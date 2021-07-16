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Проверено Toyota: компания запустила новую программу сертификации для автомобилей с пробегом

16.07.2021 46 0 0

В программе принимают участие только автомобили в возрасте до шести лет и с пробегом менее 130 тыс. километров.

 

В российском представительстве японской компании, ООО «Тойота Мотор», рассказали о новой программе сертификации автомобилей с пробегом Toyota Certified. Благодаря ей клиентам официальных дилеров бренда в РФ теперь доступны автомобили с постгарантийной поддержкой до двух лет, причём все машины прошли полную техническую проверку и предпродажную подготовку.

На фото: Toyota Land Cruiser 200

В программе Toyota Certified принимают участие только те автомобили, которые были ввезены в Россию официальным дистрибьютором. Также в списке условий возраст – до шести лет и пробег – менее 130 тыс. километров. Кроме того, допускаются исключительно те машины, у которых нет нарушений несущих элементов и геометрии кузова.

В программу входит проверка машин с пробегом сертифицированными ООО «Тойота Мотор» специалистами. Речь идёт о полной технической инспекции по 136 параметрам: список включает в себя: проверку двигателя, передней и задней подвески, трансмиссии, электрооборудования, тормозной системы, осмотр на подъёмнике и компьютерную диагностику. В соответствии с результатами проверки эксперт формирует так называемы «лист инспекции», который даёт покупателю полную и достоверную информацию о состоянии приобретаемого автомобиля.

На фото: Toyota Camry

Покупаемые в рамках программы сертификации автомобили с пробегом полностью готовы к эксплуатации. Как отметили в компании, за счёт комплекса проводимых работ клиентам гарантируется пробег не менее 3500 км без замены масла, фильтров, тормозных колодок и дисков, щёток стеклоочистителей и шин. В рамках обслуживания все эксплуатационные жидкости доливаются до требуемого уровня, в том числе охлаждающая, тормозная, гидроусилителя руля и омывающая. Так что таким автомобилям не нужно дополнительного сервисного обслуживания как минимум до ближайшего регламентного техобслуживания.

Программа Toyota Certified также включает в себя продвинутую предпродажную подготовку: речь идёт как о кузове, так и о глубокой очистке салона по специальной технологии, которая была разработана компанией для японского рынка. Она предполагает химчистку интерьера с дезинфицированием и обработкой системы вентиляции парогенератором, а также очистку всех пластиковых панелей. Все кузовные панели и подкапотное пространство подвергаются мойке. Фары автомобилей полируют, а на шины наносят специальный состав, возвращающий им первоначальный цвет.

На фото: Toyota RAV4

Ещё один важный пункт программы сертификации машин с пробегом – полноценная постгарантийная поддержка. Она практически аналогична покрытию на новые автомобили, предоставляется ООО «Тойота Мотор» с момента покупки и распространяется более чем на 200 технических элементов. Постгарантийная поддержка рассчитана на срок до 24 месяцев или достижения 160 тыс. км пробега (действует по всей территории России). Покупатель может воспользоваться ею при условии прохождения техобслуживания у официальных дилеров и партнёров компании, причём со дня передачи ему автомобиля.

Отметим, автомобили марки Toyota пользуются спросом не только на вторичном рынке, но и среди новых машин, продаваемых в РФ. Так за первую половину текущего года дилеры реализовали 46 655 единиц, что на 12% больше, чем годом ранее. Этот результат позволил марке оказаться на седьмой строчке в списке самых популярных брендов в РФ. Бестселлерами остаются кроссовер RAV4 (19 103 шт., +19%) и бизнес-седан Camry (14 916 шт., +31%).

Россия авто с пробегом бизнес Toyota

 

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