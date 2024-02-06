Российскому электрокару Атом обновили дизайн: теперь он стал ближе к серийной версии

В компании пояснили, что изменения в экстерьере призваны улучшить аэродинамические характеристики и управляемость, а также улучшить показатель запаса хода «зелёного» компакта.

В рамках проекта «Атом» планируется разработать и выпустить российский полностью «зелёный» автомобиль, им занимается компания «Кама», зарегистрированная в Набережных Челнах в 2021 году. Реализация этого проекта стартовала летом 2021 года, первый тизер будущей новинки показался осенью 2022-го, а полноценный дебют «электрички» в статусе концепта состоялся в мае прошлого года. Теперь производитель показал новый дизайн компактного электрокара.

На фото: прототип электрокара Атом с обновлённым дизайном

Экстерьер изменили, чтобы приблизить будущую модель к серийному варианту. Если сравнивать с прошлогодним концептом, «электричке» подкорректировали форму кузова, поменяли наклон вытянувшейся передней части, а также профиль задней кромки капота. Ещё обновлённый дизайн Атома предполагает другие колёсные арки, новые наружные зеркала и иное оформление активной заглушки, расположенной на месте традиционной решётки радиатора.



Разработчики переработали блок фар будущего Атома и изменили контур светодиодной полосы ходовых огней: за ней располагаются радар и камера, работающая в рамках системы помощи водителю ADAS 2.0+. Электрокару оставили распашные двери, усилив конструкцию петель и подправив форму задних дверей. Ещё им добавили электрический привод открывания, а выдвижные ручки задних дверей в итоге заменили кнопками.



Корма «электрички» тоже получила ряд изменений: будущей модели обновили спойлер, расположенный на верхней части багажной двери: он выглядит как продолжение крыши и, по словам компании, придаёт компакту «спортивный вид». Ещё будущей модели поменяли диффузор и доработали заднюю стойку, которая разграничивает потоки воздуха.



Как Kolesa.ru сообщал ранее, длина Атома составит 3995 мм, ширина – 1780 мм, а высота – 1615 мм; расстояние между осями пока не раскрывается. Известно, что клиренс у «зелёного» хэтчбека равен 170 мм. Он получит переднюю подвеску типа Макферсон, заднюю – независимую многорычажку. Радиус разворота – 4,9 метра. Электрокар снабдят колёсами 215x55, для стартовой версии предусмотрен размер 17 дюймов, опционально предложат варианты размером 18 и 19 дюймов.



Атом оснастят единственным 204-сильным электромотором, расположенным на задней оси. На разгон с места до «сотни» будущему хэтчбеку понадобится не более восьми секунд. О максимальной скорости пятидверки в компании пока не рассказали. Предполагается, что в дальнейшем у новинки могут появиться версии с полным приводом и двухмоторной силовой установкой.



Ёмкость тяговой батареи Атома равна 77 кВт*ч, запас хода на одной зарядке составит 500 км (при расчёте по циклу WLTC). Порты зарядки – GB/T, компания гарантирует 1000 циклов зарядки. Пока что не сообщается, за какое время аккумулятор «заправляется» полностью, но известно, что электрокару доступна быстрая зарядка за восемь минут, которой должно хватить на пробег до 100 км; до 80% батарея пополняется за полчаса.



По плану, серийное производство российского электрокара стартует в 2025 году. Выпуск Атома планируется наладить на мощностях столичного завода «Москвич» (эта площадка ранее принадлежала Renault). Цены новинки станут известны позже.

