Атом показал прототип платформы, которая ляжет в основу российских электромобилей

Компания также рассказала о том, что перестанет принимать заказы на будущий компактный электрокар в конце текущей недели, 30 сентября.

Проект «Атом» стартовал в декабре 2020 года: тогда прошла презентация компактного электрокара Кама-1. Тот прототип был создан силами специалистов «Центра компьютерного инжиниринга» СПбПУ, а технологическим партнёром являлся КАМАЗ. Напомним, Кама-1 так и осталась в единственном экземпляре. В некотором смысле нынешний Атом можно считать наследником проекта Кама-1. Будущий российский электромобиль мелькнул на первом тизере осенью 2022-го.

На фото: концепт Атом

Реализацией нового проекта занимается АО «Кама» – компания, зарегистрированная в Набережных Челнах в 2021 году. Полноценный дебют электромобиля Атом, хотя пока и в статусе концепта, прошёл в мае текущего года. Тогда производитель отметил, что серийная версия компактного хэтчбека многое позаимствует у представленного весной шоу-кара.



Стоит напомнить, что длина концепта равна 3995 мм, ширина – 1780 мм, а высота – 1615 мм. Он получил распашные двери, выдвижные дверные ручки, оригинальные колёсные диски, обутые в низкопрофильную резину, ходовые огни в виде тонкой полоски, заглушку в цвет кузова, а также накладки на колёсных арках из чёрного пластика.



На фото: салон концепта Атом

Как сообщалось ранее, у «электрички» Атом будет оригинальная платформа местной разработки. Теперь в компании решили опубликовать изображения прототипа «тележки», которая ляжет в основу серийного «зелёного» хэтчбека. В пресс-службе бренда Атом рассказали о том, что сейчас «функциональные образцы платформы» уже созданы и готовятся к испытаниям.



Прототип платформы электромобиля Атом

Всего для тестов Атом отрядил тринадцать функциональных образцов «тележки», созданных инженерами российской компании. При этом сообщается, что испытания они будут проходить на специальных полигонах, расположенных в РФ и Китае.



Производитель заявил, что этап тестирования включит в себя «настройку шасси, калибровку рулевого управления и системы торможения, настройку системы термостатирования и электродвигателя, а также калибровку систем ADAS». Известно, что испытания должны быть завершены меньше чем через год, в середине 2024-го.



Ещё ранее производитель отмечал, что электромотор и тяговая батарея у электрокара Атом также будут российской разработки; к примеру, аккумуляторы должна поставить компания «Рэнера», входящая в состав госкорпорации «Росатом». Пока что информации о серийной «электричке» немного: известно, что паспортный запас хода на одной зарядке у неё составит примерно 500 км, а на разгон с места до «сотни» пятидверке понадобится семь секунд.

Запуск новинки в серию намечен на 2025 год, при этом предзаказы Атом открыл ещё в конце июля. Теперь же производитель анонсировал и дату окончания сбора предварительных бронирований – оформление заказов продлится лишь до конца текущей недели и будет прекращено 30 сентября. В конце прошлого месяца стало известно о том, что Атом собирается выпускать электрокары на заводе «Москвич», который ранее принадлежал Группе Renault.

