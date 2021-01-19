Провальный седан GAC GA4 попробует привлечь покупателей новыми дизайном и мотором

Китайский концерн готовится вывести на домашний рынок рестайлинговую «четырехдверку». Модель преобразилась как снаружи, так и внутри, кроме того, ей досталась новая «турботройка».

Мировая премьера седана Trumpchi GA4 (бренд Trumpchi концерн GAC использует только на родине) состоялась в самом начале 2018-го, причем ее провели не в Поднебесной, а в Штатах – на Детройтском автосалоне, ведь тогда китайцы еще рассчитывали выйти на американский рынок (спойлер – не удалось). В том же году «четырехдверка» стартовала на родине, однако там она провалилась: в 2018-м, по данным CarSalesBase, было реализовано 36 266 единиц, в 2019-м продажи рухнули до 9308 штук, ну а в 2020-м модель разошлась тиражом всего в 1734 экземпляра. Для сравнения, Changan Eado в прошлом году обрел в Китае свыше 160 000 владельцев. И все же GAC не собирается отказываться от непопулярного седана: покупателям предложат преобразившийся GA4. Облик такой «четырехдверки» раскрыли еще минувшим летом, тогда ее фото «слил» местный минпром. А недавно сам производитель распространил фирменные картинки, вдобавок появились новые подробности.

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Итак, GA4 обрел более агрессивные бамперы и другие светодиодные фары, радиаторная решетка тоже новая – она стала больше. У задних фонарей прежняя форма, но начинка иная. Длина выросла сразу на 43 мм до 4735 мм, остальные габариты прежние: ширина составляет 1805 мм, высота – 1500 мм, колесная база – 2660 мм.



В салоне – новая мультимедийная система с большим тачскрином, который отныне объединен с «приборкой» и возвышается над передней панелью. Центральные дефлекторы обдува перенесли под планшет. У седана на официальных изображениях аналоговые приборы, однако у топ-версии они виртуальные – об этом известно благодаря китайским СМИ, которым уже удалось познакомиться с обновленным GA4. В списке оборудования еще значатся климат-контроль, люк в крыше, подогрев передних сидений и камеры кругового обзора.

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«Атмосферник» 1.5 (114 л.с., 150 Нм) и «турбочетверка» 1.3 (137 л.с., 202 Нм) отправлены в отставку. На смену им пришла бензиновая «турботройка» 1.5, выдающая 163 л.с. и 235 Нм. Коробки тоже новые: китайцы пишут, что вместо 5МКП, 4АКП и 6АКП седану теперь положены 6МКП и семиступенчатая роботизированная коробка с двумя сцеплениями. К слову, «турботройка» отвечает эконормам China VI (аналог Евро 6), средний расход топлива с «механикой», по данным местных СМИ, составляет 5,6 л/100 км. Прежние моторы соответствуют China V, они потребляют 6,5 – 7 л/100 км.



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На домашний рынок обновленный Trumpchi GA4 должен выйти в первом квартале 2021-го, цены еще не объявлены. Дореформенная «четырехдверка» обойдется минимум в 73 800 юаней, что эквивалентно примерно 841 000 рублей по актуальному курсу.



В России концерн GAC сегодня продает три легковушки: кроссоверы GS5 и GS8, а также минивэн GN8 (на родине это теперь M8). О появлении седанов в нашей стране местное представительство пока не заявляло.