Путин и Си Цзиньпин откроют завод Haval в Тульской области

Об этом редакции Kolesa.ru стало известно из нескольких собственных источников

Когда Путин открывал завод Daimler в России, все говорили: «Такого больше не повторится». Дескать, у президента давние связи с Германией, да и условия специнвестконтракта для немецкой фирмы он утверждал лично или, по крайней мере, участвовал в их формировании. Об этом ещё на церемонии закладки камня будущего предприятия Daimler, состоявшейся два года назад, 20 июня 2017 года, говорил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Между тем, и надежды китайской компании Great Wall (владеет маркой Haval), которая выстроила свой завод недалеко от Тулы, напрямую связаны с президентом России. С одной стороны, у китайцев в рукаве сильный козырь – губернатор Тульской области Алексей Дюмин, бывший охранник Владимира Путина, который живо интересуется предприятием. Настолько, что два года назад российское представительство Haval даже включало его в состав делегации (наряду с журналистами и представителями дилеров) поездки на Шанхайский салон, где Дюмин познакомился с руководством Great Wall и с модельной линейкой Haval, оставшись под большим впечатлением.

Зачем же китайцам нужен Дюмин, если завод у них и так уже есть – «Хавейл Мотор Мануфекчуринг Рус», а у завода, в который вложено около 500 млн евро (в два раза больше, чем в российский завод Daimler) – статус резидента Индустриального парка «Узловая»? Дело в том, что когда на территории парка несколько лет назад организовывали Особую экономическую зону, которая даёт большие льготы – настолько, что можно обойтись и без специнвестконтракта — территорию китайского завода обошли строго по границе, и китайцы остались ни с чем — точнее, с несущественным льготами, полагающимися резиденту Индустриального парка.

Что касается СПИКа, без которого любой автопроизводитель, наладивший производство в России, окажется неконкурентоспособным, то его-то у завода «Хавейл Мотор Мануфекчуринг Рус» как раз и нет. Более того, по данным нашего сайта, китайцы пока не сумели даже оформить заявку на СПИК. Отметим, что здесь они не одиноки: проблемы с подписанием испытывает Toyota, а российское представительство Peugeot-Citroen, подавшее заявку, пока не может её подписать.

Чего они ждут от Дюмина? Они ждут его помощи в оформлении СПИКа, именно для этого в своё время Hyundai подключал губернатора Санкт-Петербурга. Но китайцы надеются не только на бывшего охранника нашего президента, сколько на президента своего – это их главное оружие. Речь о том, что помочь в решении вопроса со СПИКом должен и… Си Цзиньпин, генеральный секретарь ЦК Компартии Китая. Си приедет на открытие Петербургского международного экономического форума, который состоится с 6 по 8 июня нынешнего года — именно к форуму и приурочен торжественный запуск российского завода Haval, конвейер которого уже давно прошёл приладочную сборку.

Интересно, что ещё в апреле на сайте Петербургского форума Си Цзиньпин был объявлен «главным гостем ПМЭФ-2019»: его участие в качестве главы китайской делегации тогда подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Открытие форума намечено на 6 июня, а торжественно запускать завод Haval под Тулой главы России и Китая будут накануне – 5 июня. Правда, в представительстве Haval говорят, что готовы подтвердить дату пуска завода лишь с 99% вероятностью. Если всё пойдёт по плану, 5 июня Владимир Путин и Си Цзиньпин запустят завод «Хавейл Мотор Мануфекчуринг Рус» дистанционно – по специально организованному для этого телемосту. Ленточку будет резать, вероятно, сам губернатор Дюмин – ему Владимир Путин может доверить любое холодное оружие. В общем, два президента – это лучше, чем один, и если Путин с Си Цзиньпином действительно откроют завод в России, Китай уж точно обставит Германию.

При удачном исходе дела французам из Peugeot-Citroen логично перенять опыт и срочно выписать из Франции Макрона, а Тойоте — Синдзо Абэ из Японии. Между тем, у китайцев есть и собственный надёжный козырь: они готовы наладить местную штамповку из материалов, поставляемых «Северсталью» — по крайней мере, о переговорах между «ХММР» и «Северсталью» наш сайт Kolesa.ru писал ещё в прошлом году. Однако не всё так гладко: наши источники в правительстве неоднократно сообщали нам, что российское «антикитайское лобби» никогда не допустит, чтобы китайские автомобильные предприятия получали субсидии от правительства РФ. В общем, подождём, посмотрим, чья возьмёт…