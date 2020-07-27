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  • «Серый» техосмотр вписали в Уголовный кодекс: за незаконное ТО можно сесть на полгода

«Серый» техосмотр вписали в Уголовный кодекс: за незаконное ТО можно сесть на полгода

27.07.2020 368 0 6

Новые правила, касающиеся деятельности операторов техосмотра ТС, уже вступили в силу. Предполагается, что они помогут бороться с продавцами незаконно выданных диагностических карт.

 

Новая редакция Уголовного кодекса РФ вступила в силу сегодня, 27 июля 2020-го. Согласно документу (речь об обновлённой статье 171), теперь незаконным предпринимательством считается работа операторов ТО без аккредитации, в случае, если «это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству» (например, из-за неисправности машины произошла авария), либо, если оно «сопряжено с извлечением крупного дохода».

В числе наказаний для нарушителей: штраф до 300 тыс. рублей (либо в размере зарплаты или иного дохода виновника на период до двух лет); альтернативой могут стать обязательные работы до 480 часов или же арест на срок до полугода.

Напомним, изменения в УК входят в пакет поправок Минэкономразвития РФ, касающихся процесса техосмотра. В так называемую «реформу ТО» входят и другие нормы: так, диагностические карты полностью переводят в электронный формат (бумажные копии автовладельцам выдавать не будут), обязательной становится фотосъёмка процесса осмотра машины, кроме того, вводится штраф в размере 2 тыс. рублей для водителей за управление ТС без действующей диагностической карты.

Перечисленные нововведения должны вступить в силу в 2021-2022 годах, только с введением уголовной ответственности для продавцов незаконно выданных диагностических карт решили не тянуть. В Минэкономразвития сочли, что это позволит бороться с теми операторами ТО, которые торгуют диагностическими картами без лицензии.

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Российского союза автостраховщиков (контролирует деятельность сегмента), в РФ на данный момент официально работают 4999 операторов техосмотра, на них приходится 5571 пункт ТО. С начала текущего года РСА приостановил действие аккредитации у 332 операторов, они могут восстановить лицензию, а у 195 операторов аттестаты были аннулированы за нарушения.

Тем временем в сегменте считают, что нужно отстранить РСА от контроля за техосмотром. По словам замдиректора томского оператора ТО Максима Сухушина, во многих регионах РФ компании готовы самостоятельно проводить контрольные закупки, чтобы выявлять и наказывать тех, кто незаконно продаёт диагностические карты. В конце прошлого месяца стало известно, что правом проводить контрольные закупки в сфере ТО наделили ГИБДД.

В дальнейшем, вероятно, изменятся цены на проведение техосмотра. Недавно стало известно о том, что ФАС намерена пересмотреть методику расчёта предельного размера платы за ТО. Этот документ применяется с 2012 года для разработки тарифов в регионах. Ожидается, что это приведёт к удорожанию услуги в некоторых субъектах РФ.

Напомним, в следующем году в силу вступит норма, согласно которой новые легковые автомобили, грузовики массой до 3,5 т и мотоциклы не надо будет отправлять на ТО в течение первых четырёх лет их «жизни». В возрасте от 4 до 10 лет на осмотр надо будет приезжать один раз в два года, а транспортные средства, которым более десяти лет, придётся привозить на проверку ежегодно.

Россия авто и общество техосмотр законы

 

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