Прототип российского электромобиля Атом показался в ходе испытаний

Согласно плану, в РФ производство «электричек» должно начаться в следующем году на мощностях завода «Москвич». Также выпуск наладят и в Китае.

АО «Кама» со штаб-квартирой в Набережных Челнах (Республика Татарстан) с 2021 года занимается разработкой российского электромобиля Атом. КАМАЗ и госкорпорация «Росатом» оказывают этому проекту технологическую поддержку, одним из ключевых инвесторов проекта является Российский фонд прямых инвестиций. При этом с помощью китайского офиса РФПИ в Харбине к проекту была привлечена ещё и «поднебесная» корпорация XY Group («Сюань Юань»).

На фото: прототип Атома

Минувшим летом, в частности, стало известно о том, что XY Group поможет наладить производство электромобилей Атом в Китае. Правда, пока что неизвестно, на конвейер какой площадки и когда встанет эта новинка. В России же «электричку» будут выпускать на мощностях столичного завода «Москвич», старт намечен на 2025 год.

Сейчас проект разработки электромобиля Атом находится на этапе испытаний. Первый этап серии тестов был успешно завершён, об этом сообщили проводившие испытания функциональных прототипов представители команды Атома и специалисты МГТУ имени Н.Э. Баумана. Известно, что они провели динамические испытания с различными типами нагрузок.

В компании опубликовали несколько снимков функционального прототипа Атома, который оборудован датчиками для ресурсных испытаний (они фиксируют воздействия на элементы подвески и кузова). Фотографии были сделаны в Центре испытаний ФГУП «НАМИ», при этом тесты проводились в том числе на дорогах общего пользования. В первом случае прототип с максимально допустимой массой двигался по специальным дорогам автополигона с различными типами покрытия. Второй вариант предполагал пробег по маршруту, который охватил различные типы дорог – городские, пригородные и автомагистрали.

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«На дорогах общего пользования мы собирали данные для создания цифровой модели репрезентативности эксплуатации автомобиля, рассматривая различные маршруты в городах, пригородах и на трассах, – комментирует старший научный сотрудник МГТУ имени Н.Э. Баумана, НОЦ «КАМАЗ-БАУМАН» Александр Бокарев. – Затем на территории полигона, проводя более интенсивные испытания, мы оперативно собрали данные, эквивалентные 200 тыс. км пробега».

По словам руководителя группы тестирования и валидации в Атоме Филиппа Дьякова, в настоящее время разработчики проекта российского электромобиля уже запустили «следующий этап испытаний с использованием разработанного маршрута».



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Напомним, в феврале этого года был показан предсерийный вариант дизайна экстерьера, а минувшим летом компания раскрыла финальный вариант интерьера Атома. Отметим, «электричка» получила задние боковые двери, открывающиеся против хода движения, малое количество физических кнопок и четыре места для седоков.