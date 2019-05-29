Путин и Си Цзиньпин откроют завод Haval в Тульской области

Путин и Си Цзиньпин откроют завод Haval в Тульской области

842 1 0
Об этом редакции Kolesa.ru стало известно из нескольких собственных источников
 

Когда Путин открывал завод Daimler в России, все говорили: «Такого больше не повторится». Дескать, у президента давние связи с Германией, да и условия специнвестконтракта для немецкой фирмы он утверждал лично или, по крайней мере, участвовал в их формировании. Об этом ещё на церемонии закладки камня будущего предприятия Daimler, состоявшейся два года назад, 20 июня 2017 года, говорил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Между тем, и надежды китайской компании Great Wall (владеет маркой Haval), которая выстроила свой завод недалеко от Тулы, напрямую связаны с президентом России. С одной стороны, у китайцев в рукаве сильный козырь – губернатор Тульской области Алексей Дюмин, бывший охранник Владимира Путина, который живо интересуется предприятием. Настолько, что два года назад российское представительство Haval даже включало его в состав делегации (наряду с журналистами и представителями дилеров) поездки на Шанхайский салон, где Дюмин познакомился с руководством Great Wall и с модельной линейкой Haval, оставшись под большим впечатлением.

Компактный кроссовер Haval F7 уже сходит с конвейера Тульского завода «Хавейл Мотор Мануфекчуринг Рус», но пока - не официально

Компактный кроссовер Haval F7 уже сходит с конвейера Тульского завода «Хавейл Мотор Мануфекчуринг Рус», но пока — не официально

Зачем же китайцам нужен Дюмин, если завод у них и так уже есть – «Хавейл Мотор Мануфекчуринг Рус», а у завода, в который вложено около 500 млн евро (в два раза больше, чем в российский завод Daimler) – статус резидента Индустриального парка «Узловая»? Дело в том, что когда на территории парка несколько лет назад организовывали Особую экономическую зону, которая даёт большие льготы – настолько, что можно обойтись и без специнвестконтракта — территорию китайского завода обошли строго по границе, и китайцы остались ни с чем — точнее, с несущественным льготами, полагающимися резиденту Индустриального парка.

Что касается СПИКа, без которого любой автопроизводитель, наладивший производство в России, окажется неконкурентоспособным, то его-то у завода «Хавейл Мотор Мануфекчуринг Рус» как раз и нет. Более того, по данным нашего сайта, китайцы пока не сумели даже оформить заявку на СПИК. Отметим, что здесь они не одиноки: проблемы с подписанием испытывает Toyota, а российское представительство Peugeot-Citroen, подавшее заявку, пока не может её подписать.

Второй локализованной моделью Haval в России станет кроссовер-купе F7x

Второй локализованной моделью Haval в России станет кроссовер-купе F7x

Чего они ждут от Дюмина? Они ждут его помощи в оформлении СПИКа, именно для этого в своё время Hyundai подключал губернатора Санкт-Петербурга. Но китайцы надеются не только на бывшего охранника нашего президента, сколько на президента своего – это их главное оружие. Речь о том, что помочь в решении вопроса со СПИКом должен и… Си Цзиньпин, генеральный секретарь ЦК Компартии Китая. Си приедет на открытие Петербургского международного экономического форума, который состоится с 6 по 8 июня нынешнего года — именно к форуму и приурочен торжественный запуск российского завода Haval, конвейер которого уже давно прошёл приладочную сборку.

В конце года на конвейер завода Great Wall в Тульской области встанет и внедорожник Haval H9, но ещё в дорестайлинговом виде

В конце года на конвейер завода Great Wall в Тульской области встанет и внедорожник Haval H9, но ещё в дорестайлинговом виде

Интересно, что ещё в апреле на сайте Петербургского форума Си Цзиньпин был объявлен «главным гостем ПМЭФ-2019»: его участие в качестве главы китайской делегации тогда подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Открытие форума намечено на 6 июня, а торжественно запускать завод Haval под Тулой главы России и Китая будут накануне – 5 июня. Правда, в представительстве Haval говорят, что готовы подтвердить дату пуска завода лишь с 99% вероятностью. Если всё пойдёт по плану, 5 июня Владимир Путин и Си Цзиньпин запустят завод «Хавейл Мотор Мануфекчуринг Рус» дистанционно – по специально организованному для этого телемосту. Ленточку будет резать, вероятно, сам губернатор Дюмин – ему Владимир Путин может доверить любое холодное оружие. В общем, два президента – это лучше, чем один, и если Путин с Си Цзиньпином действительно откроют завод в России, Китай уж точно обставит Германию.

При удачном исходе дела французам из Peugeot-Citroen логично перенять опыт и срочно выписать из Франции Макрона, а Тойоте — Синдзо Абэ из Японии. Между тем, у китайцев есть и собственный надёжный козырь: они готовы наладить местную штамповку из материалов, поставляемых «Северсталью» — по крайней мере, о переговорах между «ХММР» и «Северсталью» наш сайт Kolesa.ru писал ещё в прошлом году. Однако не всё так гладко: наши источники в правительстве неоднократно сообщали нам, что российское «антикитайское лобби» никогда не допустит, чтобы китайские автомобильные предприятия получали субсидии от правительства РФ. В общем, подождём, посмотрим, чья возьмёт…

Авторынок Great Wall Haval Китай китайские автомобили Путин Си Цзиньпин
Поделиться: 0 0 0 0 Подпишитесь на нас в Яндекс Дзен

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Извините, для комментирования необходимо войти.

1 комментарий

по рейтингу сначала новые по хронологии
Andrew Gan

«... «Такого больше не повториться». «... 20 июня 2917 года говорил губернатор Московской области Андрей Воробьёв». Вычитайте текст! И это только первый абзац, опечатка и ошибка в -тся -ться. Серьезно?

Главная новость
Новости / Новинки
Kia не удалось «сыграть в интригу»: ставший кроссовером Ceed поймали без камуфляжа

Засекреченным пока остается лишь интерьер нового паркетника корейской марки. Впрочем, премьера модели уже не за горами.

13778 1 0
Новые статьи Смотреть все
Статьи / Интервью
Сергей Цвелодуб, Bosch: “Без дизеля достичь целей в борьбе с глобальным потеплением нереально”

Можно ли доустановить разнообразные “умные” системы на уже выпущенные автомобили? Почему электромобили – не универсальное решение всех проблем с экологией, и почему двигатели внутреннего сгорания останутся актуальными…

459 0 0
Статьи / Авто Недели
Сложность широкого выбора: стоит ли покупать BMW 3 Series E46 за 500 тысяч рублей

Не так давно мы выбирали «пятерку» BMW в кузове E39 и выяснили, что это крайне непростая задача, а за приличную машину придется заплатить около полумиллиона. Сегодня же мы обратим внимание на аналогичную ей по возрасту,…

4977 1 0
Статьи / Популярные вопросы
Если водитель не вписан в полис ОСАГО: что будет при остановке инспектором или при ДТП?

Если езда без полиса ОСАГО – нарушение, в наказуемости которого не сомневается никто, то по поводу ответственности за то, что машиной управляет водитель, не вписанный в страховку, есть некоторые необоснованные домыслы.…

58054 1 7
Выбор подержанных авто Смотреть все
Выбор авто / Подержанные авто
Nissan Tiida I c пробегом: моторы с ресурсом “за 350” и неприятный сюрприз от ручной коробки

Из первой части обзора надёжности подержанных Nissan Tiida первого поколения мы уже выяснили, что если машина не была сильно повреждена в аварии, то состояние кузова обычно очень достойное. Электрика при этом страдает от…

2832 1 0
Выбор авто / Подержанные авто
Nissan Tiida I c пробегом: спасительная оцинковка и грязь, угрожающая электрике

Nissan Tiida, придуманный для японского и американского рынков, весьма ограниченно продавался в Европе, да и в России так и не стал бестселлером в своём классе. Наследник модели и вовсе продавался совсем недолго,…

2809 1 0
Выбор авто / Подержанные авто
Volvo XC70 III с пробегом: коварный ГРМ у дизеля и коробка, которая боится перегрева

Нельзя сказать, что Volvo XC70 третьего поколения — беспроблемный автомобиль. Однако конструкции кузова можно только аплодировать, салон в целом также производит приятное впечатление, электрика едва ли потребует…

8698 4 0
Популярные тест-драйвы
Статьи / Премьеры
Даёшь 40 градусов! Экспресс-тест и видео нового Haval H9

На конвейер российского завода Great Wall рестайлинговый Haval H9 встанет только в следующем году, в этом – наладят сборку внедорожника со старой внешностью.

47829 30 0
Тест-драйвы / Одиночные
Теперь ты видел всё: тест-драйв редчайшего пикапа ЗАЗ-968МП

Нет, это не «колхоз» и не «кастом»! Да, это пикап с задним расположением двигателя. Да, это та самая модификация, которая в русскоязычной Википедии описана как «для внутризаводского транспорта» (что, кстати, не совсем…

36379 25 0
Тест-драйвы / Одиночные
Тест-драйв Exeed TXL, самого дорогого кроссовера от Chery

Напомним вкратце: Exeed — это новый "премиальный" бренд Chery, нацеленный в первую очередь на местный китайский рынок, однако со временем машины планируют привезти и в Россию. TX — дебютная модель бренда, а TXL —…

18583 13 0
Обзоры и тесты гаджетов
Статьи / Практика
Два провода и немного хитрости: как зарядить телефон в машине без зарядного устройства?

Нет, речь не про беспроводную зарядку, а про то, как можно оживить свой смартфон, если зарядка сломалась, но под рукой есть автомобиль с “живым” аккумулятором. При наличии некоторых умений и терпения выйти из положения…

31163 12 0
Гаджеты / Видеорегистраторы
Обзор флагманского видеорегистратора BlackVue DR590W-2CH: премиум-класс из Южной Кореи

Компания BlackVue – фактически основатель сегмента регистраторов премиум-класса. Именно этот бренд первым придумал миниатюрную цилиндрическую модель и оснастил ее Wi-Fi, что для своего время это было настоящее…

23439 43 0
Статьи / Практика
Для машины, лодки и палатки: тест пускового устройства Ritmix RJS-18000

Попавший на наш тест «пускач» Ritmix RJS-18000 – из разряда силовых. Он имеет аккумулятор емкостью 18 ампер-часов, хотя для запуска мотора обычно хватает и вдвое меньшей емкости. Это значит, что мощная батарея работает…

6137 1 0
Военная техника
Статьи / Военная техника
Война списала всё: почему советские полугусеничные машины времен ВОВ считались неудачными

С началом Великой Отечественной войны практически все работы по полугусеничным автомобилям, над которыми долгие годы трудились сотни инженеров и испытателей, окончательно зашли в тупик и были свернуты, лишив Красную…

59472 8 8
Статьи / Военная техника
«Ответ Чемберлену» или как грузовики ЯГАЗ чуть не довели СССР до мирового лидерства

Довоенное семейство почти одинаковых грузовиков Ярославского автозавода не отличалось ни техническими, ни тем более эстетическими особенностями. Да и в Красной армии эти неповоротливые машины не жаловали, доверяя им лишь…

43661 0 10
Статьи / История
Вдогонку за прогрессом: опытные образцы военных вездеходов ГАЗ

Еще до Первой мировой войны за рубежом начались работы по армейским грузовикам и бронемашинам с приводом всех колес, которые в единичных образцах поступали в Царскую армию. В то время у русских инженеров появилась…

16088 1 2
История автомобилестроения
Статьи / История
Брат ты мне или не брат: из-за чего началось противостояние АЗЛК и ИЖ

Спор о том, что круче - АЗЛК или ИЖ - среди любителей Москвичей будет актуальным всегда. Отстаивая свои позиции, они могут привести в пользу своей позиции кучу аргументов, а если они закончатся, в ход пойдут…

75221 32 0
Статьи / История
Автовозы, обычные и не очень: как и на чем перевозили автомобили в СССР

В наше время тягач-автовоз с новенькими легковушками стал привычным элементом дорожного потока, ведь дилерские центры в регионах РФ получают немалую часть автомобилей именно таким способом. В Советском Союзе увидеть…

56740 0 7
Статьи / История
Американские корни, дизель и семиместный салон: мифы и факты про ГАЗ-24-02

Волга второго поколения выпускалась достаточно долго – с 1968 по 1992 год. Параллельно с седаном ГАЗ-24 и его модернизированным вариантом под индексом 24-10, выпускался и универсал ГАЗ-24-02, который в несколько…

53776 5 4
Сообщаем, что мы собираем метаданные: cookies и IP-адрес.
Внимание

Изображение
Выбрать файл
Добавить цитату
Внимание

Вы уверены, что хотите удалить этот комментарий?

Внимание

Вы уверены, что хотите удалить все комментарии пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите отклонить комментарий пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в спам?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в корзину?