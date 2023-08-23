Атом определился с предприятием, на котором будет налажен выпуск российских электромобилей

История Атома началась с презентации в декабре 2020 года компактного электрокара Кама-1. Тогда сообщалось, что проект модели был создан силами специалистов «Центра компьютерного инжиниринга» СПбПУ, а технологическим партнёром стал КАМАЗ. Кама-1 не продвинулась дальше единственного прототипа. Атом, по сути, является неким наследником проекта Кама-1: первый тизер будущего электромобиля был опубликован осенью прошлого года.

На фото: концепт Атом

Российский электромобиль Атом, созданный зарегистрированным в Набережных Челнах АО «Кама» в 2021 году, дебютировал в мае текущего года. «Зелёный» компактный хэтчбек был представлен в статусе концепта, при этом разработчик отметил, что серийный вариант во многом повторит показанный шоу-кар. Известно, что у товарной пятидверки будет оригинальная платформа, электромотор, тяговая батарея – всё российской разработки (в частности, аккумулятор от компании «Рэнера»).



Руководителем проекта является Харальд Грюбель, который ранее работал в Volkswagen, Mercedes-Benz и на АВТОВАЗе. Инженерную команду российского и китайского центров создания высоковольтной системы Атом возглавляет Ларри Ванг, ранее участвовавший в проектах Ford и Byton.



Сегодня стало известно о том, что Атом планирует выпускать свои электрокары на мощностях столичного завода «Москвич» (напомним, раньше он принадлежал Группе Renault, с его конвейера, в частности, сходили востребованные в РФ кроссоверы Duster, Kaptur и Arkana). Стороны подписали соответствующий меморандум на оказание услуг по производству электромобилей Атом на территории предприятия.



Документ предполагает, что Атом получит услуги контрактной сборки, включающие конвейерную сварку, покраску и сборку электромобилей. Сообщается, что выбор площадки в Москве стал результатом «тщательного анализа и отбора среди доступных производственных мощностей». Напомним, производство автомобилей под маркой Москвич налажено при содействии КАМАЗа, а основным инвестором АО «Кама» является гендиректор грузового предприятия Сергей Когогин.



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«Целью нашего сотрудничества является создание серийного производства городского электромобиля новой мобильности, который полностью отвечает ожиданиям современных потребителей», – комментирует соглашение Харальд Грюбель. По его словам, команда индустриализации Атома «уже готова заходить на завод и выстраивать производственные процессы для создания электромобиля». Напомним, старт серийного выпуска «электрохэтчей» намечен на 2025 год, предзаказы были открылы в конце прошлого месяца.



Как Kolesa.ru сообщал ранее, длина концептуальной «электрички» составляет 3995 мм, ширина – 1780 мм, а высота – 1615 мм. Шоу-кар получил распашные двери, выдвижные дверные ручки, оригинальные колёсные диски, обутые в низкопрофильную резину, ходовые огни в виде тонкой полоски, заглушку в цвет кузова, накладки на колёсных арках из чёрного пластика. Отметим, у товарного хэтчбека габариты могут оказаться несколько иными, его запас хода на одной зарядке составит около 500 км, а на разгон с места до «сотни» электрокару понадобится семь секунд.

