года РСА приостановил действие аккредитации у 332 операторов, они могут восстановить лицензию, а у 195 операторов аттестаты были аннулированы за нарушения. Напомним, чтобы выявлять нарушителей ГИБДД наделили правом проводить контрольные закупки в сфере техосмотра.

