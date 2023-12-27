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Стали известны новые технические подробности российского электрокара Атом

27.12.2023 190 0 0

На разгон с места до «сотни» этому хэтчбеку понадобится до восьми секунд, а отдача единственного электродвигателя, расположенного на задней оси, равна 204 л.с.

Проект «Атом» предполагает разработку и выпуск российского полностью «зелёного» автомобиля, его реализация стартовала летом 2021 года. Будущая новинка показалась на первом тизере осенью 2022-го, а полноценный дебют «электрички», пусть пока что в статусе концепта, прошёл в мае текущего года, тогда же стали известны и первые подробности о готовящейся пятидверке. Напомним, новым российским проектом занимается компания «Кама», зарегистрированная в Набережных Челнах в 2021 году.

На фото: концепт электромобиля Атом

Теперь были подтверждены уже известные и появились новые технические подробности электрокара Атом. Известно, что в длину он вытянется на 3995 мм, в ширину – на 1780 мм, в высоту – на 1615 мм; расстояние между осями по-прежнему не раскрывается. В компании рассказали, что клиренс у этого «зелёного» хэтчбека составит 170 мм.

Платформа электромобиля Атом
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Платформа электромобиля Атом
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Атом получит переднюю подвеску типа Макферсон, заднюю – независимую многорычажку. Радиус разворота у этого хэтчбека составит 4,9 метра. Ещё производитель рассказал, что электрокар снабдят колёсами 215x55, для стартовой версии предусмотрен размер 17 дюймов, опционально предложат варианты размером 18 и 19 дюймов.

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Как рассказали в Атоме, у электромобиля будет задний привод, то есть модель оснастят единственным электромотором, который расположат на задней оси. Максимальная мощность этого двигателя составит 204 л.с. или 150 кВт (крутящий момент производитель пока держит в секрете). Ещё сообщается, что на разгон с места до «сотни» хэтчбеку понадобится до восьми секунд. Какой окажется максимальная скорость пятидверки, в компании, вероятно, расскажут позже. В дальнейшем у новинки могут появиться версии с полным приводом и двухмоторной силовой установкой.

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Согласно новым данным, ёмкость тяговой батареи Атома составит 77 кВт*ч. Ещё производитель подтвердил, что запас хода на одной зарядке составит 500 км (при расчёте по циклу WLTC). Порты зарядки – GB/T, известно, что компания гарантирует 1000 циклов зарядки. Пока что не указано, за какое время аккумулятор «заправится» полностью, но известно, что электрокару доступна быстрая зарядка на пробег до 100 км за восемь минут. Также сообщается, что до 80% батарея пополнится за полчаса.

Салон электромобиля Атом
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Салон электромобиля Атом
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Салон электромобиля Атом
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Как рассказали в Атоме, сейчас проектом занимаются более 800 специалистов. Центры разработки расположены в Набережных Челнах (Татарстан), Москве, Санкт-Петербурге, Тольятти (Самарская область) и Нанкине (Китай). Серийное производство российского электрокара запланировано на 2025 год, при этом его выпуск планируется наладить на мощностях столичного завода «Москвич» (площадка ранее принадлежала Renault).

Cерийный вариант электрокара пока что официально не представлен, однако производителю это не помешало провести сбор предзаказов. Компания принимала предварительные бронирования с конца июля по сентябрь, всего было оформлено около 36 тыс. обращений. Напомним, стоимость Атома пока не раскрывается, при этом в компании заверили, что ценник будет соотносим с другими моделями массового сегмента.

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