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  • Российский электромобиль Атом: запас хода в 500 км, задний привод и свой софт

Российский электромобиль Атом: запас хода в 500 км, задний привод и свой софт

12.05.2023 371 2 0

Вчера в Москве состоялся премьерный показ первого прототипа российского стартапа Атом. До серийного производства машины еще далеко — оно намечено на 2025 год. Но кое-что о задумках и путях реализации мы уже знаем.

Когда речь заходит об отечественных автомобильных разработках последних нескольких десятилетий, трудно не впасть в депрессию. Проект АВВА, Lada C и 2151, Ё-мобиль, Мишка — помните как хорошо все начиналось? На фоне этих подзабытых имен проект Атом  как минимум не менее амбициозен. 

Бэкграунд     

Формально проект Атом  — детище созданного  в 2021 году АО “Кама”, но без помощи “старшего брата” тут не обошлось: учредителем АО “Кама” (со штаб-квартирой в  Набережных Челнах) стал в том числе генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин, а КАМАЗ к электромобилям дышит неровно не первый год. 

Вспомните беспилотный электрический микроавтобус КАМАЗ-1221 ШАТЛ образца 2016-го. Конечно, футуристический “пузырь” на колесах под управлением  искусственного интеллекта — исключительно хайповая история без шансов на серийную перспективу. Но ход мысли — вполне в сегодняшнем тренде. В 2020 году был представлен компактный электрокар Кама-1,спроектированный петербургским политехом и реализованный в железе опять же КАМАЗом. Эта разработка была гораздо ближе к реальной жизни, и хотя тоже осталась лишь шоу-каром, в последовательности камского производителя упрекнуть сложно.

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По словам директора по маркетингу Атома Светланы Коцыгановой, проект Кама-1 был неким катализатором интереса к электромобилям на российском рынке, а  Атом — это новые продукт, команда и концепция, собственное программное обеспечение и платформа. 

Фактчекинг

Портфолио сотрудников Атома солидно: в проекте задействовано более 500 специалистов с опытом в российских и мировых автомобильных, IT и технологических компаниях и в разное время принимавших участие в создании  автомобилей,  самолетов, компьютерных игр, беспилотного транспорта и цифровых сервисов такси, доставки и электронной коммерции. 

Разработкой автомобиля руководит Харальд Грюбель, ранее отметившийся  в Volkswagen, Mercedes и на АвтоВАЗе. Инженерную команду российского и китайского центров создания  высоковольтной системы Атом возглавляет Ларри Ванг, известный по участию  в проектах Ford и Byton. 

С российской стороны партнерами Атома в разработке аккумуляторной батареи и электропривода выступают предприятия госкорпорации «РосАтом » в лице компании  РЭНЕРА. На московской презентации уже можно было пощупать литий-ионную  ячейку с высокой плотностью энергии — один из модулей будущей батареи. Первые образцы батареи пройдут испытания в составе прототипов Атом  уже в этом году, а в 2025-м их начнет производить первая российская «гигафабрика» РЭНЕРА в  Калининграде. 

В чем идея? 

Разработчики называют Атом  автомобилем-гаджетом с высокотехнологичным программным обеспечением кибербезопасной операционной системой на базе Kaspersky OS, разрабатываемой «Лабораторией Касперского» совместно с Атом. Шлюз безопасности Kaspersky Automotive Secure Gateway (KASG) призван защитить электромобиль от взлома и в то же время позволит безопасно обновлять программное обеспечение. 

Причем улучшить и апгрейдить те или иные функции автомобиля смогут внешние разработчики софта, для этого будет создан маркетплейс ATOMVERSE. По сути, любой разработчик получит возможность создать и продать какую-то новую фишку для Атома — будь то интерфейс панели приборов или озвучка навигации. Такая персонализация Атома с учетом его использования в  такси, доставке или каршеринге весьма интересна. Представьте — оператор программно сможет ограничить максимальную скорость, а пользователь заблаговременно “прошить” каршеринговую машину под себя через приложение. 

Идея номер два — реализовать на базе Атома несколько вариаций различной компоновки интерьера. Например, в такси можно вообще убрать переднее пассажирское сиденье, чтобы клиент смог распрямить ноги, а для машины доставки оставить лишь одно водительское сиденье.  

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Третья составляющая — активная помощь водителю и автономное вождение. Все Атомы уже в базовых версиях будут оснащены функциями удержания в полосе, ассистентом автоматической парковки, распознаванием дорожных знаков,  активным круиз-контролем — в общей сложности 15 системами. Любопытно, что разработчики Атома намереваются  продавать готовые пакеты систем автономного вождения и другим автопроизводителям.  

Наконец, Атом должен обеспечить отличные ездовые характеристики. Среди заявленных целей разгон до сотни за 7 секунд. В приоритетах создание батареи, устойчивой к холодному климату. Декларированная “новейшая система термостатирования” призвана не допустить быстрого разряда в зимнее время и гарантировать запас хода до 500 км в зависимости от модели. 

Что сделано? 

Габариты показанного в Москве ходового прототипа с эффектными распашными дверьми и без центральной стойки — 3995 х 1780 х 1615 мм. По размерам Атом сравним  с некоторыми реализованными моделями, например BMW i3, а разработанный неким неназванным итальянским бюро дизайн перекликается с GAC Aion Y или Hyundai Kona. 

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В общем-то, неудивительно: форм-фактор компактного хэтчбека с коротким задним свесом обеспечивает и высокую маневренность в городе, и простор в салоне. В данном случае заявлен уровень комфорта пассажиров на уровне машин С- и даже D-классов. В салоне Атома абсолютный минимализм: руль-штурвал со встроенным дисплеем плюс  дополненная реальность на лобовом стекле — реверанс в сторону  поколения, привыкшему к бескнопочным девайсам. Насколько удобно пользоваться монитором, вращающимся вместе с рулем, — вопрос риторический. 

Технические подробности серийного Атома — пока тайна за семью печатями. Известно лишь, что высоковольтная архитектура уже разработана и идет строительство  лабораторий по калибровке, испытанию батарей, электроприводов, систем термостатирования и управления батареей. Привод у будущей машины на задние колеса, хотя архитектура позволяет реализовать и полноприводную версию.  

В планах на  2023 год — создание как минимум 10 функциональных образцов Атома. Все они отправятся на тесты  высоковольтных систем, подвески, шасси, рулевой и тормозной систем. Идет и подготовка производственных процессов на российской производственной площадке. Какой? Официально о ней будет объявлено в середине 2023 года, но, вероятнее всего, речь идет о бывшем заводе Ford в Набережных Челнах. Среди поставщиков анонсировано более 90 международных компаний проектирования оснастки.

Быть или не быть? 

Строить прогнозы в наше время — дело неблагодарное. Проект Атом  стартовал в совсем других экономических реалиях. С тех пор правила игры поменялись радикально: уплыли цены, стали недоступны многие комплектующие, появились новые игроки, меняется структура спроса. Вспомните, еще год назад мы ничего не слышали про Москвич, а теперь московское правительство планирует закупать тысячи машин в такси и каршеринг, и откусить свой кусок пирога Атому будет непросто. Так что задача выйти в перспективе на выпуск  200 000 машин в год и наладить экспорт в страны СНГ, на Ближний Восток и даже в Китай — тот еще челлендж.   

Россия обзор новые авто электромобиль

 

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2 комментария
12.05.2023 20:17
Яшка

Все это прекрасно.А что с терминалами зарядки?Пока что в питере это все выглядит как показуха для галочки из под палки.Хотелось бы в каждом районе иметь просторную площадки из 5- 10 терминалов куда можно было приехать и зарядиться.А пока авто на зарядке то возможно перекусить,отдохнуть.Инфраструктура должна строиться с опережением а не тогда когда автомобили начнут продавать,а станций зарядки нет или очереди огромные к терминалам.

12.05.2023 23:17
Иван Сергеев

Первое апреля вроде уже прошло? Эта отрыжка, мимикрирующее под электромобиль, никогда не станет даже мелкосерийной. Очередной никчемный пиар и попил бабок.

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