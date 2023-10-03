Российский электрокар Атом собрал несколько десятков тысяч заказов

Производство новинки, серийный вариант которой пока ещё не представлен, по плану должно стартовать в середине 2025 года.

Старт реализации проекта «Атом», который предполагает разработку и выпуск российского «зелёного» автомобиля, был дан в начале августа 2021 года. Первый тизер будущей новинки был опубликован осенью следующего года, а полноценный дебют «электрички» (пока в статусе концепта) прошёл в мае 2023-го: ранее мы публиковали подробности об этом шоу-каре.

Концепт электромобиля Атом

Напомним, реализацией нового проекта занимается компания «Кама», которая была зарегистрирована в Набережных Челнах ещё в 2021 году. Несмотря на то, серийный вариант электрокара Атом пока не представлен, производитель уже успел провести сбор предзаказов. Приём предварительных бронирований стартовал в конце июля, а завершён был совсем недавно – в последний день сентября. При этом стоимость «зелёного» хэтчбека пока не раскрывается, но в компании заверили, что ценник будет соотносим с другими моделями массового сегмента.



Однако теперь стало известно о том, сколько предзаказов было оформлено на будущую новинку за последние пару месяцев. Как сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу производителя, АО «Кама» зафиксировала 36 тыс. предварительных бронирований на российский электромобиль Атом. Пока что будущие владельцы «электричек» получили доступ в личный кабинет пользователя.



Напомним, по плану, серийное производство новинки должно начаться в 2025 году. В конце минувшего лета стало известно о том, что Атом собирается выпускать свои электрокары на заводе «Москвич», который ранее принадлежал Группе Renault (с местного конвейера сходили кроссоверы Duster, Kaptur и Arkana). Стороны уже подписали соответствующий меморандум об оказании услуг.



Салон концептуального электромобиля Атом

В конце прошлого месяца компания показала прототип платформы, которая ляжет в основу электромобиля Атом. Несколько функциональных образцов направили на испытания, которые будут проводиться на специальных полигонах, расположенных в РФ и Китае. Тесты планируется завершить к середине следующего года.



Прототип платформы электрокара Атом

О технике серийной версии пока известно немного: ранее сообщалось, что тяговые батареи будет поставлять российская компания «Рэнера». Ёмкость пока не рассекречена, однако сообщается, что максимальный запас хода по паспорту на одной зарядке у Атома составит около 500 км. Электромоторы тоже пообещали местной разработки, при этом ожидается, что на разгон с места до «сотни» электрическому хэтчбеку понадобится семь секунд.



Ранее в компании заявляли, что серийной версии пятидверки многое достанется от шоу-кара. Напомним, в длину концепт вытянулся на 3995 мм, его ширина равна 1780 мм, а высота – 1615 мм. У показанного весной Атома распашные двери, выдвижные дверные ручки, оригинальные колёсные диски, обутые в низкопрофильные шины, накладки на колёсных арках из чёрного пластика, а также ходовые огни, выполненные в виде узкой светодиодной полоски.