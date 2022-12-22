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  • Quantino Twentyfive: электрический спорткар без батареи, но с запасом хода в 2000 км

Quantino Twentyfive: электрический спорткар без батареи, но с запасом хода в 2000 км

22.12.2022 311 0 0

Казалось бы забытый всеми швейцарский электромобильный стартап nanoFlowcell вновь напомнил о себе: представлен обновлённый вариант компактного электромобиля Quantino, объявлено об открытии филиала в США с целью локализации производства электромобилей и «топлива» для них.

За стартапом nanoFlowcell (пишется именно так, с маленькой буквы) стоит инженер-изобретатель Нунцио ла Веккия. Его профессиональная деятельность началась в 1996 году после получения образования в области квантовой физики, ла Веккия занимался несколькими инновационными проектами, но в итоге делом его жизни стали электромобили с так называемыми проточно-электролитным питанием — слово батарея стартап старательно избегает.

Принцип действия довольно прост: в двух баках хранится жидкий электролит — в одном с положительно заряженными ионами, в другом с отрицательно заряженными ионами, насосы прогоняют жидкости через специальный модуль с ионообменной мембраной (либо пакетом таких мембран), эта мембрана вырабатывает электрический ток. Главное преимущество электромобилей с проточно-электролитным питанием состоит в том, что им не требуется время на зарядку, отработавший электролит сливается и заменяется новым на специальных заправках всего за несколько минут. Электролит от nanoFlowcell носит собственную торговую марку bi-ION, у него довольно высокая плотность энергии — 600 Вт∙ч/кг, она обеспечивает большой запас хода на одной заправке. NanoFlowcell не раскрывает состав bi-ION, но утверждает, что он безвреден для окружающей среды — отработку можно спокойно сливать в канализацию.

nanoFlowcell Quant образца 2014 года
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nanoFlowcell Quant образца 2014 года
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nanoFlowcell Quant образца 2014 года
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В 2014 году nanoFlowcell представила на Женевском автосалоне мощный четырёхместный электрокар Quant (по дизайну он, кстати, схож с современным DeLorean Alpha5), в 2015 году там же дебютировал компактный купеобразный хэтчбек Quantino. Обе модели имеют низковольтную, 48-вольтовую архитектуру — относительно безопасную для здоровья человека в случае какого-нибудь ЧП. В 2016 году компания сообщала, что близка к началу серийного производства своих машин, но оно так и не началось. В 2017 году была представлена последняя итерация концепта Quant, и тогда о серийном производстве уже никто не говорил. Затем компания исчезла из поля зрения СМИ, хотя на её сайте мы обнаружили несколько вышедших после 2017 года пресс-релизов об успешных ходовых испытаниях Quantino.

nanoFlowcell Quantino образца 2015 года
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nanoFlowcell Quantino образца 2015 года
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nanoFlowcell Quantino образца 2015 года
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Год назад nanoFlowcell сменила прописку, теперь компания базируется в Лондоне — столице Великобритании, тогда же был анонсирован дивный город Quant City, разработанный знаменитым архитектором Захой Хадид. В этом городе будут производиться электролит bi-ION и элитные электромобили Quant, здесь же будут находиться научно-исследовательский и учебный центры nanoFlowcell. Вот только местонахождение города не названо — пока это всего лишь виртуальный проект… 

Quant City

Возможно, Quant City возведут в США: 15 декабря этого года после 14-месячного молчания пресс-служба nanoFlowcell сообщила об открытии американского филиала компании nanoFlowcell USA в Нью-Йорке. В Америке лучше инвестиционный климат, здесь nanoFlowcell будет искать новых партнёров для организации производства своей продукции.

nanoFlowcell Quantino Twentyfive
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nanoFlowcell Quantino Twentyfive
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nanoFlowcell Quantino Twentyfive
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nanoFlowcell Quantino Twentyfive
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nanoFlowcell Quantino Twentyfive
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Вслед за анонсом американского филиала nanoFlowcell представила свежую версию электромобиля Quantino с приставкой Twentyfive, то бишь 25, цифра указывает на 25-летний юбилей творческой деятельности Нунцио ла Веккия. Теперь Quantino — это не купе а родстер с посадочной формулой 2+2. Точнее родстером Quantino Twentyfive называет сама компания nanoFlowcell, а по факту это кузов типа тарга с мощной дугой над салоном и съёмными секциями крыши.

nanoFlowcell Quantino Twentyfive
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nanoFlowcell Quantino Twentyfive
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Технические характеристики Quantino Twentyfive впечатляют: силовая установка состоит из четырёх электромоторов (по одному на колесо) мощностью 59 кВт (80 л.с.) каждый. До 100 км/ч Quantino Twentyfive разгоняется за 3 с, максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч. Электролит bi-ION хранится в двух баках по 125 л каждый, запас хода на одной заправке может достигать 2000 км.

nanoFlowcell Quantino Twentyfive
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nanoFlowcell Quantino Twentyfive
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nanoFlowcell Quantino Twentyfive
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nanoFlowcell Quantino Twentyfive
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nanoFlowcell Quantino Twentyfive
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Увы, ни сроков начала производства, ни приблизительной цены Quantino Twentyfive компания не называет. Это вполне объяснимо: для электромобилей с проточно-электролитным питанием требуется собственная инфраструктура заправок и слива электролита, которой пока не существует. Видимо, nanoFlowcell надеется создать такую инфраструктуру в США, где много места, денег и вообще более авантюрные предприниматели, чем в Европе. За счёт чего все эти годы существует сама nanoFlowcell, можно только гадать — возможно, у Нунцио ла Веккия очень богатые родители или спонсоры, потому что одни только услуги всемирно признанной Захи Хадид стоят целое состояние.

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