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Провальный стартап Faraday Future перебазируется в Китай на завод Geely

26.01.2021 225 0 0

От американского электромобильного стартапа Faraday Future, который одним из первых бросил вызов Tesla, больше года не было ничего слышно, но, несмотря связанные с пандемией COVID-19 трудности и хроническую нехватку денег, он выжил и готовится делать бизнес в Китае.

 

Стартап Faraday Future основан в 2014 году на деньги миллиардера Цзя Юэтина, желавшего стать своеобразной китайской версией Илона Маск, — запустить несколько крупных инновационных бизнесов, оставить след в мировой истории и приумножить своё состояние. Но если Маску в начале этого года удалось стать самым богатым человеком в мире, то Юэтин летом 2020-го стал банкротом и теперь не имеет прямого отношения к Faraday Future.

Сейчас компанией управляет выходец из BMW Карстен Брайтфельд, он пытается превратить Faraday Future в публичную компанию, провести IPO и собрать таким образом достаточное количество средств для начала выпуска электрического кроссовера FF 91 — первой и пока единственной модели Faraday Future.

FF 91 — это довольно крупный (колёсная база 3200 мм, габаритная длина 5250 мм) кроссовер с почти однообъёмным кузовом, но салон рассчитан только на четверых, потому что модель позиционируется в сегменте ультра-лакшери, то есть задним седокам обещан царский комфорт. Премьера FF 91 состоялась в начале 2017 года, но лишь в ноябре 2019-го компания впервые показала интерьер кроссовера: он поразил мир одиннадцатью мониторами и креслами с «нулевой гравитацией».

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Состоящая из трёх электромоторов силовая установка FF 91 выдаёт совокупно 1065 л.с., разгон до 60 миль/ч (96,56 км/ч) занимает всего 2,39 с. Запас хода на одной зарядке, согласно актуальной информации на сайте Faraday Future, — свыше 300 миль (482 км), тогда как раньше обещали более 600 км.

У Faraday Future есть собственная сборочная площадка в городе Ханфорд, штат Калифорния, где и планируется начать выпуск FF 91 — в течение ближайшего года или сразу после получения достаточного объёма инвестиций. Речь идёт «всего лишь» о 850 млн долларов, но это, оказывается, только начало.

Faraday Future FF 91 — это нишевая и дорогая модель (розничная цена будет на уровне 200 тысяч долларов), с которой сложно стать заметным игроком на растущем рынке электромобилей. В дальнейших планах компании значится выпуск более простых, дешёвых и массовых «электричек», причём не в США, а в Китае. Издание Automotive News, ссылаясь на три анонимных источника, сообщает, что сейчас Faraday Future ведёт переговоры с холдингом Geely об использовании его производственных мощностей для контрактной сборки электромобилей. В интервью Reuters Карстен Брайтфельд ещё в октябре сообщал, что у него есть договорённость с неким азиатским партнёром, но имя Geely тогда не называлось.

Инсайдеры говорят, что Geely будет не только собирать электромобили Faraday Future, но и снабжать их некоторыми своими технологиями, в частности, системой автономного вождения. Плановая мощность производства, на которую рассчитывает Faraday Future, составляет 100 тысяч электромобилей в год. Кроме того Faraday Future намерена разместить в одном и крупнейших городов Китая собственный центр разработок.

В общем, если у Faraday Future всё получится, в чём, честно говоря, есть большие сомнения, то её светлое будущее теперь связывается с родиной основателя Цзя Юэтина. О полноценной конкуренции с Tesla речи давно не идёт — в лучшем случае выйдет компания уровня Nio, которая сама была на грани банкротства и лишь недавно представила свой аналог Tesla Model S.

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